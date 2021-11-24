KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
Güney Kore'de günlük Kovid-19 vaka sayısı salgındaki en yüksek seviyede
13:14 24.11.2021 (güncellendi: 14:40 24.11.2021)
Güney Kore'de Kovid-19 vaka sayısı 4 binin üzerine çıkarak salgındaki en yüksek seviyeye çıktı.
Güney Kore Sağlık Bakanlığı'na göre, salgının dördüncü dalgasıyla mücadele eden ülkede son 24 saatte 4 bin 116 vaka kaydedilerek salgın döneminin en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.
Yeni enfeksiyonlarla bugüne kadar ülkede toplam vaka sayısı 425 bin 65'e yükselirken kritik hasta sayısı son 24 saatte 586'ya ulaşarak 549 olan bir gün önceki sayıyı geride bıraktı.
Ülkede ayrıca günlük en yüksek sayı olan 35 ile toplam ölüm sayısı 3 bin 187 oldu.
Acil müdahale planı
Hükümetin, virüsün yayılmasını azaltmak için acil müdahale planı üzerine çalıştığı belirtildi.
Yonhap Haber Ajansı'nın aktardığına göre, Başbakan Kim Boo-kyum, mevcut durumun beklenenden daha ciddi olduğunu söyledi.
Kritik durumdaki hasta sayısının da artmasından endişe duyduğunu belirten Kim, "Asemptomatik hastaların ve hafif semptomları olan kişilerin tedavilerini evde güvenle yapabilmeleri için destekleri artırmalıyız” dedi.
Delta varyantının ortaya çıkmasının ardından 7 Temmuz'dan bu yana ülkede yeni vakalar artıyor.
Yeni vakalar, özellikle hükümetin 1 Kasım'da ülke genelinde kısıtlamaları hafifletmesinden sonra artışa geçti.
52 milyon nüfuslu ülkede 40 milyondan fazla kişi iki doz aşı oldu.
© REUTERS / YONHAP NEWS AGENCYPandeminin ilk zamanlarında cemaati sosyal mesafe kurallarına uymadığı için yüksek vakaların kaynağı olarak Shincheonji İsa Kilisesi'nin gösterildiği Güney Kore'de bu son artışın da yine bir kiliseyle bağlantılı olduğu sanılıyor. Başkent Seul'un güneyindeki Cheonan şehrinde kiliseyle bağlantılı 427 kişinin en az 241'inin testi pozitif çıktı. Reuters ajansına konuşan bir yetkilinin verdiği bilgilere göre bu pozitif vakaların yalnızca 17'si aşılı. Kilisenin kapatıldığını söyleyen yetkili, "Sanıyorum kilisenin hükümet karşıtı fikirleri yüzünden aşı olmaktan kaçındılar" dedi.
Pandeminin ilk zamanlarında cemaati sosyal mesafe kurallarına uymadığı için yüksek vakaların kaynağı olarak Shincheonji İsa Kilisesi'nin gösterildiği Güney Kore'de bu son artışın da yine bir kiliseyle bağlantılı olduğu sanılıyor. Başkent Seul'un güneyindeki Cheonan şehrinde kiliseyle bağlantılı 427 kişinin en az 241'inin testi pozitif çıktı. Reuters ajansına konuşan bir yetkilinin verdiği bilgilere göre bu pozitif vakaların yalnızca 17'si aşılı. Kilisenin kapatıldığını söyleyen yetkili, "Sanıyorum kilisenin hükümet karşıtı fikirleri yüzünden aşı olmaktan kaçındılar" dedi.