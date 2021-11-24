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https://tr.sputniknews.com/20211124/kanada-ukraynaya-askeri-yardimi-artirmayi-dusunuyor-1051123850.html
'Kanada, Ukrayna'ya askeri yardımı artırmayı düşünüyor'
'Kanada, Ukrayna'ya askeri yardımı artırmayı düşünüyor'
Rusya'nın Ukrayna sınırına yığınak yaptığı yönünde Batı medyasında yer bulan iddiaların ardından Kanada hükümetinin, Kiev'e yönelik askeri yardımı artırmayı... 24.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-24T23:49+0300
2021-11-24T23:49+0300
dünya
rusya
ukrayna
kanada
askeri yardım
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Kanada hükümetinin Ukrayna'ya yönelik askeri yardımı artırmayı düşündüğü iddia edildi.The Globe and Mail gazetesinde yer alan haberde, Ottawa'nın Ukrayna'daki eğitim misyonuna destek için yüzlerce ilave asker göndermeyi ve bir savaş gemisini de Karadeniz'e taşımayı planladığı kaydedildi.Gazeteye konuşan kaynaklar, yeni atanan Kanada Savunma Bakanı Anita Anand'ın değerlendirdiği bir diğer seçeneğin de halihazırda Romanya'da konuşlu bazı CF-18 savaş uçaklarının Ukrayna'ya sevk edilmesi olduğunu belirtti.Kaynaklar, Ukrayna'ya daha fazla kuvvet gönderilmesi konusunda henüz bir karar verilmediğini söyledi.Daha önce Kiev yönetimi ve Batılı ülkeler, son zamanlarda Rusya'nın Ukrayna sınırlarındaki 'saldırgan eylemlerinde' artış kaydedildiğini iddiasında bulunuyor.Ancak Moskova, kendi topraklarında ve kendi takdirine göre hareket ettiğini söylüyor.Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ukrayna'yı hedef alan herhangi bir saldırgan planı olmadığını vurgulamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211124/gavrilov-abd-rusya-ile-avrupayi-minik-bir-savasla-ayirmayi-amacliyor-1051106423.html
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rusya, ukrayna, kanada, askeri yardım

'Kanada, Ukrayna'ya askeri yardımı artırmayı düşünüyor'

23:49 24.11.2021
© AFP 2021 / Genya SavilovUkrayna ordusu
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2021
© AFP 2021 / Genya Savilov
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Rusya'nın Ukrayna sınırına yığınak yaptığı yönünde Batı medyasında yer bulan iddiaların ardından Kanada hükümetinin, Kiev'e yönelik askeri yardımı artırmayı planladığı öne sürüldü.
Kanada hükümetinin Ukrayna'ya yönelik askeri yardımı artırmayı düşündüğü iddia edildi.
The Globe and Mail gazetesinde yer alan haberde, Ottawa'nın Ukrayna'daki eğitim misyonuna destek için yüzlerce ilave asker göndermeyi ve bir savaş gemisini de Karadeniz'e taşımayı planladığı kaydedildi.
Gazeteye konuşan kaynaklar, yeni atanan Kanada Savunma Bakanı Anita Anand'ın değerlendirdiği bir diğer seçeneğin de halihazırda Romanya'da konuşlu bazı CF-18 savaş uçaklarının Ukrayna'ya sevk edilmesi olduğunu belirtti.
Kaynaklar, Ukrayna'ya daha fazla kuvvet gönderilmesi konusunda henüz bir karar verilmediğini söyledi.
Daha önce Kiev yönetimi ve Batılı ülkeler, son zamanlarda Rusya'nın Ukrayna sınırlarındaki 'saldırgan eylemlerinde' artış kaydedildiğini iddiasında bulunuyor.
Ancak Moskova, kendi topraklarında ve kendi takdirine göre hareket ettiğini söylüyor.
Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ukrayna'yı hedef alan herhangi bir saldırgan planı olmadığını vurgulamıştı.
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