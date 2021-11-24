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Haciz sebebiyle evine gelen avukatı öldüren zanlı: Üzerimizde silah olur, silahı severiz
Haciz sebebiyle evine gelen avukatı öldüren zanlı: Üzerimizde silah olur, silahı severiz
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde haciz sebebiyle evine gelen avukatı tabancayla vurarak öldüren zanlı tekrar hakim karşısına çıktı. Duruşmada mahkeme başkanının... 24.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-24T00:48+0300
2021-11-24T00:52+0300
türkiye
silah
avukat
cinayet
haciz
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Gebze Sultan Orhan Mahallesi'nde avukat 26 yaşındaki Ersin Arslan, icra kararını gerçekleştirmek için icra memurları ile birlikte Y.Y. isimli şahsın evine gitti. Evine gelen Arslan ve memurlar ile tartışan Y.Y., tabancasına sarılarak Arslan'a ateş etti. Arslan yaralanarak yere düşerken, olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerince saldırgan gözaltına alınırken, yaralı avukat ise ambulansla Gebze'de bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan avukat Arslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken Y.Y. polis ekiplerince gözaltına alındı. İfadesi alınan Y.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili görülen duruşma Gebze 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam etti. Duruşmada savunması alınan sanık Y.Y., şunları söyledi:Mahkeme başkanının 'neden silah taşıyorsun?' sorusuna, "Biz Karadenizli olduğumuz için üzerimizde silah olur, silahı severiz. Ben kendimi bildim bileli 15-20 yıldır silah taşırım" diye konuştu. Cumhuriyet savcısı, sanık Y.Y.’nin 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme' suçundan indirim uygulanmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına mütalaa verdi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
https://tr.sputniknews.com/20210909/yediemin-kendisine-emanet-edilen-araclari-satip-borcunu-odedi-1048757928.html
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silah, avukat, cinayet, haciz

Haciz sebebiyle evine gelen avukatı öldüren zanlı: Üzerimizde silah olur, silahı severiz

00:48 24.11.2021 (güncellendi: 00:52 24.11.2021)
© İHAHacize gelen avukatı öldürdü
Hacize gelen avukatı öldürdü - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2021
© İHA
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde haciz sebebiyle evine gelen avukatı tabancayla vurarak öldüren zanlı tekrar hakim karşısına çıktı. Duruşmada mahkeme başkanının ‘Neden silah taşıyorsun?’ sorusuna sanık, "Üzerimizde silah olur, silahı severiz" cevabını verdi.
Gebze Sultan Orhan Mahallesi'nde avukat 26 yaşındaki Ersin Arslan, icra kararını gerçekleştirmek için icra memurları ile birlikte Y.Y. isimli şahsın evine gitti.
Evine gelen Arslan ve memurlar ile tartışan Y.Y., tabancasına sarılarak Arslan'a ateş etti. Arslan yaralanarak yere düşerken, olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerince saldırgan gözaltına alınırken, yaralı avukat ise ambulansla Gebze'de bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.
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Hastanede tedavi altına alınan avukat Arslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken Y.Y. polis ekiplerince gözaltına alındı. İfadesi alınan Y.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili görülen duruşma Gebze 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam etti. Duruşmada savunması alınan sanık Y.Y., şunları söyledi:
“Benim yuvam yıkıldı. Kasıtlı olarak yaptığım bir şey yok. 2012 yılında benim yakından uzaktan bağlantım olmayan bir borçtan dolayı 2020-2021 yılına kadar icralar geldi. Ben günübirlik işlerde çalışırım ve evde yoktum. Olay gün eşim aradı. İcra memuru ve 2 avukatın geldiğini söyledi. Eve gittiğimde, bana borcum olduğunu söylediler. Kime borcum olduğunu sordum. Benim firmam adına kaşe basarak borçla karşı karşıya kaldığımı öğrendim. Gelen kişiler 17 bin TL borcum olduğunu söylediler. Mallarımı haczetmeye kalktılar. O gün 4 bin TL vererek konuyu kapattık. Daha sonra tekrardan geldiklerinde tekrardan eşyaları almaya kalktılar. Ben onlara ‘benim şerefim namusun sizi hiç mi ilgilendirmiyor’ dedim. Onlar da ‘bu bizim mesleğimiz, gittiğimiz icralarda bu şekilde para kazanıyoruz’ dedi. ‘Şu anda ekmeğime tecavüz ediyorsunuz’ dedim. Avukatta ‘doğru tecavüz benim işim’ dedi. Ben de belimden silahı çekip korkutma amacı ile bir el ateş ettim. Benim öldürme amacım yoktu. Hedef alarak ateş etmedim. Öyle bir niyetim olaydı yanındaki avukatı da vururdum. Kaç el ateş ettiğimi bilmiyorum. Daha sonra polis ve ambulansı aradım."
Mahkeme başkanının 'neden silah taşıyorsun?' sorusuna, "Biz Karadenizli olduğumuz için üzerimizde silah olur, silahı severiz. Ben kendimi bildim bileli 15-20 yıldır silah taşırım" diye konuştu.
Cumhuriyet savcısı, sanık Y.Y.’nin 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme' suçundan indirim uygulanmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına mütalaa verdi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
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