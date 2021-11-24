Kılıçdaroğlu: Milletimizin sesini dinlemek üzere, 'Haydi Meydana' diyorum, ilk mitingimiz Mersin'de

Şahıs ve şürekâsı açık ve net söylüyorlar: “Ülkeyi o kadar fakirleştireceğiz ki, yurt dışından gelenler çok ucuza insanımızın emeğini sömürebilecek.” Ülkenin geleceği ile ilgili tek vaatleri sömürülmenizdir. Satacak bir şey kalmayınca, fakirliğimizi satmaya karar verdiler.