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İstanbul'da 15 bin nüfuslu sitenin doğalgazı kesildi
İstanbul'da 15 bin nüfuslu sitenin doğalgazı kesildi
Esenyurt'ta 3 bin 860 haneli, 15 bin nüfuslu sitenin doğalgazı fatura borcu nedeniyle kesildi. Ödemeyenler yüzünden sitedeki herkesin soğuk nedeniyle mağdur... 24.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-24T14:11+0300
2021-11-24T14:11+0300
türkiye
istanbul
kesinti
doğalgaz
esenyurt
fatura
ödeme
site
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İstanbul Esenyurt'ta 19 blok ve 3 bin 860 hanenin olduğu sitenin sakinleri sabah kalktıklarında doğalgazın kesilmiş olduğunu fark etti.Durumu site yönetimine sorduklarında ise site borcu yüzünden doğalgazın kesildiğini öğrendi. Havaların soğuduğu günlerde doğalgazsız kalan site sakinleri mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor.'Soğukta üşüyorlar'Site sakinlerinden Mesut Baykal, "Burada yaklaşık 4 bin hane halkı mağdur durumda. Soğukta üşüyorlar. Burada ciddi bir mağduriyet var. İGDAŞ bizim sitemizin ödenmeyen borçlar yüzünden kesildiğini söyledi. Zor bir dönemden geçiyoruz, insanlar borcunu ödeyemiyorlar ama insanların bu mağduriyeti yaşaması ne kadar doğru" dedi.'Herkes mağdur'Site içerisinde esnaflık yapan Ali Akçiçek, "Doğalgaz sabahtan beri yok. Burada esnafım dükkanım 24 saattir kapalı. Yarın sabah 200 kişilik yemek vermem gerekecek sabah ne yapacağımı düşünüyorum. Küçük çocuğu olanlar var, hastalığı olanlar var, yaşlısı olanlar var. Bütün insanlar mağdur durumda şu anda" diye konuştu.'Bu bir zulümdür'Site yönetim kurulu başkanı Zafer Tura ise, İGDAŞ'tan uzun vadeli borç yapılandırması istediklerini belirterek şunları söyledi:''Şu anda borcu olmayan site sakinlerimiz o kadar mağdur durumda ki, biz oradaki yetkili kişiye söyledik. 15 bin kişilik site içerisinde yapılan bir zulümdür. Biz pazartesi günü ödeme vaadinde bulunduk. Bir kısmının ödemesini yaptık, bir kısmının ödemesi de bugün olacaktı. Pazartesi ödeme yapamadığımız için bugün bilinçli olarak gaz kesildi.''
https://tr.sputniknews.com/20211022/tema-parkta-elektrik-kesildi-35-kisi-hiz-treninde-mahsur-kaldi-1050085449.html
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istanbul, kesinti, doğalgaz, esenyurt, fatura, ödeme, site

İstanbul'da 15 bin nüfuslu sitenin doğalgazı kesildi

14:11 24.11.2021
© DHAİstanbul'da fatura borcu nedeniyle 15 bin nüfuslu sitenin doğalgazı kesildi
İstanbul'da fatura borcu nedeniyle 15 bin nüfuslu sitenin doğalgazı kesildi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2021
© DHA
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Esenyurt'ta 3 bin 860 haneli, 15 bin nüfuslu sitenin doğalgazı fatura borcu nedeniyle kesildi. Ödemeyenler yüzünden sitedeki herkesin soğuk nedeniyle mağdur olduğunu söyleyen site sakinleri, durumun çözüme kavuşturulmasını istiyor.
İstanbul Esenyurt'ta 19 blok ve 3 bin 860 hanenin olduğu sitenin sakinleri sabah kalktıklarında doğalgazın kesilmiş olduğunu fark etti.

Durumu site yönetimine sorduklarında ise site borcu yüzünden doğalgazın kesildiğini öğrendi. Havaların soğuduğu günlerde doğalgazsız kalan site sakinleri mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor.

'Soğukta üşüyorlar'

Site sakinlerinden Mesut Baykal, "Burada yaklaşık 4 bin hane halkı mağdur durumda. Soğukta üşüyorlar. Burada ciddi bir mağduriyet var. İGDAŞ bizim sitemizin ödenmeyen borçlar yüzünden kesildiğini söyledi. Zor bir dönemden geçiyoruz, insanlar borcunu ödeyemiyorlar ama insanların bu mağduriyeti yaşaması ne kadar doğru" dedi.

'Herkes mağdur'

Site içerisinde esnaflık yapan Ali Akçiçek, "Doğalgaz sabahtan beri yok. Burada esnafım dükkanım 24 saattir kapalı. Yarın sabah 200 kişilik yemek vermem gerekecek sabah ne yapacağımı düşünüyorum. Küçük çocuğu olanlar var, hastalığı olanlar var, yaşlısı olanlar var. Bütün insanlar mağdur durumda şu anda" diye konuştu.
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'Bu bir zulümdür'

Site yönetim kurulu başkanı Zafer Tura ise, İGDAŞ'tan uzun vadeli borç yapılandırması istediklerini belirterek şunları söyledi:

''Şu anda borcu olmayan site sakinlerimiz o kadar mağdur durumda ki, biz oradaki yetkili kişiye söyledik. 15 bin kişilik site içerisinde yapılan bir zulümdür. Biz pazartesi günü ödeme vaadinde bulunduk. Bir kısmının ödemesini yaptık, bir kısmının ödemesi de bugün olacaktı. Pazartesi ödeme yapamadığımız için bugün bilinçli olarak gaz kesildi.''
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