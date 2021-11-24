Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211124/kucukcekmecede-kavgayi-ayirmaya-calisan-polis-bicaklandi-1051122607.html
Küçükçekmece'de kavgayı ayırmaya çalışan polis bıçaklandı
Küçükçekmece'de kavgayı ayırmaya çalışan polis bıçaklandı
Küçükçekmece'de sokak içerisinde kornaya basan bir kişi ile kendisini uyaran şahıs arasındaki kavgayı ayırmaya çalışan polis bıçakla yaralandı. 24.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-24T23:01+0300
2021-11-24T23:01+0300
2021-11-24T23:01+0300
türkiye
istanbul
polis
bıçaklama
küçükçekmece
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103763/26/1037632662_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ca78c3c7ef8337af84d63f96d428bacb.jpg
Olay, saat 21.00'de İstanbul'un Küçükçekmece ilçesindeki Cennet mahallesinde yaşandı.İddiaya göre, bir kişi araba ile sokağa girdiği esnada korna çalmaya başladı. Bu sırada sokakta bulunan bir apartman sakini sürücüyü uyarmak isteyince kavga çıktı.Daha sonrasında olayın büyümesinin ardından civardaki vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi.Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırmaya çalışırken gruplardan birinin elinde bulunan bıçak, polis memurunun bacağına saplandı.Polisi kanlar içinde gören vatandaşlar olay yerine ambulans çağırdı. Bacağından yaralanan polis memuru olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.Polis kavga eden iki tarafı da gözaltına alarak polis merkezine götürdü.Ekiplerin olay ile ilgili çalışmaları sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20211124/kadikoy-metrosunda-kufurler-eden-saldirgan-elindeki-bicakla-bir-kadini-tehdit-etti-1051120726.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103763/26/1037632662_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_2666becdc1c0a53e2e0c6be5020b2bcb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
istanbul, polis, bıçaklama, küçükçekmece
Küçükçekmece'de kavgayı ayırmaya çalışan polis bıçaklandı
Küçükçekmece'de sokak içerisinde kornaya basan bir kişi ile kendisini uyaran şahıs arasındaki kavgayı ayırmaya çalışan polis bıçakla yaralandı.
Olay, saat 21.00'de İstanbul'un
Küçükçekmece ilçesindeki Cennet mahallesinde yaşandı.
İddiaya göre, bir kişi araba ile sokağa girdiği esnada korna çalmaya başladı. Bu sırada sokakta bulunan bir apartman sakini sürücüyü uyarmak isteyince kavga çıktı.
Daha sonrasında olayın büyümesinin ardından civardaki vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırmaya çalışırken gruplardan birinin
elinde bulunan bıçak, polis memurunun bacağına saplandı.
Polisi kanlar içinde gören vatandaşlar olay yerine ambulans çağırdı. Bacağından yaralanan polis memuru olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis kavga eden iki tarafı da gözaltına alarak polis merkezine götürdü.
Ekiplerin olay ile ilgili çalışmaları sürüyor.