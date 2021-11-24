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https://tr.sputniknews.com/20211124/hamile-kadinin-bulundugu-araca-saldiran-baklavaci-kardesler-yeniden-yargilanacak-1051107544.html
Hamile kadının bulunduğu araca saldıran baklavacı kardeşler yeniden yargılanacak
Hamile kadının bulunduğu araca saldıran baklavacı kardeşler yeniden yargılanacak
İstinaf Mahkemesi, Pendik’te 7 aylık hamile kadın ve eşinin içinde bulunduğu araca saldırdıkları gerekçesiyle baklavacı Hasan ve Hüseyin Sel kardeşlere verilen... 24.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-24T15:19+0300
2021-11-24T15:28+0300
pendik
türkiye
saldırı
hamile
yargı
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İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 25. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararı inceledi.Daire, görüntü ve ses kayıtlarına göre eylem sırasında sanık Hasan Sel’i sözlü olarak uyaran ve eylemlerini kesmesi yönünde engellemeye çalışan sanık Hüseyin Sel’in üzerine atılı suçların ne şekilde oluştuğu, hangi gerekçe ile hangi delillere üstünlük tanındığının açık olarak gerekçeye yansıtılmadığını ve cezaların şahsileştirilerek hüküm kurulmadığını belirtti.Suçun unsurlarının oluşmadığı kaydedildiDaire, kararında müşteki Ayfer Bahçivan’ın trafikte gittiği sırada sanıkların içinde bulunduğu araca arkadan çarptığını, sanıkların araçtan inerek müştekinin yanına geldiğini ve kaza nedeniyle iki aracın durduğunu belirtti.Sanıkların müştekinin aracının özel olarak yolunu kesmediğini, engel koymadıklarını ve buna benzer dış bir etkenle durdurmadıklarını dikkate alan Daire, 'kara ulaşım araçlarını alıkoyma' suçunun unsurlarının oluşmadığı halde bu suçtan sanıkların mahkumiyetlerine karar verildiğini kaydetti.Sanıkların müştekilerin şahıslarına bir zarar vermeden olay yerinden ayrıldıklarının anlaşıldığı belirtilen kararda, sanıklar hakkında 'Hürriyeti tahdit' suçu yönünden Etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmamasının nedeninin belirsiz bırakıldığı da ifade edildi.Yeniden yerel mahkemede yargılanacaklarDaire, yapılan istinaf başvurusunu yerinde görerek yerel mahkemenin verdiği kararı bozarak dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi. Sanıklar, önümüzdeki günlerde yeniden hakim karşısına çıkacak.Davanın geçmişiAnadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 2019 yılında hazırlanan iddianamede, Hasan Sel'in, Pendik'te 6 Temmuz 2019 tarihinde yol verme tartışması yaşadığı 7 aylık hamile Ayfer Bahçıvan ve Yunus Emre Bahçıvan'ın içinde bulunduğu aracı darbederek aynasını kırdığı, kaputuna çıktığı belirtiliyordu.Sanık Hüseyin Sel'in de aracı müştekilerin aracının önüne kırarak durdurmaya zorladığı öne sürülen iddianamede, her iki kardeşin de ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘mala zarar verme’ ve ‘kamu ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma’ suçlarından 5 yıl 4 aydan 20 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyordu.Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 2020 yılında verilen kararda her iki sanık da ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 4'er yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme, ‘ulaşım araçlarının kaçırılması ve alıkonulması’ suçundan da sanıkları 10’ar ay hapis cezasına çarptırmıştı.Mahkeme, şikayetçilerin şikayetlerinden vazgeçmeleri nedeni ile sanıklar hakkında, ‘Mala zarar verme’ suçundan açılan davanın düşürülmesine karar vermişti.
https://tr.sputniknews.com/20190922/hamile-kadinin-bulundugu-araca-saldiran-baklavaci-kardesler-tabelayi-degistirdi-1040226299.html
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pendik, saldırı, hamile, yargı

