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https://tr.sputniknews.com/20211124/hakimler-ve-savcilar-kurulundan-istifa-eden-hamit-kocabeyin-yerine-havvanur-yurtsever-secildi--1051114131.html
Hakimler ve Savcılar Kurulu'ndan istifa eden Hamit Kocabey'in yerine Havvanur Yurtsever seçildi
Hakimler ve Savcılar Kurulu'ndan istifa eden Hamit Kocabey'in yerine Havvanur Yurtsever seçildi
TBMM Genel Kurulu'nda HSK'dan boşalan üyelik için yapılan oylamada avukat Havvanur Yurtsever seçildi. 24.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-24T17:57+0300
2021-11-24T17:57+0300
2021-11-24T18:42+0300
son dakika
türkiye
hakimler ve savcılar kurulu (hsk)
hamit kocabey
tbmm
havvanur yurtsever
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Hakim ve Savcılar Kurulu'nda boşalan üyelik için TBMM'de seçim yapıldı. Kura sonucunda HSK üyeliğine Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Havvanur Yurtsever seçildi.
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son dakika, hakimler ve savcılar kurulu (hsk), hamit kocabey, tbmm, havvanur yurtsever
Hakimler ve Savcılar Kurulu'ndan istifa eden Hamit Kocabey'in yerine Havvanur Yurtsever seçildi
17:57 24.11.2021 (güncellendi: 18:42 24.11.2021)
TBMM Genel Kurulu'nda HSK'dan boşalan üyelik için yapılan oylamada avukat Havvanur Yurtsever seçildi.
Hakim ve Savcılar Kurulu'nda boşalan üyelik için TBMM'de seçim yapıldı. Kura sonucunda HSK üyeliğine Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Havvanur Yurtsever seçildi.