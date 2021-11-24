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https://tr.sputniknews.com/20211124/kahramanmarasta-onikisubat-belediyesi-46-milyona-kelebek-muzesi-yaptiriyor-1051094485.html
Kahramanmaraş’ta Onikişubat Belediyesi, 46 milyona Kelebek Müzesi yaptırıyor
Kahramanmaraş’ta Onikişubat Belediyesi, 46 milyona Kelebek Müzesi yaptırıyor
Kahramanmaraş'ta yapımı süren Kelebek Müzesi 46 milyon 769 bin TL’ye mal olacak. 24.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-24T10:22+0300
2021-11-24T10:22+0300
ekonomi
türkiye
kahramanmaraş
müze
ekonomi
harcama
belediye
bütçe
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Kahramanmaraş'ta Onikişubat Belediyesi, Kelebek ve Uğur Böceği Müzesi yaptırıyor.Sözcü gazetesinden Deniz Ayhan'ın haberine göre müze için ilk ihale 29 Kasım 2017'de yapıldı. 4 Ocak 2018'de 21 milyon 946 bin TL'lik sözleşme imzalandı ancak ihale feshedildi. Belediye 27 Mayıs 2021, 29 Haziran 2021 ve 30 Temmuz 2021'de yeni ihaleler açtı, ancak istekli çıkmadı.Belediyenin son ihalesi ise 7 Eylül 2021'de yapıldı. İhale, “doğal afet, salgın hastalık, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen olayların” ortaya çıkması durumunda ‘acil' koduyla kullanılan ‘Pazarlık 21 B' usulüyle yapıldı. İhaleye tek firma katıldı ve bu firma ihaleyi aldı. 22 Eylül 2021'de Kelebek ve Uğur Böceği Müzesi inşaatı işi için 31 milyon 990 bin TL'lik sözleşme imzalandı. Belediye Hasancıklı Rekreasyon alanında bulunan Kelebek ve Uğur Böceği Müzesi inşaatı, çatı ve cephe imalatlarında kullanılmak üzere montaj malzemesi de satın aldı ve 14 milyon 779 bin 611 TL ödedi. Kelebek müzesi belediyeye en az 46 milyon 769 bin TL'ye mal olacak.
https://tr.sputniknews.com/20210610/ankara-buyuksehir-belediyesi-suya-yuzde-80-zam-iddialarini-yalanladi-1044705509.html
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türkiye, kahramanmaraş, müze, ekonomi, harcama, belediye, bütçe

Kahramanmaraş’ta Onikişubat Belediyesi, 46 milyona Kelebek Müzesi yaptırıyor

10:22 24.11.2021
© Fotoğraf : Onikişubat BelediyesiKahramanmaraş'ta yapımı süren Kelebek müzesi
Kahramanmaraş'ta yapımı süren Kelebek müzesi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2021
© Fotoğraf : Onikişubat Belediyesi
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Kahramanmaraş'ta yapımı süren Kelebek Müzesi 46 milyon 769 bin TL’ye mal olacak.
Kahramanmaraş'ta Onikişubat Belediyesi, Kelebek ve Uğur Böceği Müzesi yaptırıyor.
Sözcü gazetesinden Deniz Ayhan'ın haberine göre müze için ilk ihale 29 Kasım 2017'de yapıldı. 4 Ocak 2018'de 21 milyon 946 bin TL'lik sözleşme imzalandı ancak ihale feshedildi. Belediye 27 Mayıs 2021, 29 Haziran 2021 ve 30 Temmuz 2021'de yeni ihaleler açtı, ancak istekli çıkmadı.
Belediyenin son ihalesi ise 7 Eylül 2021'de yapıldı. İhale, “doğal afet, salgın hastalık, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen olayların” ortaya çıkması durumunda ‘acil' koduyla kullanılan ‘Pazarlık 21 B' usulüyle yapıldı.
İhaleye tek firma katıldı ve bu firma ihaleyi aldı. 22 Eylül 2021'de Kelebek ve Uğur Böceği Müzesi inşaatı işi için 31 milyon 990 bin TL'lik sözleşme imzalandı. Belediye Hasancıklı Rekreasyon alanında bulunan Kelebek ve Uğur Böceği Müzesi inşaatı, çatı ve cephe imalatlarında kullanılmak üzere montaj malzemesi de satın aldı ve 14 milyon 779 bin 611 TL ödedi.
Kelebek müzesi belediyeye en az 46 milyon 769 bin TL'ye mal olacak.
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