Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211124/izmirdeki-taliban-protestosunda-carsaf-atan-kadinlar-hakkinda-sorusturma-acildi-1051111171.html
İzmir'deki Taliban protestosunda çarşaf atan kadınlar hakkında soruşturma açıldı
İzmir'deki Taliban protestosunda çarşaf atan kadınlar hakkında soruşturma açıldı
İzmir'de geçen ağustos ayında Taliban'ın kadınlara yönelik politikalarını protesto etmek ve Afganistanlı kadınlarla dayanışmak amacıyla Kadınlar Birlikte... 24.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-24T16:24+0300
2021-11-24T16:24+0300
türkiye
izmir
taliban
protesto
kadın
afgan
soruşturma
protesto gösterisi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/18/1051111011_0:5:1201:680_1920x0_80_0_0_ef20614c9c7a910e4eb04cbe1d62931f.jpg
Karşıyaka Çarşı girişinde düzenlenen eylemde, "Afganistanlı kadınlar yalnız değildir" yazılı pankart taşıyan kadınlardan bazıları Afganistanlı kadınları temsilen kara çarşaf giymişti. Yapılan açıklamanın sonunda ise kadınlar, alkış ve sloganlar eşliğinde çarşaflarını çıkararak atmıştı. Bu eylem, üç ay sonra soruşturma konusu oldu. Açıklama sırasında çarşaf giyen üç kadın, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamasıyla emniyete ifade vermeye çağrıldı.Gazete Duvar’da yer alan habere göre, Kocaeli'de yaşadığı belirtilen bir kişinin şikâyeti üzerine Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıldığı öğrenilen soruşturma kapsamında kadınlara, “Kadınlar Birlikte Güçlü isimli oluşum organizesinde Karşıyaka ilçesi Karşıyaka Vapur İskelesi karşısı İş Bankası önünde gerçekleşen basın açıklaması esnasında çarşaf giydiğiniz ve sonrasında yırtarak attığınız iddiası üzerine 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan ifadenizin alınması istenmiştir. Konu hakkında detaylı bilgi veriniz” denildi.'Taliban'ın kadınlara uyguladıklarının karşısında olmaya devam edeceğiz'Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan kadınlardan biri Gazete Duvar'a yaptığı açıklamada, “O gün Taliban'ın kadınlar üzerindeki politikalarını ve uygulamalarını protesto etmek için bir basın açıklaması düzenlendi. Sembolik olarak da eylemin sonunda giydiğimiz kara çarşafları çıkarttık. Sonrasında protesto eylemi bir çok kez çeşitli medya kuruluşları tarafından hedef gösterildi. Açılan soruşturmada da kara çarşafları yaktığımız, yırttığımız iddia ediliyor. Böyle bir durumun olmadığı görüntülerle de sabit. Kadınlar olarak her ne olursa olsun Taliban'ın kadınlara uyguladıklarının karşısında, Afganistanlı kadınların yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211106/taliban-oldurulen-4-kadin-aktivistin-cinayet-suphelilerini-gozaltina-aldi-1050545586.html
türkiye
izmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/18/1051111011_133:0:1040:680_1920x0_80_0_0_fb0c55e0d71fd981a6082b582163ecd3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
izmir, taliban, protesto, kadın, afgan, soruşturma, protesto gösterisi

