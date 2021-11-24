Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20211124/karamollaoglu-sayin-cumhurbaskani-ekonomik-kurtulus-savasi-veriyoruz-ifadesinden-vazgecmeli-1051109711.html
Karamollaoğlu: Sayın Cumhurbaşkanı 'Ekonomik kurtuluş savaşı veriyoruz' ifadesinden vazgeçmeli
Karamollaoğlu: Sayın Cumhurbaşkanı 'Ekonomik kurtuluş savaşı veriyoruz' ifadesinden vazgeçmeli
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı 'Ekonomik kurtuluş savaşı veriyoruz' ifadesinden vazgeçmeli. Bu mantık hakikaten... 24.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-24T16:07+0300
2021-11-24T16:07+0300
politika
recep tayyip erdoğan
seçim
akp
temel karamollaoğlu
açıklama
ekonomi
yanıt
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/09/1042812573_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_e1e1f8c9f9499a99deecc2639e17bcb6.jpg
SP lideri Temel Karamollaoğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, iktidar yönetiminin ciddiyet istediğini söyledi. Temel Karamollaoğlu, ekonomideki gelişmelerin tehditle ve hakaretle çözülemeyeceğini belirterek, şunları söyledi:Kuyruklar bitti diye övünüyorlardı– Bu memleket hepimizin. Eğer bu memleket benim buradan uzaklaşmam ile kurtulacaksa ben gitmeye razı olmalıyım. İktidarda 19 sene kaldıktan sonra bir 19 sene daha kalma arzusu ve iştiyakı kendisini de mahveder ülkeyi de mahveder. Onun için Sayın Cumhurbaşkanı şu ifadesinden vazgeçmeli, ‘Ekonomik kurtuluş savaşı veriyoruz’.– Bu mantık hakikaten matematiğe de insan aklına da sığmaz. ‘Vatandaş tasarruf etsin’ diyorlar da vatandaş hakikaten tasarruf ediyor. ‘Kuyruklar bitti’ diye övünüyorlardı, şimdi başka kuyruklar başladı. Bu da bizi üzüyor tabi.'Bütün israfı durdurun'– Son olarak da 13.5 lirayı bulmuş. Problemi bir türlü anlamamakta ısrarlılar. Günlük sıkıntıları bu teoriler ile düzeltemezsiniz. Bugün de iktidara tavsiyemiz, bütün israfı durdurun. Kaynaklarımızın tamamını üretime dönük yatırımlara tahsis edin.– Bütün kaynaklar, ekonomiyi yukarı çıkaracak yatırımlara tahsis edilmeli; binalar, konutlar hepsini bir tarafa bırakacaksınız ama maalesef böyle bir zihniyeti bu arkadaşlarımızda görmüyoruz. Bunu görmediğimiz için de bu arkadaşların ülkemizin ekonomik problemlerini çözebileceği kanaatinde değiliz. Türkiye bugün sıkışıyor. Dış politikada yaptıkları hatalar haddi aştı.
https://tr.sputniknews.com/20211123/cumhurbaskani-erdogan-kurulusumuzdan-bu-yana-girdigimiz-her-secimden-birinci-ciktik-1051063276.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/09/1042812573_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_8f2ec51d7d1b4f9be1be6cf44a680008.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, seçim, akp, temel karamollaoğlu, açıklama, ekonomi, yanıt

Karamollaoğlu: Sayın Cumhurbaşkanı 'Ekonomik kurtuluş savaşı veriyoruz' ifadesinden vazgeçmeli

16:07 24.11.2021
© AATemel Karamollaoğlu
Temel Karamollaoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2021
© AA
Abone ol
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı 'Ekonomik kurtuluş savaşı veriyoruz' ifadesinden vazgeçmeli. Bu mantık hakikaten matematiğe de insan aklına da sığmaz" dedi.
SP lideri Temel Karamollaoğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, iktidar yönetiminin ciddiyet istediğini söyledi. Temel Karamollaoğlu, ekonomideki gelişmelerin tehditle ve hakaretle çözülemeyeceğini belirterek, şunları söyledi:

