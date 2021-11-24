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Kılıçdaroğlu: Sandığı getir, erken seçim talebi artık milletin talebidir
15:13 24.11.2021 (güncellendi: 15:49 24.11.2021)
© AAKemal Kılıçdaroğlu
© AA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, olağanüstü MYK toplantısının ardından açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "Sandığı getir, erken seçim talebi artık milletin talebidir" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, olağanüstü Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "Erdoğan, her konuşmasıyla ekonomiyi allak bullak ediyor" dedi.
Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:
Erdoğan, her konuşmasıyla ekonomiyi allak bullak ediyor
Erdoğan hükümeti Londra'daki bir avuç tefecinin temsilcisidir.
Neymiş dış mihraklarmış. Kimi kastediyorsun? Hangileri söyle bakalım. Milleti kandıracağını sanıyor, millet artık bu numaraları yemiyor. Vatandaş eve gidip mutfağa bakıyor.
Bütün bu tabloların tek sorumlusu vardır; kifayetsiz, kibirli Erdoğan'dır
Dolar baronlarına hizmet edenler, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına hizmet edemezler.
Yaptığı tam bir deliliktir tam bir saçmalıktır. Yabancılar gelecek kendisini ziyaret edecek. Satmaktan bıkmadın mı sen? Her şeyi sattı. Bu ülkenin bir onuru var. Onu bile sattın sen.
Milletten niye korkuyorsun? Demokrasiden sandıktan niye korkuyorsun? Yönetme gücünü kaybettin. Ne yaptığını bilmiyorsun. Danışacağın kimse kalmadı. Sandığı getir. Seçime zorlamak için elimden ne geliyorsa yapacağım.
Erken seçim talebi artık milletin talebidir. Millet seçim istiyor, Kaçma, kaçan insan kibre teslim olmuş insandır. Niye korkuyorsun ya?
Milletimizle beraber omuz omuza bu işin üstesinden geleceğiz. Milletimize gideceğiz. 4 Aralık Cumartesi günü Mersin’deyiz. Herkesle buluşacağız.