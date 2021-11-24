https://tr.sputniknews.com/20211124/istanbulun-en-cok-ve-en-az-butce-alan-ilceleri-1051102002.html

İstanbul'un en çok ve en az bütçe alan ilçeleri

İstanbul'un en çok ve en az bütçe alan ilçeleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde 39 ilçenin 2022 yılı mali bütçeleri oy birliğiyle kabul edildi. Esenyurt 1 milyar 306 milyon lira ile en... 24.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-24T15:06+0300

2021-11-24T15:06+0300

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multimedya

infografik

istanbul

bütçe

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Sputnik’in hazırladığı infografikte, 2021 yılı bütçeleri ile karşılaştırmalı olarak, gelecek yıl hangi ilçenin ne kadar bütçe alacağı bulunuyor.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

infografik, istanbul, bütçe, инфографика