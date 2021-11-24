https://tr.sputniknews.com/20211124/hakimler-ve-savcilar-kurulundan-istifa-eden-hamit-kocabeyin-yerine-havvanur-yurtsever-secildi--1051114131.html

Hakimler ve Savcılar Kurulu'ndan istifa eden Hamit Kocabey'in yerine Havvanur Yurtsever seçildi

Hakimler ve Savcılar Kurulu'ndan istifa eden Hamit Kocabey'in yerine Havvanur Yurtsever seçildi

TBMM Genel Kurulu'nda HSK'dan boşalan üyelik için yapılan oylamada avukat Havvanur Yurtsever seçildi. 24.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-24T17:57+0300

2021-11-24T17:57+0300

2021-11-24T18:42+0300

son dakika

türkiye

hakimler ve savcılar kurulu (hsk)

hamit kocabey

tbmm

havvanur yurtsever

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Hakim ve Savcılar Kurulu'nda boşalan üyelik için TBMM'de seçim yapıldı. Kura sonucunda HSK üyeliğine Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Havvanur Yurtsever seçildi.

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son dakika, hakimler ve savcılar kurulu (hsk), hamit kocabey, tbmm, havvanur yurtsever