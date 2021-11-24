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Restoranda tartıştığı kişiye servis bıçağıyla saldıran şarkıcı Cengiz Kurtoğlu gözaltına alındı
Restoranda tartıştığı kişiye servis bıçağıyla saldıran şarkıcı Cengiz Kurtoğlu gözaltına alındı
Sarıyer’de bir restoranda tartıştığı iş insanı Mustafa Can''a servis bıçağıyla saldıran şarkıcı Cengiz Kurtoğlu gözaltına alındı. 24.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-24T23:41+0300
2021-11-24T23:58+0300
bıçaklı saldırı
cengiz kurtoğlu
iş insanı
yaşam
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İddiaya göre, İş insanı Mustafa Can bir arkadaşının doğum gününü kutlamak için İstinye’de bulunan restorana gitti. Daha sonrasında restoranda bulunan Cengiz Kurtoğlu ile Can arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine Kurtoğlu, iş insanı Mustafa Can’a servis bıçağıyla saldırdı. Olaydan sonra çevredekiler araya girerek duruma müdahale etti. Olay yerine gelen ihbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Cengiz Kurtoğlu gözaltına alınırken yüzünden yaralanan Mustafa Can, ünlü sanatçıdan şikayetçi oldu. Polis merkezine götürülen Cengiz Kurtoğlu’nun ilk ifadesinde, Orhan Gencebay’a ve diğer sanatçılara hakaret ettiği için tartıştığını söylediği iddia edildi. Cengiz Kurtoğlu ile iş insanı arasındaki kavga anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, masada oturdukları sırada tartışma yaşandığı ve çevredeki vatandaşların araya girmeye çalıştığı ve ünlü sanatçının güçlükle sakinleştirildiği görülüyor.
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bıçaklı saldırı, cengiz kurtoğlu, iş insanı

Restoranda tartıştığı kişiye servis bıçağıyla saldıran şarkıcı Cengiz Kurtoğlu gözaltına alındı

23:41 24.11.2021 (güncellendi: 23:58 24.11.2021)
© İHACengiz Kurtoğlu kavga
Cengiz Kurtoğlu kavga - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2021
© İHA
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Sarıyer’de bir restoranda tartıştığı iş insanı Mustafa Can''a servis bıçağıyla saldıran şarkıcı Cengiz Kurtoğlu gözaltına alındı.
İddiaya göre, İş insanı Mustafa Can bir arkadaşının doğum gününü kutlamak için İstinye’de bulunan restorana gitti. Daha sonrasında restoranda bulunan Cengiz Kurtoğlu ile Can arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine Kurtoğlu, iş insanı Mustafa Can’a servis bıçağıyla saldırdı. Olaydan sonra çevredekiler araya girerek duruma müdahale etti.
Olay yerine gelen ihbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Cengiz Kurtoğlu gözaltına alınırken yüzünden yaralanan Mustafa Can, ünlü sanatçıdan şikayetçi oldu. Polis merkezine götürülen Cengiz Kurtoğlu’nun ilk ifadesinde, Orhan Gencebay’a ve diğer sanatçılara hakaret ettiği için tartıştığını söylediği iddia edildi.
Cengiz Kurtoğlu ile iş insanı arasındaki kavga anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, masada oturdukları sırada tartışma yaşandığı ve çevredeki vatandaşların araya girmeye çalıştığı ve ünlü sanatçının güçlükle sakinleştirildiği görülüyor.
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