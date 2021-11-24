https://tr.sputniknews.com/20211124/irak-petrol-bakani-abduccebar-petrolun-varil-fiyati-100-dolara-cikabilir-1051119740.html

Irak Petrol Bakanı Abduccebar: Petrolün varil fiyatı 100 dolara çıkabilir

Irak Petrol Bakanı Abduccebar: Petrolün varil fiyatı 100 dolara çıkabilir

Irak Petrol Bakanı Abduccebar, petrolün varil fiyatının 100 dolara kadar yükselebileceğini ancak sonrasında daha altında bir fiyatla sabitlenerek istikrar... 24.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-24T21:36+0300

2021-11-24T21:36+0300

2021-11-24T21:36+0300

ekonomi

irak

petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec)

petrol

varil

varil fiyatı

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Irak Petrol Bakanı İhsan Abduccebar, başkent Bağdat'ta gazetecilere yaptığı açıklamada, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) önemli bir üyesi olduklarını ifade etti.Iraklı Bakan, dünya petrol piyasasındaki fiyat artışını şöyle değerlendirdi:Irak'ın güneyinden günlük yaklaşık 3 milyon 200 bin varil, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) ise günlük yaklaşık 400 bin varil petrol ihraç edildiğini aktaran Abduccebar, petrolün varil fiyatının 100 dolara yükselebileceğine işaret etti.Abduccebar, petrolün varil fiyatı 100 dolara yükselse de bunun daha sonra 100 dolardan az bir miktarda sabit kalarak istikrar sağlayacağını ifade etti.

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irak, petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec), petrol, varil, varil fiyatı