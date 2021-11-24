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İstanbul'da 20 bin şişe sahte şampuan ele geçirildi
İstanbul'da 20 bin şişe sahte şampuan ele geçirildi
İstanbul'da düzenlenen operasyonda tanınmış markaların etiketleriyle hazırlanan sahte şampuanlar ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen... 24.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-24T14:15+0300
2021-11-24T14:15+0300
türkiye
istanbul
operasyon
bağcılar
sahte şampuan
üretim
şampuan
merdiven
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, sahte ürün imalathanelerine yönelik yürütülen çalışmalarda, Bağcılar’da 'merdiven altı' olarak tabir edilen, halk sağlığını tehlikeye düşürecek, sağlıksız ortamlarda şampuan imalatı yapılan bir depo tespit edildi.Yürütülen soruşturma kapsamında belirlenen adrese dün baskın yapıldı.Operasyonda B.E. adlı 1 kişi gözaltına alınırken, imalathanede yapılan aramada 20 bin 917 adet satışa hazır dolumu yapılmış sahte şampuan, 271 bin 980 tane boş şampuan kutusu, şampuan şişesi ve etiketi ile 1 dolum makinası olmak üzere toplamda 292 bin 897 ürün ele geçirildi.Ruhsatsız temizlik ürünü imalathanesinde üretilen şampuanların, el altından market ve bakkallara satıldığı öğrenildi.Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon 334 bin 700 lira olduğu ifade edildi.Operasyonda yakalanan B.E. hakkında adli başlatılan tahkikatın devam ettiği kaydedildi.
https://tr.sputniknews.com/20211123/esnaf-dolarin-yukselisini-sahte-dolar-yakarak-protesto-etti-esnaf-oldu-hukumet-nerede-1051068545.html
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istanbul, operasyon, bağcılar, sahte şampuan, üretim, şampuan, merdiven

İstanbul'da 20 bin şişe sahte şampuan ele geçirildi

14:15 24.11.2021
© İHAİstanbul'da 20 bin şişe sahte şampuan ele geçirildi
İstanbul'da 20 bin şişe sahte şampuan ele geçirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2021
© İHA
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İstanbul'da düzenlenen operasyonda tanınmış markaların etiketleriyle hazırlanan sahte şampuanlar ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon 334 bin 700 lira olduğu belirtildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, sahte ürün imalathanelerine yönelik yürütülen çalışmalarda, Bağcılar’da 'merdiven altı' olarak tabir edilen, halk sağlığını tehlikeye düşürecek, sağlıksız ortamlarda şampuan imalatı yapılan bir depo tespit edildi.
Yürütülen soruşturma kapsamında belirlenen adrese dün baskın yapıldı.
Operasyonda B.E. adlı 1 kişi gözaltına alınırken, imalathanede yapılan aramada 20 bin 917 adet satışa hazır dolumu yapılmış sahte şampuan, 271 bin 980 tane boş şampuan kutusu, şampuan şişesi ve etiketi ile 1 dolum makinası olmak üzere toplamda 292 bin 897 ürün ele geçirildi.
Ruhsatsız temizlik ürünü imalathanesinde üretilen şampuanların, el altından market ve bakkallara satıldığı öğrenildi.
Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon 334 bin 700 lira olduğu ifade edildi.
Operasyonda yakalanan B.E. hakkında adli başlatılan tahkikatın devam ettiği kaydedildi.
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