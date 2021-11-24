https://tr.sputniknews.com/20211124/izmirdeki-taliban-protestosunda-carsaf-atan-kadinlar-hakkinda-sorusturma-acildi-1051111171.html

İzmir'deki Taliban protestosunda çarşaf atan kadınlar hakkında soruşturma açıldı

İzmir'deki Taliban protestosunda çarşaf atan kadınlar hakkında soruşturma açıldı

İzmir'de geçen ağustos ayında Taliban'ın kadınlara yönelik politikalarını protesto etmek ve Afganistanlı kadınlarla dayanışmak amacıyla Kadınlar Birlikte... 24.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-24T16:24+0300

2021-11-24T16:24+0300

2021-11-24T16:24+0300

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Karşıyaka Çarşı girişinde düzenlenen eylemde, "Afganistanlı kadınlar yalnız değildir" yazılı pankart taşıyan kadınlardan bazıları Afganistanlı kadınları temsilen kara çarşaf giymişti. Yapılan açıklamanın sonunda ise kadınlar, alkış ve sloganlar eşliğinde çarşaflarını çıkararak atmıştı. Bu eylem, üç ay sonra soruşturma konusu oldu. Açıklama sırasında çarşaf giyen üç kadın, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamasıyla emniyete ifade vermeye çağrıldı.Gazete Duvar’da yer alan habere göre, Kocaeli'de yaşadığı belirtilen bir kişinin şikâyeti üzerine Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıldığı öğrenilen soruşturma kapsamında kadınlara, “Kadınlar Birlikte Güçlü isimli oluşum organizesinde Karşıyaka ilçesi Karşıyaka Vapur İskelesi karşısı İş Bankası önünde gerçekleşen basın açıklaması esnasında çarşaf giydiğiniz ve sonrasında yırtarak attığınız iddiası üzerine 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan ifadenizin alınması istenmiştir. Konu hakkında detaylı bilgi veriniz” denildi.'Taliban'ın kadınlara uyguladıklarının karşısında olmaya devam edeceğiz'Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan kadınlardan biri Gazete Duvar'a yaptığı açıklamada, “O gün Taliban'ın kadınlar üzerindeki politikalarını ve uygulamalarını protesto etmek için bir basın açıklaması düzenlendi. Sembolik olarak da eylemin sonunda giydiğimiz kara çarşafları çıkarttık. Sonrasında protesto eylemi bir çok kez çeşitli medya kuruluşları tarafından hedef gösterildi. Açılan soruşturmada da kara çarşafları yaktığımız, yırttığımız iddia ediliyor. Böyle bir durumun olmadığı görüntülerle de sabit. Kadınlar olarak her ne olursa olsun Taliban'ın kadınlara uyguladıklarının karşısında, Afganistanlı kadınların yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20211106/taliban-oldurulen-4-kadin-aktivistin-cinayet-suphelilerini-gozaltina-aldi-1050545586.html

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