İzmir'deki Taliban protestosunda çarşaf atan kadınlar hakkında soruşturma açıldı

16:24 24.11.2021
© Fotoğraf : Twitterİzmir'deki Taliban protestosunda çarşaf atan kadınlar hakkında soruşturma açıldı
İzmir'deki Taliban protestosunda çarşaf atan kadınlar hakkında soruşturma açıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2021
© Fotoğraf : Twitter
Abone ol
İzmir'de geçen ağustos ayında Taliban'ın kadınlara yönelik politikalarını protesto etmek ve Afganistanlı kadınlarla dayanışmak amacıyla Kadınlar Birlikte Güçlü'nün çağrısıyla bir araya gelen kadınlar hakkında soruşturma başlatıldı.
Karşıyaka Çarşı girişinde düzenlenen eylemde, "Afganistanlı kadınlar yalnız değildir" yazılı pankart taşıyan kadınlardan bazıları Afganistanlı kadınları temsilen kara çarşaf giymişti. Yapılan açıklamanın sonunda ise kadınlar, alkış ve sloganlar eşliğinde çarşaflarını çıkararak atmıştı. Bu eylem, üç ay sonra soruşturma konusu oldu. Açıklama sırasında çarşaf giyen üç kadın, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamasıyla emniyete ifade vermeye çağrıldı.
Gazete Duvar’da yer alan habere göre, Kocaeli'de yaşadığı belirtilen bir kişinin şikâyeti üzerine Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıldığı öğrenilen soruşturma kapsamında kadınlara, “Kadınlar Birlikte Güçlü isimli oluşum organizesinde Karşıyaka ilçesi Karşıyaka Vapur İskelesi karşısı İş Bankası önünde gerçekleşen basın açıklaması esnasında çarşaf giydiğiniz ve sonrasında yırtarak attığınız iddiası üzerine 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan ifadenizin alınması istenmiştir. Konu hakkında detaylı bilgi veriniz” denildi.

'Taliban'ın kadınlara uyguladıklarının karşısında olmaya devam edeceğiz'

Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan kadınlardan biri Gazete Duvar'a yaptığı açıklamada, “O gün Taliban'ın kadınlar üzerindeki politikalarını ve uygulamalarını protesto etmek için bir basın açıklaması düzenlendi. Sembolik olarak da eylemin sonunda giydiğimiz kara çarşafları çıkarttık. Sonrasında protesto eylemi bir çok kez çeşitli medya kuruluşları tarafından hedef gösterildi. Açılan soruşturmada da kara çarşafları yaktığımız, yırttığımız iddia ediliyor. Böyle bir durumun olmadığı görüntülerle de sabit. Kadınlar olarak her ne olursa olsun Taliban'ın kadınlara uyguladıklarının karşısında, Afganistanlı kadınların yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
Taliban - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2021
Taliban kontrolünde Afganistan
Taliban, öldürülen 4 kadın aktivistin cinayet şüphelilerini gözaltına aldı
6 Kasım, 19:02
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
17:49Benzin, otogaz ve motorin zam haberlerinin ardından benzinliklerde yine kuyruklar oluştu
17:45Türkiye ile BAE arasında Türkiye'ye doğrudan yatırımları içeren anlaşmalar imzalanıyor
17:44Lübnan’dan Rus şirketlere Beyrut Limanı’nın restorasyonuna katılma daveti
17:24Sputnik V nazal koronavirüs aşısı 2022’de uluslararası pazarlarda erişilebilir olacak
17:12Almanya'da 'trafik lambası' hükümeti açıklandı: Yeni başbakan SPD'li Olaf Scholz
17:11Spotify ve Netflix anlaştı: Popüler dizi ve filmlerin müziklerine tek kanaldan erişmek mümkün
17:07Eğitim İş Sendikası'ndan Ankara’da zam eylemi
17:05Rusya'da 12 yaş üstü çocuklara yönelik Sputnik M koronavirüs aşısı tescil edildi
17:04Benzin, motorin ve LPG'ye zam
16:57Döviz alan vatandaşa yanlışlıkla 500 dolar fazla verdi
16:50Reuters: Merkez Bankası ile BAE yetkilileri arasında swap görüşmesi var
16:39Trabzon'da pistten çıkan uçak, 'pide salonu' oldu: 'Fırın ve yönetim ofisi uçak dışında olacak'
16:37Rusya'da SSJ Superjet-100 yolcu uçağı iniş sırasında pistten çıktı
16:33Rusya: ABD bağımsız ülkelerin enerji politikasına karışıyor
16:28Akşener: Bizi yönetenler ayağını denk alsın
16:24İzmir'deki Taliban protestosunda çarşaf atan kadınlar hakkında soruşturma açıldı
16:20Tarihi eserlere internetten müşteri aranıyor: Altın varaklı Kur'an 195 bin lira, İncil 1 milyon lira
16:15Rusya'da 12 yaş üstü çocuklar için koronavirüs aşısı bugün tescil edilecek
16:15Almanya'da işyerleri ve toplu taşımada 3G uygulaması
16:13EGM: Halkı sokağa çağıran 271 sosyal medya hesabı için yasal işlem başlatıldı