Kuyruklar bitti diye övünüyorlardı

– Bu memleket hepimizin. Eğer bu memleket benim buradan uzaklaşmam ile kurtulacaksa ben gitmeye razı olmalıyım. İktidarda 19 sene kaldıktan sonra bir 19 sene daha kalma arzusu ve iştiyakı kendisini de mahveder ülkeyi de mahveder. Onun için Sayın Cumhurbaşkanı şu ifadesinden vazgeçmeli, ‘Ekonomik kurtuluş savaşı veriyoruz’.
– Bu mantık hakikaten matematiğe de insan aklına da sığmaz. ‘Vatandaş tasarruf etsin’ diyorlar da vatandaş hakikaten tasarruf ediyor. ‘Kuyruklar bitti’ diye övünüyorlardı, şimdi başka kuyruklar başladı. Bu da bizi üzüyor tabi.

'Bütün israfı durdurun'

– Son olarak da 13.5 lirayı bulmuş. Problemi bir türlü anlamamakta ısrarlılar. Günlük sıkıntıları bu teoriler ile düzeltemezsiniz. Bugün de iktidara tavsiyemiz, bütün israfı durdurun. Kaynaklarımızın tamamını üretime dönük yatırımlara tahsis edin.
– Bütün kaynaklar, ekonomiyi yukarı çıkaracak yatırımlara tahsis edilmeli; binalar, konutlar hepsini bir tarafa bırakacaksınız ama maalesef böyle bir zihniyeti bu arkadaşlarımızda görmüyoruz. Bunu görmediğimiz için de bu arkadaşların ülkemizin ekonomik problemlerini çözebileceği kanaatinde değiliz. Türkiye bugün sıkışıyor. Dış politikada yaptıkları hatalar haddi aştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2021
POLİTİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim olmayacak
Dün, 12:49
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:24İzmir'deki Taliban protestosunda çarşaf atan kadınlar hakkında soruşturma açıldı
16:20Tarihi eserlere internetten müşteri aranıyor: Altın varaklı Kur'an 195 bin lira, İncil 1 milyon lira
16:15Rusya'da 12 yaş üstü çocuklar için koronavirüs aşısı bugün tescil edilecek
16:15Almanya, işyerlerinde ve toplu taşıma araçlarında 3G uygulamasını başlattı
16:13EGM: Halkı sokağa çağıran 271 sosyal medya hesabı için yasal işlem başlatıldı
16:11Çin'de hayran kitlesine sahip ünlülere sosyal medyada zenginlik ve şatafat sergileme yasağı
16:07Karamollaoğlu: Sayın Cumhurbaşkanı 'Ekonomik kurtuluş savaşı veriyoruz' ifadesinden vazgeçmeli
15:54İTO Başkanı Avdagiç: Hedefi faiz ve kur üzerinden hesap görmek olanlara imkan vermemeliyiz
15:49Futbolda 'Yeşil Tribün' dönemi: Plastik veya cam şişe getirene ücretsiz bilet
15:49Evinde ölen emekli öğretmenin cesedi 5 yıl sonra fark edildi
15:36Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Zayed El Nahyan'ı resmi törenle karşıladı
15:33Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İİT Genel Sekreteri Taha'yı kabul etti
15:31Putin, nazal koronavirüs aşısı yaptırdığını açıkladı
15:29Ölmek isteyen genç, yardıma gelen vatandaşın üzerine düşerek kurtuldu
15:27Arctic Monkeys biletleri dakikalar içinde tükendi, karaborsaya düştü
15:25Boji'nin evi neresi olsun?
15:25Rus turistler 2022'yi Avrupa, Türkiye ve BAE'de karşılamayı planlıyor
15:19Hamile kadının bulunduğu araca saldıran baklavacı kardeşler yeniden yargılanacak
15:13Kılıçdaroğlu: Sandığı getir, erken seçim talebi artık milletin talebidir
15:08Çıplak fotoğrafları internete sızdırılan Jennifer Lawrence: Travmam sonsuza dek sürecek