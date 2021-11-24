https://tr.sputniknews.com/20211124/guney-korede-gunluk-kovid-19-vaka-sayisi-salgindaki-en-yuksek-seviyeye-cikti-1051100884.html

Güney Kore'de günlük Kovid-19 vaka sayısı salgındaki en yüksek seviyede

Güney Kore'de günlük Kovid-19 vaka sayısı salgındaki en yüksek seviyede

Güney Kore'de Kovid-19 vaka sayısı 4 binin üzerine çıkarak salgındaki en yüksek seviyeye çıktı. 24.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-24T13:14+0300

2021-11-24T13:14+0300

2021-11-24T14:40+0300

koronavirüs

güney kore

kovid-19

vaka sayısı

delta varyantı

kilise

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Güney Kore Sağlık Bakanlığı'na göre, salgının dördüncü dalgasıyla mücadele eden ülkede son 24 saatte 4 bin 116 vaka kaydedilerek salgın döneminin en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.Yeni enfeksiyonlarla bugüne kadar ülkede toplam vaka sayısı 425 bin 65'e yükselirken kritik hasta sayısı son 24 saatte 586'ya ulaşarak 549 olan bir gün önceki sayıyı geride bıraktı.Ülkede ayrıca günlük en yüksek sayı olan 35 ile toplam ölüm sayısı 3 bin 187 oldu.Acil müdahale planıHükümetin, virüsün yayılmasını azaltmak için acil müdahale planı üzerine çalıştığı belirtildi.Yonhap Haber Ajansı'nın aktardığına göre, Başbakan Kim Boo-kyum, mevcut durumun beklenenden daha ciddi olduğunu söyledi.Kritik durumdaki hasta sayısının da artmasından endişe duyduğunu belirten Kim, "Asemptomatik hastaların ve hafif semptomları olan kişilerin tedavilerini evde güvenle yapabilmeleri için destekleri artırmalıyız” dedi.Delta varyantının ortaya çıkmasının ardından 7 Temmuz'dan bu yana ülkede yeni vakalar artıyor.Yeni vakalar, özellikle hükümetin 1 Kasım'da ülke genelinde kısıtlamaları hafifletmesinden sonra artışa geçti.52 milyon nüfuslu ülkede 40 milyondan fazla kişi iki doz aşı oldu.

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güney kore, kovid-19, vaka sayısı, delta varyantı , kilise