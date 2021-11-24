https://tr.sputniknews.com/20211124/jay-z-grammyde-en-cok-aday-gosterilen-sanatci-oldu-1051098645.html

Jay-Z, Grammy'de en çok aday gösterilen sanatçı oldu

Jay-Z, Grammy'de en çok aday gösterilen sanatçı oldu

Ünlü rap şarkıcısı Jay-Z, Grammy tarihinde rekora imza attı. Rapçi, 2022 Grammy Ödülleri için iki adaylık kazanarak müzik tarihine geçti. 24.11.2021, Sputnik Türkiye

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jay-z

aday

grammy ödülleri

yaşam

beyoncé

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Ünlü rap şarkıcısı Jay-Z, bugüne dek en çok aday gösterilen kişi olarak Grammy tarihine geçti.Aynı zamanda Beyonce’nin eşi olan 51 yaşındaki şarkıcı, 2022 Grammy adaylarının açıklanmasıyla birlikte tarih yazdı. Jay-Z, En İyi Rap Şarkısı kategorisine iki kez aday gösterildi. DMX ve Nas ile işbirliği yaptığı ‘Bath Salts’ şarkısı ve Kanye West ile birlikte seslendirdiği ‘Jail’ şarkısıyla önümüzdeki yıl verilecek olan Grammy Ödülleri’ne aday gösterildi.NTV'nin aktardığına göre, böylece Jay-Z’nin kariyeri boyunca aldığı adaylık sayısı 83’e ulaştı. Jay-Z’yi 81 adaylıkla Sir Paul McCartney takip ediyor.23 Grammy kazandıGerçek adı Shawn Carter olan Jay Z, ilk Grammy’sini 1999 yılında 'Vol 2… Hard Knock Life' ile En İyi Rap Albümü dalında kazandı. Jay-Z, bugüne kadar toplam 23 Grammy’nin sahibi oldu.Eşi Beyonce de geçen yılki 2021 Grammy Ödülleri’nde ayrı bir tarih yazdı ve ödül töreninin tarihinde en çok aday gösterilen ve en çok ödül alan şarkıcısı oldu.31 Ocak 2022’de Los Angeles’ta düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak olan Grammy Ödülleri’nde bu yılın adayları arasında 11 adaylıkla Jon Batiste liderliği eline aldı. Onu Justin Bieber, Doja Cat ve H.E.R sekizer adaylıkla takip etti.

https://tr.sputniknews.com/20211104/jay-z-instagram-hesabini-actiktan-bir-gun-sonra-kapatti-1050483179.html

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jay-z, aday, grammy ödülleri, beyoncé