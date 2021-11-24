https://tr.sputniknews.com/20211124/konyadaki-tarihi-camide-450-yillik-el-yazmasi-kuran-i-kerim-bulundu-1051122300.html

Konya'daki tarihi camide 450 yıllık el yazması Kur'an-ı Kerim bulundu

Konya'daki tarihi camide 450 yıllık el yazması Kur'an-ı Kerim bulundu

Konya'daki tarihi camide 450 yıllık el yazması Kur'an-ı Kerim bulundu. El yazması cüzlerin birinde, eserin Osmanlı Padişahı İkinci Selim tarafından camiye... 24.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-24T22:52+0300

2021-11-24T22:52+0300

2021-11-24T22:52+0300

türkiye

konya

kuran-ı kerim

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Konya'nın Karapınar ilçesindeki tarihi caminin deposunda, İkinci Selim'in vakfiyesi 10 Kur'an-ı Kerim cüzü ortaya çıkarıldı.Karapınar Müftüsü Yunus Aydın, AA muhabirine, cüzlerin bulunmasıyla büyük heyecan yaşadıklarını söyledi.Osmanlı padişahı 2. Selim tarafından yaptırılan camide bulunan Kur'an-ı Kerim'in el yazması 10 cüzünün çok kıymetli bir eser olduğunu aktaran Aydın, şöyle konuştu:'Çok güzel, sülüs hattıyla yazılmış'Aydın, cüzlerin uzunca süredir depoda kaldığını varlığından da kimsenin haberinin olmadığını ifade ederek, "Yeni ulaştık, yakın zamana kadar bilinmiyordu. Tam bir Kuran-ı Kerim diyemiyoruz. İlk cüzü Fatiha Süresi ile başlayan cüzü, kıymetli kısmı da bu. Çok güzel, sülüs hattıyla yazılmış. Camide sergileyeceğiz" ifadelerini kullandı.Kaymakam Oğuz Cem Murat da tarihi caminin mimarisi açısından önemli ve nadide eserlerden olduğuna işaret ederek, "Bugün de bizi heyecanlandıran bir gelişme. Müftü ve arkadaşlarımızın yaptığı çalışmada caminin arşivinde çok kıymetli bir eser bulundu. Bu Kur'an-ı Kerim'de, 'Sultan Selim Han'ın Karapınar şehrine vakfiyesidir' diye not düşülmüş. Bu 1500'lü yıllara tekabül ediyor" diye konuştu.

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