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Kılıçdaroğlu: Türkiye ekonomisinin mevcut temel sorunu güven eksikliğidir
Kılıçdaroğlu: Türkiye ekonomisinin mevcut temel sorunu güven eksikliğidir
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen olağanüstü Ekonomi Masası toplantısı yaklaşık 2.5 saat sürdü. Toplantıda CHP’nin ekonomi... 24.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-24T02:47+0300
2021-11-24T02:47+0300
politika
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Toplantıda hükümetin Türkiye’nin sorunlarını çözmek gibi bir ehliyeti kalmadığı vurgulanarak, "Türkiye ekonomisinin mevcut temel sorunu güven eksikliğidir" dendi.Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre Ekonomi Masası Toplantısı'nda öne çıkan değerlendirmeler şöyle:'Türkiye ve Türk Lirası sahipsiz değildir''Merkez Bankası'nın bağımsızlığı sağlanacaktır'Toplantıda ayrıca, "Merkez Bankası maalesef, fiyat istikrarını ve Türk Lirası’nın kıymetini koruma sorumluluğunu unutmuş durumdadır. Bu sebeple CHP iktidarında TCMB yönetimi liyakatli ellere bırakılarak, bu kurumun yasada öngörülen bağımsızlığı sağlanacaktır" değerlendirilmesinde bulunuldu.
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chp, kemal kılıçdaroğlu

Kılıçdaroğlu: Türkiye ekonomisinin mevcut temel sorunu güven eksikliğidir

02:47 24.11.2021
© DHAKılıçdaroğlu
Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2021
© DHA
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen olağanüstü Ekonomi Masası toplantısı yaklaşık 2.5 saat sürdü. Toplantıda CHP’nin ekonomi programının mihenk noktasının yatırımcıya, piyasalara ve vatandaşa güven aşılamak olacağının altı çizildi.
Toplantıda hükümetin Türkiye’nin sorunlarını çözmek gibi bir ehliyeti kalmadığı vurgulanarak, "Türkiye ekonomisinin mevcut temel sorunu güven eksikliğidir" dendi.
Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre Ekonomi Masası Toplantısı'nda öne çıkan değerlendirmeler şöyle:

'Türkiye ve Türk Lirası sahipsiz değildir'

CHP olarak Türkiye’nin tüm sorunlarını biz çözeriz. Neredeyse ihanete varan ölçüde sorumsuzlukla değer kaybına uğratılan Türk Lirası’nın sahibi de biz olacağız. Milletimiz bilmelidir ki, Türkiye ve Türk Lirası sahipsiz değildir. CHP’nin ekonomi programının mihenk noktası da yatırımcıya, piyasalara ve vatandaşa güven aşılamak olacaktır.

'Merkez Bankası'nın bağımsızlığı sağlanacaktır'

Toplantıda ayrıca, "Merkez Bankası maalesef, fiyat istikrarını ve Türk Lirası’nın kıymetini koruma sorumluluğunu unutmuş durumdadır. Bu sebeple CHP iktidarında TCMB yönetimi liyakatli ellere bırakılarak, bu kurumun yasada öngörülen bağımsızlığı sağlanacaktır" değerlendirilmesinde bulunuldu.
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