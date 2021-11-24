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Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
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İstanbul'un en çok ve en az bütçe alan ilçeleri
İstanbul'un en çok ve en az bütçe alan ilçeleri
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde 39 ilçenin 2022 yılı mali bütçeleri oy birliğiyle kabul edildi. Esenyurt 1 milyar 306 milyon lira ile en... 24.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-24T15:06+0300
2021-11-24T15:06+0300
2021-11-24T15:07+0300
multimedya
infografik
istanbul
bütçe
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Sputnik’in hazırladığı infografikte, 2021 yılı bütçeleri ile karşılaştırmalı olarak, gelecek yıl hangi ilçenin ne kadar bütçe alacağı bulunuyor.
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infografik, istanbul, bütçe, инфографика
İstanbul'un en çok ve en az bütçe alan ilçeleri 15:06 24.11.2021 (güncellendi: 15:07 24.11.2021)
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde 39 ilçenin 2022 yılı mali bütçeleri oy birliğiyle kabul edildi. Esenyurt 1 milyar 306 milyon lira ile en yüksek bütçeye sahip ilçe belediyesi olurken Adalar 58 milyon lirayla en az bütçeye sahip belediye oldu.
Sputnik’in hazırladığı infografikte, 2021 yılı bütçeleri ile karşılaştırmalı olarak, gelecek yıl hangi ilçenin
ne kadar bütçe alacağı
bulunuyor.