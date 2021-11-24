https://tr.sputniknews.com/20211124/karamollaoglu-sayin-cumhurbaskani-ekonomik-kurtulus-savasi-veriyoruz-ifadesinden-vazgecmeli-1051109711.html
Karamollaoğlu: Sayın Cumhurbaşkanı 'Ekonomik kurtuluş savaşı veriyoruz' ifadesinden vazgeçmeli
Karamollaoğlu: Sayın Cumhurbaşkanı 'Ekonomik kurtuluş savaşı veriyoruz' ifadesinden vazgeçmeli
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı 'Ekonomik kurtuluş savaşı veriyoruz' ifadesinden vazgeçmeli. Bu mantık hakikaten... 24.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-24T16:07+0300
2021-11-24T16:07+0300
2021-11-24T16:07+0300
politika
recep tayyip erdoğan
seçim
akp
temel karamollaoğlu
açıklama
ekonomi
yanıt
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SP lideri Temel Karamollaoğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, iktidar yönetiminin ciddiyet istediğini söyledi. Temel Karamollaoğlu, ekonomideki gelişmelerin tehditle ve hakaretle çözülemeyeceğini belirterek, şunları söyledi:Kuyruklar bitti diye övünüyorlardı– Bu memleket hepimizin. Eğer bu memleket benim buradan uzaklaşmam ile kurtulacaksa ben gitmeye razı olmalıyım. İktidarda 19 sene kaldıktan sonra bir 19 sene daha kalma arzusu ve iştiyakı kendisini de mahveder ülkeyi de mahveder. Onun için Sayın Cumhurbaşkanı şu ifadesinden vazgeçmeli, ‘Ekonomik kurtuluş savaşı veriyoruz’.– Bu mantık hakikaten matematiğe de insan aklına da sığmaz. ‘Vatandaş tasarruf etsin’ diyorlar da vatandaş hakikaten tasarruf ediyor. ‘Kuyruklar bitti’ diye övünüyorlardı, şimdi başka kuyruklar başladı. Bu da bizi üzüyor tabi.'Bütün israfı durdurun'– Son olarak da 13.5 lirayı bulmuş. Problemi bir türlü anlamamakta ısrarlılar. Günlük sıkıntıları bu teoriler ile düzeltemezsiniz. Bugün de iktidara tavsiyemiz, bütün israfı durdurun. Kaynaklarımızın tamamını üretime dönük yatırımlara tahsis edin.– Bütün kaynaklar, ekonomiyi yukarı çıkaracak yatırımlara tahsis edilmeli; binalar, konutlar hepsini bir tarafa bırakacaksınız ama maalesef böyle bir zihniyeti bu arkadaşlarımızda görmüyoruz. Bunu görmediğimiz için de bu arkadaşların ülkemizin ekonomik problemlerini çözebileceği kanaatinde değiliz. Türkiye bugün sıkışıyor. Dış politikada yaptıkları hatalar haddi aştı.
https://tr.sputniknews.com/20211123/cumhurbaskani-erdogan-kurulusumuzdan-bu-yana-girdigimiz-her-secimden-birinci-ciktik-1051063276.html
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recep tayyip erdoğan, seçim, akp, temel karamollaoğlu, açıklama, ekonomi, yanıt
Karamollaoğlu: Sayın Cumhurbaşkanı 'Ekonomik kurtuluş savaşı veriyoruz' ifadesinden vazgeçmeli
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı 'Ekonomik kurtuluş savaşı veriyoruz' ifadesinden vazgeçmeli. Bu mantık hakikaten matematiğe de insan aklına da sığmaz" dedi.
SP lideri Temel Karamollaoğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, iktidar yönetiminin ciddiyet istediğini söyledi. Temel Karamollaoğlu, ekonomideki gelişmelerin tehditle ve hakaretle çözülemeyeceğini belirterek, şunları söyledi:
Kuyruklar bitti diye övünüyorlardı
– Bu memleket hepimizin. Eğer bu memleket benim buradan uzaklaşmam ile kurtulacaksa ben gitmeye razı olmalıyım. İktidarda 19 sene kaldıktan sonra bir 19 sene daha kalma arzusu ve iştiyakı kendisini de mahveder ülkeyi de mahveder. Onun için Sayın Cumhurbaşkanı şu ifadesinden vazgeçmeli, ‘Ekonomik kurtuluş savaşı veriyoruz’.
– Bu mantık hakikaten matematiğe de insan aklına da sığmaz. ‘Vatandaş tasarruf etsin’ diyorlar da vatandaş hakikaten tasarruf ediyor. ‘Kuyruklar bitti’ diye övünüyorlardı, şimdi başka kuyruklar başladı. Bu da bizi üzüyor tabi.
'Bütün israfı durdurun'
– Son olarak da 13.5 lirayı bulmuş. Problemi bir türlü anlamamakta ısrarlılar. Günlük sıkıntıları bu teoriler ile düzeltemezsiniz. Bugün de iktidara tavsiyemiz, bütün israfı durdurun. Kaynaklarımızın tamamını üretime dönük yatırımlara tahsis edin.
– Bütün kaynaklar, ekonomiyi yukarı çıkaracak yatırımlara tahsis edilmeli; binalar, konutlar hepsini bir tarafa bırakacaksınız ama maalesef böyle bir zihniyeti bu arkadaşlarımızda görmüyoruz. Bunu görmediğimiz için de bu arkadaşların ülkemizin ekonomik problemlerini çözebileceği kanaatinde değiliz. Türkiye bugün sıkışıyor. Dış politikada yaptıkları hatalar haddi aştı.