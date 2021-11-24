https://tr.sputniknews.com/20211124/kadikoy-metrosunda-kufurler-eden-saldirgan-elindeki-bicakla-bir-kadini-tehdit-etti-1051120726.html

Kadıköy metrosunda küfürler eden saldırgan, elindeki bıçakla bir kadını tehdit etti

Kadıköy metrosunda küfürler eden saldırgan, elindeki bıçakla bir kadını tehdit etti

Kadıköy-Tavşantepe seferini gerçekleştiren metroda bir şahıs, tartıştığı kadına bıçak çekerek hakaretler savurdu. 24.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-24T22:12+0300

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metro

türkiye

kadın

küfür etmek

bıçaklı saldırı

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Akşam saatlerinde Kadıköy-Tavşantepe hattında metro Bostancı durağına geldiği sırada yolculardan biri bilinmeyen bir nedenle metrodaki bir kadınla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle saldrıgan yanında taşıdığı bıçağı çıkartarak genç kadının üzerine yürüyerek küfürler savurdu. Saldırgan kadını "Yüzünü keserim senin” diyerek tehdit etti.

türkiye

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metro, kadın, küfür etmek, bıçaklı saldırı