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https://tr.sputniknews.com/20211124/istanbul-kimyevi-maddeler-ve-mamulleri-ihracatcilari-birliginden-akyuz-hammadde-bulamiyoruz-1051085908.html
İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden Akyüz: Hammadde bulamıyoruz
İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden Akyüz: Hammadde bulamıyoruz
İKMİB (İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği) Yönetim Kurulu Üyesi Murat Akyüz kur sıkıntısı ve tedarik zincirindeki aksamalardan dolayı... 24.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-24T00:26+0300
2021-11-24T00:26+0300
ekonomi
dolar
murat akyüz
kur
istanbul kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatçıları birliği
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Bloomberg HT’ye konuk olan Akyüz, hammadde tedariğinin yüzde 80’inin yurt dışına bağlı olduğunu, bu yüzden tedarik zincirindeki aksamaların üreticileri sıkıntıya soktuğunu söyledi.Kur sıkıntısının da altını çize Akyüz, “Özellikle petrokimya ürünlerinde pek çok tesiste ciddi sıkıntılar var. Örneğin cam elyafı bunlara bir örnek" dedi. Akyüz, şunları söyledi:
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dolar, murat akyüz, kur, istanbul kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatçıları birliği

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden Akyüz: Hammadde bulamıyoruz

00:26 24.11.2021
© AAİhracat
İhracat - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2021
© AA
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İKMİB (İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği) Yönetim Kurulu Üyesi Murat Akyüz kur sıkıntısı ve tedarik zincirindeki aksamalardan dolayı üreticilerin hammadde bulmakta zorlandığını söyledi.
Bloomberg HT’ye konuk olan Akyüz, hammadde tedariğinin yüzde 80’inin yurt dışına bağlı olduğunu, bu yüzden tedarik zincirindeki aksamaların üreticileri sıkıntıya soktuğunu söyledi.
Kur sıkıntısının da altını çize Akyüz, “Özellikle petrokimya ürünlerinde pek çok tesiste ciddi sıkıntılar var. Örneğin cam elyafı bunlara bir örnek" dedi. Akyüz, şunları söyledi:
Tedarik zincirindeki bozulmalar, diğer taraftan nakliyelerdeki artışlar süreci zorluyor. Artışlara uyum sağlasanız dahi zamanında konteynerleri getirtme şansınız olmuyor. Döviz bazında da yükselmeler neredeyse yüzde yüze yakın. Yurt içinde bunun etkisi iki katına çıkıyor. Üreticiler zamanında alamadıkları hammaddeden dolayı zamanında üretim de yapamıyorlar.
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