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Kılıçdaroğlu: Milletimizin sesini dinlemek üzere, 'Haydi Meydana' diyorum, ilk mitingimiz Mersin'de
18:58 24.11.2021 (güncellendi: 19:07 24.11.2021)
© AACHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu (sağ 2) Ataşehir'de bir otelde düzenlenen "Türkiye Kültür Stratejisi Forumu 21" programına katıldı. Etkinliğe CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi (ortada) ve sanatçılar Cahit Berkay (solda), Haldun Dormen (sol 2) ve Metin Akpınar (sağda) katıldı.
© AA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, döviz kurunun artması ve ekonomideki gidişata ilişkin olarak, "Anayasamızın bize tanıdığı hakları kullanarak, milletimizin sesini dinlemek üzere, 'Haydi Meydana' diyorum. İlk mitingimiz Mersin’de!" ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dolardaki sert yükselişle beraber Türk Lirası'ndaki değer kaybı üzerine açıklamalarda bulundu.
Sosyal medya hesabından bir dizi paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:
Kifayetsiz Erdoğan’ın iktisadi temellerden tamamen uzak ekonomi yönetimi, liyakatsiz bürokratlar ile birleşince, ülke kaosa sürüklendi. Türk Lirası serbest düşüşe geçti. Mutfaklarımızda büyük bir yangın var. Marketlerde karne uygulamaları başladı. Esnafımız satacak mal bulamıyor.
Şahıs ve şürekâsı açık ve net söylüyorlar: “Ülkeyi o kadar fakirleştireceğiz ki, yurt dışından gelenler çok ucuza insanımızın emeğini sömürebilecek.” Ülkenin geleceği ile ilgili tek vaatleri sömürülmenizdir. Satacak bir şey kalmayınca, fakirliğimizi satmaya karar verdiler.
Ey Şahıs, ey ucube rejim, ey yarı cahil kadrolar, ey bu ucube koalisyonun dilini yutmuş küçük ortağı, bellidir ki sizde akıl galip gelmeyecek. Anayasamızın bize tanıdığı hakları kullanarak, milletimizin sesini dinlemek üzere, “Haydi Meydana” diyorum. İlk mitingimiz Mersin’de!
Ey Şahıs, ey ucube rejim, ey yarı cahil kadrolar, ey bu ucube koalisyonun dilini yutmuş küçük ortağı, bellidir ki sizde akıl galip gelmeyecek. Anayasamızın bize tanıdığı hakları kullanarak, milletimizin sesini dinlemek üzere, “Haydi Meydana” diyorum. İlk mitingimiz Mersin’de!— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) November 24, 2021