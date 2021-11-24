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Küçükçekmece'de kavgayı ayırmaya çalışan polis bıçaklandı
Küçükçekmece'de kavgayı ayırmaya çalışan polis bıçaklandı
Küçükçekmece'de sokak içerisinde kornaya basan bir kişi ile kendisini uyaran şahıs arasındaki kavgayı ayırmaya çalışan polis bıçakla yaralandı. 24.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-24T23:01+0300
2021-11-24T23:01+0300
türkiye
istanbul
polis
bıçaklama
küçükçekmece
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Olay, saat 21.00'de İstanbul'un Küçükçekmece ilçesindeki Cennet mahallesinde yaşandı.İddiaya göre, bir kişi araba ile sokağa girdiği esnada korna çalmaya başladı. Bu sırada sokakta bulunan bir apartman sakini sürücüyü uyarmak isteyince kavga çıktı.Daha sonrasında olayın büyümesinin ardından civardaki vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi.Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırmaya çalışırken gruplardan birinin elinde bulunan bıçak, polis memurunun bacağına saplandı.Polisi kanlar içinde gören vatandaşlar olay yerine ambulans çağırdı. Bacağından yaralanan polis memuru olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.Polis kavga eden iki tarafı da gözaltına alarak polis merkezine götürdü.Ekiplerin olay ile ilgili çalışmaları sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20211124/kadikoy-metrosunda-kufurler-eden-saldirgan-elindeki-bicakla-bir-kadini-tehdit-etti-1051120726.html
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istanbul, polis, bıçaklama, küçükçekmece

Küçükçekmece'de kavgayı ayırmaya çalışan polis bıçaklandı

23:01 24.11.2021
© Fotoğraf : DHApolis - olay yeri girilmez
polis - olay yeri girilmez - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2021
© Fotoğraf : DHA
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Küçükçekmece'de sokak içerisinde kornaya basan bir kişi ile kendisini uyaran şahıs arasındaki kavgayı ayırmaya çalışan polis bıçakla yaralandı.
Olay, saat 21.00'de İstanbul'un Küçükçekmece ilçesindeki Cennet mahallesinde yaşandı.
İddiaya göre, bir kişi araba ile sokağa girdiği esnada korna çalmaya başladı. Bu sırada sokakta bulunan bir apartman sakini sürücüyü uyarmak isteyince kavga çıktı.
Daha sonrasında olayın büyümesinin ardından civardaki vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırmaya çalışırken gruplardan birinin elinde bulunan bıçak, polis memurunun bacağına saplandı.
Polisi kanlar içinde gören vatandaşlar olay yerine ambulans çağırdı. Bacağından yaralanan polis memuru olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis kavga eden iki tarafı da gözaltına alarak polis merkezine götürdü.
Ekiplerin olay ile ilgili çalışmaları sürüyor.
metro - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2021
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