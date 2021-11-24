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İstanbul Eczacı Odası Başkanı Özcan: 650’ye yakın ilaç bulunamıyor
İstanbul Eczacı Odası Başkanı Özcan: 650’ye yakın ilaç bulunamıyor
İstanbul Eczacı Odası Başkanı Pınar Şeker Özcan, eczanelerde 650’ye yakın ilacın bulunamadığı belirterek “Kanser, antidepresan, tansiyon, şeker gibi hayati... 24.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-24T06:24+0300
2021-11-24T06:24+0300
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euro
ilaç
kur
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Şubat ayında yapılacak zam öncesi ilaç sıkıntısı yeniden baş gösterdi. Cumhuriyet'ten Sibel Bahçetepe'nin haberine göre, İstanbul Eczacı Odası Başkanı Pınar Şeker Özcan, eczanelerde 650’ye yakın ilacın bulunamadığı belirterek “Kanser, antidepresan, tansiyon, şeker gibi hayati önem taşıyan ilaçlar, şubat ayında ilaç kur fiyatına yapılacak zam nedeniyle bulunamazken çocukların sıklıkla kullandığı ağrı kesici, ateş düşürücü, soğuk algınlığı, grip gibi ilaçlar ise planlama yeterince yapılamadığı için stoklarda bulunamıyor” dedi. İlaçlara zam, şubatın ortasında yansıyacak.'Çocuklarda kullanılan ilaçlarda sıkıntı var'Özcan, “Geçen yıl pandemi nedeniyle bu aylarda çocuklar evdeydi, grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklar daha az görüldüğü için ilaçlara çok ihtiyaç duyulmamıştı. Firmalar da bu yılki planlamaları geçen yılki rakamlarına göre yaptı. Ama bu yıl okullar açıldı, tedbirler elden bırakıldı, çocuklar arasında vakalar artışa geçti. Bu kez de eldeki ilaç ile ihtiyaç arasında büyük fark oluştu. Yani üretim planlamalarındaki rakamlar piyasadakilerle örtüşmedi. Çocuklarda kullanılan ağrı kesici, ateş düşürücü, soğuk algınlığı, grip ilaçlarında şu an sıkıntılar var” diye konuştu.'İlacın ulaşılabilir ve fiyat dengesinin kurulabilmesi önemli'İlaç kurunda euro'nun 4.57 TL olarak sabitlendiğini anımsatan Özcan, özetle şunları söyledi: “Şubat ayına kadar euro kuru 4.57’den hesaplanıyor ama euro şu an 11 liranın üzerinde. İlaç firmalarının taleplerine göre bakanlık oturup karar verecek. Bizim istediğimiz şu: Bu tip durumlarda sektörün tüm bileşenleri olarak birlikte masaya oturup hep birlikte bu işi çözüme bağlamamız gerek. İlacın ulaşılabilir ve fiyat dengesinin kurulabilmesi önemli. İlaç Fiyat Kararnamesi’ndeki senede bir zam olayını tek seferde değil, aynı oranı bölerek yapmak gerekir. Ayrıca yerli ilacı çok daha fazla artırmamız lazım. Bulunamayan ilaçlar olunca yurttaş ile eczacı karşı karşıya kalıyor.”
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euro, ilaç, kur, eczane

İstanbul Eczacı Odası Başkanı Özcan: 650’ye yakın ilaç bulunamıyor

06:24 24.11.2021
© İHA / BÜŞRA KUŞ - FADIL PİŞKİN-AW969444Eczane
Eczane - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2021
© İHA / BÜŞRA KUŞ - FADIL PİŞKİN-AW969444
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İstanbul Eczacı Odası Başkanı Pınar Şeker Özcan, eczanelerde 650’ye yakın ilacın bulunamadığı belirterek “Kanser, antidepresan, tansiyon, şeker gibi hayati önem taşıyan ilaçlar, şubat ayında ilaç kur fiyatına yapılacak zam nedeniyle bulunamazken ağrı kesici gibi ilaçlar ise planlama yeterince yapılamadığı için stoklarda bulunamıyor” dedi.
Şubat ayında yapılacak zam öncesi ilaç sıkıntısı yeniden baş gösterdi.
Cumhuriyet'ten Sibel Bahçetepe'nin haberine göre, İstanbul Eczacı Odası Başkanı Pınar Şeker Özcan, eczanelerde 650’ye yakın ilacın bulunamadığı belirterek “Kanser, antidepresan, tansiyon, şeker gibi hayati önem taşıyan ilaçlar, şubat ayında ilaç kur fiyatına yapılacak zam nedeniyle bulunamazken çocukların sıklıkla kullandığı ağrı kesici, ateş düşürücü, soğuk algınlığı, grip gibi ilaçlar ise planlama yeterince yapılamadığı için stoklarda bulunamıyor” dedi.
İlaçlara zam, şubatın ortasında yansıyacak.

'Çocuklarda kullanılan ilaçlarda sıkıntı var'

Özcan, “Geçen yıl pandemi nedeniyle bu aylarda çocuklar evdeydi, grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklar daha az görüldüğü için ilaçlara çok ihtiyaç duyulmamıştı. Firmalar da bu yılki planlamaları geçen yılki rakamlarına göre yaptı. Ama bu yıl okullar açıldı, tedbirler elden bırakıldı, çocuklar arasında vakalar artışa geçti. Bu kez de eldeki ilaç ile ihtiyaç arasında büyük fark oluştu. Yani üretim planlamalarındaki rakamlar piyasadakilerle örtüşmedi. Çocuklarda kullanılan ağrı kesici, ateş düşürücü, soğuk algınlığı, grip ilaçlarında şu an sıkıntılar var” diye konuştu.

'İlacın ulaşılabilir ve fiyat dengesinin kurulabilmesi önemli'

İlaç kurunda euro'nun 4.57 TL olarak sabitlendiğini anımsatan Özcan, özetle şunları söyledi:
“Şubat ayına kadar euro kuru 4.57’den hesaplanıyor ama euro şu an 11 liranın üzerinde. İlaç firmalarının taleplerine göre bakanlık oturup karar verecek. Bizim istediğimiz şu: Bu tip durumlarda sektörün tüm bileşenleri olarak birlikte masaya oturup hep birlikte bu işi çözüme bağlamamız gerek. İlacın ulaşılabilir ve fiyat dengesinin kurulabilmesi önemli. İlaç Fiyat Kararnamesi’ndeki senede bir zam olayını tek seferde değil, aynı oranı bölerek yapmak gerekir. Ayrıca yerli ilacı çok daha fazla artırmamız lazım. Bulunamayan ilaçlar olunca yurttaş ile eczacı karşı karşıya kalıyor.”
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