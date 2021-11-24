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İsveç'in ilk kadın başbakanı Andersson, göreve geldikten saatler sonra istifa etti
İsveç'in ilk kadın başbakanı Andersson, göreve geldikten saatler sonra istifa etti
İsveç'in ilk kadın başbakanı Magdalena Andersson, göreve geldikten saatler sonra istifa etti. 24.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-24T20:13+0300
2021-11-24T20:33+0300
dünya
magdalena andersson
isveç
başbakan
istifa
açıklama
ilk
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Magdalena Andersson, İsveç tarihinin ilk kadın başbakanı olarak seçilmesinden saatler sonra, parlamentoda bir bütçe oylamasının ardından istifa etti.Gerçekleştirdiği basın toplantısında kararını duyuran Andersson "Benim için bu saygıyla alakalı bir şey, ancak meşruiyetini sorgulamak için gerekçelerin bulunabileceği bir hükümete liderlik etmek de istemiyorum" dedi.Andersson, “Bir parti hükümetten ayrılmayı seçerse koalisyon hükümeti istifa etmelidir. Meclis durumu değişmese de yeniden denenmesi gerekiyor” diye ekledi.İsveçli politikacı, Parlamento Başkanı Anderas Norlen'e, koalisyon ortağının çekilmesinden sonra tek partili Sosyal Demokrat hükümetine liderlik edebileceğini bildirdi.
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magdalena andersson, isveç, başbakan, istifa, açıklama, ilk

İsveç'in ilk kadın başbakanı Andersson, göreve geldikten saatler sonra istifa etti

20:13 24.11.2021 (güncellendi: 20:33 24.11.2021)
© REUTERS / TT NEWS AGENCYİsveç'te Magdalena Andersson ülkenin ilk kadın başbakanı olarak tarihe geçti
İsveç'te Magdalena Andersson ülkenin ilk kadın başbakanı olarak tarihe geçti - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2021
© REUTERS / TT NEWS AGENCY
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İsveç'in ilk kadın başbakanı Magdalena Andersson, göreve geldikten saatler sonra istifa etti.
Magdalena Andersson, İsveç tarihinin ilk kadın başbakanı olarak seçilmesinden saatler sonra, parlamentoda bir bütçe oylamasının ardından istifa etti.
Gerçekleştirdiği basın toplantısında kararını duyuran Andersson "Benim için bu saygıyla alakalı bir şey, ancak meşruiyetini sorgulamak için gerekçelerin bulunabileceği bir hükümete liderlik etmek de istemiyorum" dedi.
Andersson, “Bir parti hükümetten ayrılmayı seçerse koalisyon hükümeti istifa etmelidir. Meclis durumu değişmese de yeniden denenmesi gerekiyor” diye ekledi.
İsveçli politikacı, Parlamento Başkanı Anderas Norlen'e, koalisyon ortağının çekilmesinden sonra tek partili Sosyal Demokrat hükümetine liderlik edebileceğini bildirdi.
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