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İran Dışişleri: BAE ile ilişkilerde yeni bir sayfa açma konusunda anlaştık
İran Dışişleri: BAE ile ilişkilerde yeni bir sayfa açma konusunda anlaştık
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile 'ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açma' konusunda anlaştıklarını duyurdu. 24.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-24T21:59+0300
2021-11-24T21:59+0300
dünya
iran
görüşme
birleşik arap emirlikleri (bae)
enver gargaş
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İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, BAE'deki temaslarına ilişkin bilgi verdi.BAE Devlet Başkanı Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş ve Devlet Bakanı Halife Şahin el-Marar ile görüştüğünü aktaran Bakıri, "İran-BAE ilişkilerinde yeni bir sayfa açma konusunda anlaştık" ifadelerini kullandı.BAE resmi ajansı WAM'da yer alan haberde, Bakıri'nin Gargaş ve Marar ile bir araya geldiği görüşmede, 'ortak çıkarlar doğrultusunda iyi komşuluk temeline dayalı ilişkileri geliştirmenin teyit edildiği' kaydedilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211124/cumhurbaskani-erdogan-abu-dabi-veliaht-prensi-bin-zayed-ile-gorustu-1051116059.html
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iran, görüşme, birleşik arap emirlikleri (bae), enver gargaş

İran Dışişleri: BAE ile ilişkilerde yeni bir sayfa açma konusunda anlaştık

21:59 24.11.2021
© AFP 2021 / JOE KLAMARİran bayrağı
İran bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2021
© AFP 2021 / JOE KLAMAR
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İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile 'ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açma' konusunda anlaştıklarını duyurdu.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, BAE'deki temaslarına ilişkin bilgi verdi.
BAE Devlet Başkanı Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş ve Devlet Bakanı Halife Şahin el-Marar ile görüştüğünü aktaran Bakıri, "İran-BAE ilişkilerinde yeni bir sayfa açma konusunda anlaştık" ifadelerini kullandı.
BAE resmi ajansı WAM'da yer alan haberde, Bakıri'nin Gargaş ve Marar ile bir araya geldiği görüşmede, 'ortak çıkarlar doğrultusunda iyi komşuluk temeline dayalı ilişkileri geliştirmenin teyit edildiği' kaydedilmişti.
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