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Kadıköy metrosunda küfürler eden saldırgan, elindeki bıçakla bir kadını tehdit etti
Kadıköy metrosunda küfürler eden saldırgan, elindeki bıçakla bir kadını tehdit etti
Kadıköy-Tavşantepe seferini gerçekleştiren metroda bir şahıs, tartıştığı kadına bıçak çekerek hakaretler savurdu. 24.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-24T22:12+0300
2021-11-24T22:12+0300
2021-11-24T22:27+0300
metro
türkiye
kadın
küfür etmek
bıçaklı saldırı
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Akşam saatlerinde Kadıköy-Tavşantepe hattında metro Bostancı durağına geldiği sırada yolculardan biri bilinmeyen bir nedenle metrodaki bir kadınla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle saldrıgan yanında taşıdığı bıçağı çıkartarak genç kadının üzerine yürüyerek küfürler savurdu. Saldırgan kadını "Yüzünü keserim senin” diyerek tehdit etti.
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metro, kadın, küfür etmek, bıçaklı saldırı
Kadıköy metrosunda küfürler eden saldırgan, elindeki bıçakla bir kadını tehdit etti 22:12 24.11.2021 (güncellendi: 22:27 24.11.2021)
Kadıköy-Tavşantepe seferini gerçekleştiren metroda bir şahıs, tartıştığı kadına bıçak çekerek hakaretler savurdu.
Akşam saatlerinde
Kadıköy-Tavşantepe hattında metro Bostancı durağına geldiği sırada yolculardan biri bilinmeyen bir nedenle metrodaki bir kadınla tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesiyle saldrıgan yanında taşıdığı bıçağı çıkartarak genç kadının üzerine yürüyerek küfürler savurdu. Saldırgan kadını
"Yüzünü keserim senin” diyerek tehdit etti.