Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20211124/icisleri-bakani-soylu-kaybolan-silah-sayisi-16-1051092306.html
İçişleri Bakanı Soylu: Kaybolan silah sayısı 16
İçişleri Bakanı Soylu: Kaybolan silah sayısı 16
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından çok sayıda silahın kaybolduğuna ilişkin iddialara yanıt verdi. 24.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-24T08:18+0300
2021-11-24T08:19+0300
politika
süleyman soylu
15 temmuz
silah
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/16/1050080280_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_84afa3a6c4fc3e8c2947c6b850b9569d.jpg
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerinin sorularını cevaplayan Bakan Soylu, muhalefetin bugüne kadar iddia ettiği kadar çok sayıda silahın kaybolmadığını, toplamda sadece 16 silahın kaybolduğunu söyledi.TGRT'nin haberine göre, silahların markalarını da tek tek sıralayan Soylu, “3 adet G3 piyade tüfeği, 11 adet Kalaşnikof tüfek, 1 adet MP5 makineli tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca olmak üzere toplam 16 silah kaybı tespit edilmiştir. İstanbul Emniyet Müdürlüğü envanterine kayıtlı 1 MP5 makineli tabanca daha kaybolmuştur. Hepsi bu kadar” dedi.'Çoğu vatandaşın'Muhalefetin bunu sürekli gündeme getirdiğini belirterek tepki gösteren Soylu “Kayıp silahlar meselesini söylediniz, ağzınızda sakız gibi çiğniyorsunuz. 2017 yılı idari faaliyet raporunda 1944’ten 2017’nin sonuna kadar kaybolan silahların önemli bir bölümü sivil silahlardır. Yani, vatandaşın kendi sivil silahlarının kaybolmasıdır” diye konuştu.'Aklınız yetmiyor'Soylu, şunları söyledi: "Kayıp silahlar meselesinde 1944 ile 2017 arasında Türkiye’de sivil dâhil bütün kayıp silahların icmalini veren bir çalışmayı getirip 15 Temmuz’da kaybolan silahlar olarak nitelendirmek ve Türkiye Cumhuriyeti devletini yine iftirayla karşı karşıya bırakmak aymazlıktır. Bunu söylemeye devam edeceksiniz gene, burada ne kadar söylersek söyleyelim. Yine, aklınız yetmiyor. Ben 15 Temmuz’da İçişleri Bakanı değilim. Benim talimatımla bir silah dağıtılmadı. Ha, şimdi, yalanınıza yeni bir kılıf daha bulun ki “Envanter dışındaki kayıp silahlar nerede? Yazıklar olsun ya, yazıklar olsun"
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/16/1050080280_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_11718132b5a4172a1563c22990b37aee.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
süleyman soylu, 15 temmuz, silah

İçişleri Bakanı Soylu: Kaybolan silah sayısı 16

08:18 24.11.2021 (güncellendi: 08:19 24.11.2021)
© AAİçişleri Bakanı Süleyman Soylu (fotoğrafta), HAK-İŞ Konfederasyonu Başkanlar Kurulu Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu (fotoğrafta), HAK-İŞ Konfederasyonu Başkanlar Kurulu Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2021
© AA
Abone ol
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından çok sayıda silahın kaybolduğuna ilişkin iddialara yanıt verdi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerinin sorularını cevaplayan Bakan Soylu, muhalefetin bugüne kadar iddia ettiği kadar çok sayıda silahın kaybolmadığını, toplamda sadece 16 silahın kaybolduğunu söyledi.
TGRT'nin haberine göre, silahların markalarını da tek tek sıralayan Soylu, “3 adet G3 piyade tüfeği, 11 adet Kalaşnikof tüfek, 1 adet MP5 makineli tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca olmak üzere toplam 16 silah kaybı tespit edilmiştir. İstanbul Emniyet Müdürlüğü envanterine kayıtlı 1 MP5 makineli tabanca daha kaybolmuştur. Hepsi bu kadar” dedi.

'Çoğu vatandaşın'

Muhalefetin bunu sürekli gündeme getirdiğini belirterek tepki gösteren Soylu “Kayıp silahlar meselesini söylediniz, ağzınızda sakız gibi çiğniyorsunuz. 2017 yılı idari faaliyet raporunda 1944’ten 2017’nin sonuna kadar kaybolan silahların önemli bir bölümü sivil silahlardır. Yani, vatandaşın kendi sivil silahlarının kaybolmasıdır” diye konuştu.

'Aklınız yetmiyor'

Soylu, şunları söyledi:
"Kayıp silahlar meselesinde 1944 ile 2017 arasında Türkiye’de sivil dâhil bütün kayıp silahların icmalini veren bir çalışmayı getirip 15 Temmuz’da kaybolan silahlar olarak nitelendirmek ve Türkiye Cumhuriyeti devletini yine iftirayla karşı karşıya bırakmak aymazlıktır. Bunu söylemeye devam edeceksiniz gene, burada ne kadar söylersek söyleyelim. Yine, aklınız yetmiyor. Ben 15 Temmuz’da İçişleri Bakanı değilim. Benim talimatımla bir silah dağıtılmadı. Ha, şimdi, yalanınıza yeni bir kılıf daha bulun ki “Envanter dışındaki kayıp silahlar nerede? Yazıklar olsun ya, yazıklar olsun"
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
08:36Dışişleri duyuru: İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan Türkiye ziyareti
08:26Thodex'ten sonra Hecoin vurgunu: Paralar buhar oldu
08:18İçişleri Bakanı Soylu: Kaybolan silah sayısı 16
07:59Bakan Yanık: İdama kategorik olarak karşı değilim
07:20Başkentin 2022 yılı bütçesi 16 milyar 972 milyon lira
07:04CHP'li Emir: Depolarda bekletilen 2.4 milyon doz aşının son kullanma tarihi geçmiş
06:50BAE Prensi Muhammed bin Zayid Türkiye'ye geliyor
06:29TGRT Haber: İşçilik ucuzladıkça üretim Türkiye'ye kayacak
06:24İstanbul Eczacı Odası Başkanı Özcan: 650’ye yakın ilaç bulunamıyor
05:59ABD'deki ırkçılık davasında beyaz milliyetçilere 25 milyon dolar tazminat cezası verildi
05:40İzmir'de FETÖ operasyonu: 31 gözaltı
05:21ABD'nin güdümlü füze taşıyan muhribinin Tayvan Boğazı'ndan geçişine Çin'den protesto
04:56Eşiyle barışmak için köprüde intihara kalkıştı, eşi olay yerine gelmedi
04:45ABD: Hindistan'ın CAATSA yaptırımlarından muaf tutulması netlik kazanmadı, görüşmeler devam edecek
04:20ABD’de işlemediği suçtan 43 yıl hapis yatan mahkum serbest bırakıldı
03:53ABD'de federal jüri, opioid krizinde eczaneleri sorumlu tuttu
03:36ABD'de bankaların belirli kripto para faaliyetlerinde bulunmadan önce izin alması gerekecek
03:20İsrail'den Suriye'ye bir saldırı daha
03:04Putin'den Bulgaristan Cumhurbaşkanı seçilen Radev'e tebrik
02:47Kılıçdaroğlu: Türkiye ekonomisinin mevcut temel sorunu güven eksikliğidir