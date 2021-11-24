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İsveç'te bir ilk: Sosyal Demokrat Andersson ülkenin ilk kadın başbakanı oldu
İsveç'te bir ilk: Sosyal Demokrat Andersson ülkenin ilk kadın başbakanı oldu
İsveç Parlamentosu, Sosyal Demokrat Parti lideri ve mevcut Maliye Bakanı Magdalena Andersson'u başbakan seçerek bir ilke imza attı. Andersson, ülkenin ilk... 24.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-24T12:38+0300
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dünya
isveç
magdalena andersson
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İsveç Parlamentosu'nda güvenoyu alan Sosyal Demokrat Parti lideri Magdalena Andersson, ülkenin ilk kadın başbakanı oldu.Parlamentoda yapılan oylamada, Sosyal Demokrat Parti ile Yeşiller Partisinin oluşturduğu koalisyon hükümeti için 174 milletvekili karşı, 117 milletvekili de lehte oy kullandı."Hayır" oyu 175'in altında kaldığı için Andersson başkanlığındaki koalisyon hükümeti, parlamentodan güvenoyu aldı.Eski Başbakan Löfven, 4 Kasım'da parti liderliğinden istifa etmiştiSosyal Demokrat Parti liderliğini 4 Kasım'da bırakan eski İsveç Başbakanı Stefan Löfven, yeni hükümet kurması için Maliye Bakanı Magdalena Andersson'u önermişti.O tarihte Sosyal Demokrat Partinin yeni lideri de Andersson olmuştu.Andersson, 1967 yılında Uppsala kentinde doğdu. 2009 ile 2012 arasında İsveç Vergi Dairesi Genel Müdürlüğü yapan Andersson, 2014 yılından beri Maliye Bakanlığı görevini yürütüyordu.
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isveç, magdalena andersson
İsveç'te bir ilk: Sosyal Demokrat Andersson ülkenin ilk kadın başbakanı oldu 12:38 24.11.2021 (güncellendi: 12:44 24.11.2021)
İsveç Parlamentosu, Sosyal Demokrat Parti lideri ve mevcut Maliye Bakanı Magdalena Andersson'u başbakan seçerek bir ilke imza attı. Andersson, ülkenin ilk kadın başbakanı olarak tarihe geçti.
İsveç Parlamentosu'nda güvenoyu alan Sosyal Demokrat Parti lideri Magdalena Andersson, ülkenin ilk kadın başbakanı oldu.
Parlamentoda yapılan oylamada, Sosyal Demokrat Parti ile Yeşiller Partisinin oluşturduğu koalisyon hükümeti için
174 milletvekili karşı, 117 milletvekili de lehte oy kullandı.
"Hayır" oyu 175'in altında kaldığı için Andersson başkanlığındaki koalisyon hükümeti, parlamentodan güvenoyu aldı.
Eski Başbakan Löfven, 4 Kasım'da parti liderliğinden istifa etmişti
Sosyal Demokrat Parti liderliğini 4 Kasım'da bırakan eski İsveç Başbakanı Stefan Löfven, yeni hükümet kurması için Maliye Bakanı Magdalena Andersson'u önermişti.
O tarihte Sosyal Demokrat Partinin yeni lideri de Andersson olmuştu.
Andersson, 1967 yılında Uppsala kentinde doğdu. 2009 ile 2012 arasında İsveç Vergi Dairesi Genel Müdürlüğü yapan Andersson, 2014 yılından beri Maliye Bakanlığı görevini yürütüyordu.