Hamile kadının bulunduğu araca saldıran baklavacı kardeşler yeniden yargılanacak

15:19 24.11.2021 (güncellendi: 15:28 24.11.2021)
© Fotoğraf : TwitterPendik D-100 Karayolu'nda içinde hamile kadının bulunduğu araca saldırı olayına ilişkin tutuklanmalarına karar verilen Hasan Sel ve Hüseyin Sel hakkında, yirmişer yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.
Pendik D-100 Karayolu'nda içinde hamile kadının bulunduğu araca saldırı olayına ilişkin tutuklanmalarına karar verilen Hasan Sel ve Hüseyin Sel hakkında, yirmişer yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2021
© Fotoğraf : Twitter
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İstinaf Mahkemesi, Pendik’te 7 aylık hamile kadın ve eşinin içinde bulunduğu araca saldırdıkları gerekçesiyle baklavacı Hasan ve Hüseyin Sel kardeşlere verilen 5’er yıllık hapis cezasını bozdu.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 25. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararı inceledi.
Daire, görüntü ve ses kayıtlarına göre eylem sırasında sanık Hasan Sel’i sözlü olarak uyaran ve eylemlerini kesmesi yönünde engellemeye çalışan sanık Hüseyin Sel’in üzerine atılı suçların ne şekilde oluştuğu, hangi gerekçe ile hangi delillere üstünlük tanındığının açık olarak gerekçeye yansıtılmadığını ve cezaların şahsileştirilerek hüküm kurulmadığını belirtti.

Suçun unsurlarının oluşmadığı kaydedildi

Daire, kararında müşteki Ayfer Bahçivan’ın trafikte gittiği sırada sanıkların içinde bulunduğu araca arkadan çarptığını, sanıkların araçtan inerek müştekinin yanına geldiğini ve kaza nedeniyle iki aracın durduğunu belirtti.
Sanıkların müştekinin aracının özel olarak yolunu kesmediğini, engel koymadıklarını ve buna benzer dış bir etkenle durdurmadıklarını dikkate alan Daire, 'kara ulaşım araçlarını alıkoyma' suçunun unsurlarının oluşmadığı halde bu suçtan sanıkların mahkumiyetlerine karar verildiğini kaydetti.
Sanıkların müştekilerin şahıslarına bir zarar vermeden olay yerinden ayrıldıklarının anlaşıldığı belirtilen kararda, sanıklar hakkında 'Hürriyeti tahdit' suçu yönünden Etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmamasının nedeninin belirsiz bırakıldığı da ifade edildi.

Yeniden yerel mahkemede yargılanacaklar

Daire, yapılan istinaf başvurusunu yerinde görerek yerel mahkemenin verdiği kararı bozarak dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi. Sanıklar, önümüzdeki günlerde yeniden hakim karşısına çıkacak.

Davanın geçmişi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 2019 yılında hazırlanan iddianamede, Hasan Sel'in, Pendik'te 6 Temmuz 2019 tarihinde yol verme tartışması yaşadığı 7 aylık hamile Ayfer Bahçıvan ve Yunus Emre Bahçıvan'ın içinde bulunduğu aracı darbederek aynasını kırdığı, kaputuna çıktığı belirtiliyordu.
Sanık Hüseyin Sel'in de aracı müştekilerin aracının önüne kırarak durdurmaya zorladığı öne sürülen iddianamede, her iki kardeşin de ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘mala zarar verme’ ve ‘kamu ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma’ suçlarından 5 yıl 4 aydan 20 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyordu.
Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 2020 yılında verilen kararda her iki sanık da ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 4'er yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme, ‘ulaşım araçlarının kaçırılması ve alıkonulması’ suçundan da sanıkları 10’ar ay hapis cezasına çarptırmıştı.
Mahkeme, şikayetçilerin şikayetlerinden vazgeçmeleri nedeni ile sanıklar hakkında, ‘Mala zarar verme’ suçundan açılan davanın düşürülmesine karar vermişti.
Pendik D-100 Karayolu'nda içinde hamile kadının bulunduğu araca saldırı olayına ilişkin tutuklanmalarına karar verilen Hasan Sel ve Hüseyin Sel hakkında, yirmişer yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2019
DÜNYA
Hamile kadının bulunduğu araca saldıran baklavacı kardeşler tabelayı değiştirdi
22 Eylül 2019, 15:23
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