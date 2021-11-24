İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden Akyüz: Hammadde bulamıyoruz

Bloomberg HT’ye konuk olan Akyüz, hammadde tedariğinin yüzde 80’inin yurt dışına bağlı olduğunu, bu yüzden tedarik zincirindeki aksamaların üreticileri sıkıntıya soktuğunu söyledi.Kur sıkıntısının da altını çize Akyüz, “Özellikle petrokimya ürünlerinde pek çok tesiste ciddi sıkıntılar var. Örneğin cam elyafı bunlara bir örnek" dedi. Akyüz, şunları söyledi:
İKMİB (İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği) Yönetim Kurulu Üyesi Murat Akyüz kur sıkıntısı ve tedarik zincirindeki aksamalardan dolayı üreticilerin hammadde bulmakta zorlandığını söyledi.
Bloomberg HT’ye konuk olan Akyüz, hammadde tedariğinin yüzde 80’inin yurt dışına bağlı olduğunu, bu yüzden tedarik zincirindeki aksamaların üreticileri sıkıntıya soktuğunu söyledi.
Kur sıkıntısının da altını çize Akyüz, “Özellikle petrokimya ürünlerinde pek çok tesiste ciddi sıkıntılar var. Örneğin cam elyafı bunlara bir örnek" dedi. Akyüz, şunları söyledi:
Tedarik zincirindeki bozulmalar, diğer taraftan nakliyelerdeki artışlar süreci zorluyor. Artışlara uyum sağlasanız dahi zamanında konteynerleri getirtme şansınız olmuyor. Döviz bazında da yükselmeler neredeyse yüzde yüze yakın. Yurt içinde bunun etkisi iki katına çıkıyor. Üreticiler zamanında alamadıkları hammaddeden dolayı zamanında üretim de yapamıyorlar.