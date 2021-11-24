https://tr.sputniknews.com/20211124/istanbul-kimyevi-maddeler-ve-mamulleri-ihracatcilari-birliginden-akyuz-hammadde-bulamiyoruz-1051085908.html

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden Akyüz: Hammadde bulamıyoruz

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden Akyüz: Hammadde bulamıyoruz

İKMİB (İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği) Yönetim Kurulu Üyesi Murat Akyüz kur sıkıntısı ve tedarik zincirindeki aksamalardan dolayı... 24.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-24T00:26+0300

2021-11-24T00:26+0300

2021-11-24T00:26+0300

ekonomi

dolar

murat akyüz

kur

istanbul kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatçıları birliği

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Bloomberg HT’ye konuk olan Akyüz, hammadde tedariğinin yüzde 80’inin yurt dışına bağlı olduğunu, bu yüzden tedarik zincirindeki aksamaların üreticileri sıkıntıya soktuğunu söyledi.Kur sıkıntısının da altını çize Akyüz, “Özellikle petrokimya ürünlerinde pek çok tesiste ciddi sıkıntılar var. Örneğin cam elyafı bunlara bir örnek" dedi. Akyüz, şunları söyledi:

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2021

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dolar, murat akyüz, kur, istanbul kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatçıları birliği