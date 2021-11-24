https://tr.sputniknews.com/20211124/icisleri-bakani-soylu-kaybolan-silah-sayisi-16-1051092306.html

İçişleri Bakanı Soylu: Kaybolan silah sayısı 16

İçişleri Bakanı Soylu: Kaybolan silah sayısı 16

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından çok sayıda silahın kaybolduğuna ilişkin iddialara yanıt verdi. 24.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-24T08:18+0300

2021-11-24T08:18+0300

2021-11-24T08:19+0300

politika

süleyman soylu

15 temmuz

silah

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/16/1050080280_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_84afa3a6c4fc3e8c2947c6b850b9569d.jpg

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerinin sorularını cevaplayan Bakan Soylu, muhalefetin bugüne kadar iddia ettiği kadar çok sayıda silahın kaybolmadığını, toplamda sadece 16 silahın kaybolduğunu söyledi.TGRT'nin haberine göre, silahların markalarını da tek tek sıralayan Soylu, “3 adet G3 piyade tüfeği, 11 adet Kalaşnikof tüfek, 1 adet MP5 makineli tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca olmak üzere toplam 16 silah kaybı tespit edilmiştir. İstanbul Emniyet Müdürlüğü envanterine kayıtlı 1 MP5 makineli tabanca daha kaybolmuştur. Hepsi bu kadar” dedi.'Çoğu vatandaşın'Muhalefetin bunu sürekli gündeme getirdiğini belirterek tepki gösteren Soylu “Kayıp silahlar meselesini söylediniz, ağzınızda sakız gibi çiğniyorsunuz. 2017 yılı idari faaliyet raporunda 1944’ten 2017’nin sonuna kadar kaybolan silahların önemli bir bölümü sivil silahlardır. Yani, vatandaşın kendi sivil silahlarının kaybolmasıdır” diye konuştu.'Aklınız yetmiyor'Soylu, şunları söyledi: "Kayıp silahlar meselesinde 1944 ile 2017 arasında Türkiye’de sivil dâhil bütün kayıp silahların icmalini veren bir çalışmayı getirip 15 Temmuz’da kaybolan silahlar olarak nitelendirmek ve Türkiye Cumhuriyeti devletini yine iftirayla karşı karşıya bırakmak aymazlıktır. Bunu söylemeye devam edeceksiniz gene, burada ne kadar söylersek söyleyelim. Yine, aklınız yetmiyor. Ben 15 Temmuz’da İçişleri Bakanı değilim. Benim talimatımla bir silah dağıtılmadı. Ha, şimdi, yalanınıza yeni bir kılıf daha bulun ki “Envanter dışındaki kayıp silahlar nerede? Yazıklar olsun ya, yazıklar olsun"

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

süleyman soylu, 15 temmuz, silah