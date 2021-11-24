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Lavrov'dan Küba Başbakan Yardımcısı Ruiz'e: İlk ziyaretler ilk aşklar gibidir
Lavrov'dan Küba Başbakan Yardımcısı Ruiz'e: İlk ziyaretler ilk aşklar gibidir
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, 1963'te Moskova'ya gerçekleştirdiği ilk ziyareti anımsayan Küba Başbakan Yardımcısı Ruiz'e "İlk ziyaretler ilk aşklar gibidir"... 24.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-24T23:25+0300
2021-11-24T23:25+0300
dünya
rusya
sergey lavrov
küba
ziyaret
ricardo cabrisas ruiz
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 1963'te Moskova'ya yaptığı ilk ziyareti anımsayan Küba Başbakan Yardımcısı Ricardo Cabrisas Ruiz'e esprili bir yanıt verdi.Resmi ziyaret için Rusya'da bulunan Küba Başbakan Yardımcısı Ruiz, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile bir araya geldi.Ruiz'in "Moskova'ya yaptığım ziyaretler bana her zaman ilk kez 1963'te, geçen yüzyılda yaptığım ziyareti hatırlatıyor" sözlerine yanıt olarak Lavrov’un "İlk ziyaretler ilk aşklar gibidir" şeklindeki esprisi sonrasında gülüşmeler yaşandı.Ruiz ayrıca, Fidel Castro'nun ölümünün 5. yıl dönümü dolayısıyla eski Küba liderinin adının verildiği parkta yarın yapılacak anma etkinliğine katılacağını belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20161129/lavrov-castro-rusya-kuba-iliskilerinde-en-fazla-katki-sunan-isimdi-1026053868.html
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rusya, sergey lavrov, küba, ziyaret, ricardo cabrisas ruiz

Lavrov'dan Küba Başbakan Yardımcısı Ruiz'e: İlk ziyaretler ilk aşklar gibidir

23:25 24.11.2021
© SputnikRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2021
© Sputnik
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, 1963'te Moskova'ya gerçekleştirdiği ilk ziyareti anımsayan Küba Başbakan Yardımcısı Ruiz'e "İlk ziyaretler ilk aşklar gibidir" dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 1963'te Moskova'ya yaptığı ilk ziyareti anımsayan Küba Başbakan Yardımcısı Ricardo Cabrisas Ruiz'e esprili bir yanıt verdi.
Resmi ziyaret için Rusya'da bulunan Küba Başbakan Yardımcısı Ruiz, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile bir araya geldi.
Ruiz'in "Moskova'ya yaptığım ziyaretler bana her zaman ilk kez 1963'te, geçen yüzyılda yaptığım ziyareti hatırlatıyor" sözlerine yanıt olarak Lavrov’un "İlk ziyaretler ilk aşklar gibidir" şeklindeki esprisi sonrasında gülüşmeler yaşandı.
Ruiz ayrıca, Fidel Castro'nun ölümünün 5. yıl dönümü dolayısıyla eski Küba liderinin adının verildiği parkta yarın yapılacak anma etkinliğine katılacağını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Moskova'daki Küba Büyükelçiliği'nde Fidel Castro için taziye defterini imzalıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2016
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