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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
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Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanacak
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanacak
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün video konferans yöntemiyle toplanacak. 24.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-24T08:56+0300
2021-11-24T08:56+0300
2021-11-24T08:56+0300
koronavirüs
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Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 17.30’da video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında yapılacak toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanacak
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün video konferans yöntemiyle toplanacak.
Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 17.30’da video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirecek.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında yapılacak toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.