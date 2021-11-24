https://tr.sputniknews.com/20211124/kumpas-kurulan-bojinin-talipleri-var-demet-akalin-ilker-ayrik-matematik-koyu-1051104887.html
Kumpas kurulan Boji'nin talipleri var: Demet Akalın, İlker Ayrık, Matematik Köyü
Kumpas kurulan Boji'nin talipleri var: Demet Akalın, İlker Ayrık, Matematik Köyü
İstanbul’un simgelerinden biri olan ve dünya basınında da geniş yer bulan Boji, bugünlerde yeni sahibiyle tanışacağı günü bekliyor. Matematik Köyü, sanatçı... 24.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-24T14:10+0300
2021-11-24T14:10+0300
2021-11-24T14:18+0300
köpek
boji
türkiye
ilker ayrık
demet akalın
matematik köyü
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), insanlarla yakın temas kurması ve toplu taşımayla tüm İstanbul’u gezmesiyle sosyal medyada ünlenen Boji’ye daha güvenli ve konforlu bir hayat sunabilmek için kalıcı yuva arayışına girdi.İlk talep İzmir Şirince’deki Matematik Köyü’nden geldi. Twitter üzerinden taleplerini paylaşan Matematik Köyü’nün işletme müdürü Emrah Bakırcıoğlu, “Doğayla iç içe yaşıyoruz, dağdayız. Boji için duvarların olmadığı, özgürce gezebileceği bir yaşam var burada. Boji’yi, köye almak için İBB’ye başvurduk. Metromuz yok ama sırtımızda taşırız” dedi.Boji’ye yuva arayışının ardından ünlü isimler ve kurumlar da harekete geçti. Fransız Lape Hastanesi’nin yetkilileri, sanatçı Demet Akalın ve oyuncu İlker Ayrık da İBB’yle görüştü. Boji’ye iyi bir yaşam sunabilmek için teklif sunanlar verilecek kararı bekliyor.Hürriyet'in aktardığına göre, Boji’den sorumlu Köpek Eğitim ve Davranış Uzmanı Ali Yeşilırmak ise şunları söyledi:
https://tr.sputniknews.com/20211122/kumpas-kurulan-bojiye-yuva-araniyor-1051027662.html
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köpek, boji, ilker ayrık, demet akalın, matematik köyü
Kumpas kurulan Boji'nin talipleri var: Demet Akalın, İlker Ayrık, Matematik Köyü
14:10 24.11.2021 (güncellendi: 14:18 24.11.2021)
İstanbul’un simgelerinden biri olan ve dünya basınında da geniş yer bulan Boji, bugünlerde yeni sahibiyle tanışacağı günü bekliyor. Matematik Köyü, sanatçı Demet Akalın ve oyuncu İlker Ayrık, Boji’ye talip oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), insanlarla yakın temas kurması ve toplu taşımayla tüm İstanbul’u gezmesiyle sosyal medyada ünlenen Boji’ye daha güvenli ve konforlu bir hayat sunabilmek için kalıcı yuva arayışına girdi.
İlk talep İzmir Şirince’deki Matematik Köyü’nden geldi. Twitter üzerinden taleplerini paylaşan Matematik Köyü’nün işletme müdürü Emrah Bakırcıoğlu, “Doğayla iç içe yaşıyoruz, dağdayız. Boji için duvarların olmadığı, özgürce gezebileceği bir yaşam var burada. Boji’yi, köye almak için İBB’ye başvurduk. Metromuz yok ama sırtımızda taşırız” dedi.
Boji’ye yuva arayışının ardından ünlü isimler ve kurumlar da harekete geçti. Fransız Lape Hastanesi’nin yetkilileri, sanatçı Demet Akalın ve oyuncu İlker Ayrık da İBB’yle görüştü. Boji’ye iyi bir yaşam sunabilmek için teklif sunanlar verilecek kararı bekliyor.
Hürriyet'in aktardığına göre, Boji’den sorumlu Köpek Eğitim ve Davranış Uzmanı Ali Yeşilırmak ise şunları söyledi:
“Boji gerçekten çok özel bir köpek, insanlara güveniyor. Evet, gezmeye alışkın, sokakta büyümüş ancak sahipsiz bir sokak köpeği için sokakta hayat çok zor. Tehlikenin nereden, ne zaman geleceği belli değil.”