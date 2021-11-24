Haciz sebebiyle evine gelen avukatı öldüren zanlı: Üzerimizde silah olur, silahı severiz

“Benim yuvam yıkıldı. Kasıtlı olarak yaptığım bir şey yok. 2012 yılında benim yakından uzaktan bağlantım olmayan bir borçtan dolayı 2020-2021 yılına kadar icralar geldi. Ben günübirlik işlerde çalışırım ve evde yoktum. Olay gün eşim aradı. İcra memuru ve 2 avukatın geldiğini söyledi. Eve gittiğimde, bana borcum olduğunu söylediler. Kime borcum olduğunu sordum. Benim firmam adına kaşe basarak borçla karşı karşıya kaldığımı öğrendim. Gelen kişiler 17 bin TL borcum olduğunu söylediler. Mallarımı haczetmeye kalktılar. O gün 4 bin TL vererek konuyu kapattık. Daha sonra tekrardan geldiklerinde tekrardan eşyaları almaya kalktılar. Ben onlara ‘benim şerefim namusun sizi hiç mi ilgilendirmiyor’ dedim. Onlar da ‘bu bizim mesleğimiz, gittiğimiz icralarda bu şekilde para kazanıyoruz’ dedi. ‘Şu anda ekmeğime tecavüz ediyorsunuz’ dedim. Avukatta ‘doğru tecavüz benim işim’ dedi. Ben de belimden silahı çekip korkutma amacı ile bir el ateş ettim. Benim öldürme amacım yoktu. Hedef alarak ateş etmedim. Öyle bir niyetim olaydı yanındaki avukatı da vururdum. Kaç el ateş ettiğimi bilmiyorum. Daha sonra polis ve ambulansı aradım."