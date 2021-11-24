Kılıçdaroğlu: Türkiye ekonomisinin mevcut temel sorunu güven eksikliğidir

CHP olarak Türkiye’nin tüm sorunlarını biz çözeriz. Neredeyse ihanete varan ölçüde sorumsuzlukla değer kaybına uğratılan Türk Lirası’nın sahibi de biz olacağız. Milletimiz bilmelidir ki, Türkiye ve Türk Lirası sahipsiz değildir. CHP’nin ekonomi programının mihenk noktası da yatırımcıya, piyasalara ve vatandaşa güven aşılamak olacaktır.