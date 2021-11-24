https://tr.sputniknews.com/20211124/lubnandan-rus-sirketlere-beyrut-limaninin-restorasyonuna-katilma-daveti-1051113474.html

Lübnan’dan Rus şirketlere Beyrut Limanı’nın restorasyonuna katılma daveti

Lübnan’dan Rus şirketlere Beyrut Limanı’nın restorasyonuna katılma daveti

Lübnan Dışişleri Bakanı Buhabib, ülkesinin Rus şirketlerin Beyrut Limanı’nın restorasyonuna katılmalarını istediğini ve onları davet ettiğini belirtti. 24.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-24T17:44+0300

2021-11-24T17:44+0300

2021-11-24T17:44+0300

dünya

rusya

sergey lavrov

lübnan

patlama

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Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, Moskova’da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştü. Sputnik’e konuşan Buhabib, Lübnan’ın Rus şirketlerin Beyrut Limanı’nın restorasyonuna katılmalarını istediğini ifade etti.Lübnanlı diplomat, “Rus şirketlerinin Lübnan'da çalışmaya teşvik edilmesini istedik ve olumlu yanıt aldık, zira Beyrut Limanı’nı restore etmemiz gerekiyor, bu muazzam bir iş, bu nedenle Rus şirketlerin gelmesini istedik. Elektrik enerji alanında da üretim kapasitemizi artırmaya yönelik projeler var, bu nedenle gelmelerini istedik” diye konuştu.Projeler ile ilgili ihalelerin düzenleneceği bilgisini veren Buhabib, “Rus şirketlerin bu projelere katılmaları bizim için önemli” ifadelerini kullandı.Lübnanlı bakan, geçen yıl güçlü patlamanın meydana geldiği Beyrut Limanı’nın restorasyonunun önümüzdeki yıl başlayacağını söyledi. Buhabib, ilgili soru karşısında, “Bu yıl başlayacağını sanmıyorum, fakat önümüzdeki yılbaşından itibaren mutlaka başlar” yanıtını verdi.‘Lübnan, Belarus’a uçan yolculara yönelik talepleri sıkılaştırdı’Belarus-Polonya sınırında patlak veren göçmen krizi bağlamında da açıklama yapan Buhabib, “AB’ye gitmek isteyen göçmenlere yönelik herhangi bir kısıtlama getirmedik. Belarus’a ait uçaklar kalkıyor, ancak her yolcu için vize ve oturma izni şartı getirdik. Önceden ise sadece vize ve uçak bileti yeterliydi” dedi ve ekledi:“Şu anda oturma izni olmayan kişiler Belarus’a uçamayacak.”‘Sputnik V aşısının üretimi ile ilgili projeye hız vermek istiyoruz’Lübnan’ın Rus koronavirüs aşısı Sputnik V’nin üretimi ile ilgili projeyi hızlandırmak istediğine dikkat çeken Buhabib, “Sputnik V aşısı ile ilgili konuları tartıştık, Lübnan’da bu aşıyı üretmeye başlamamız ve yurtdışına ihraç etmemiz için işlerin hızlanacağına dair söz aldık” diye konuştu.Şimdilik sadece özel sektör içinde işbirliği yapıldığını söyleyen Buhabib, “Ancak biz, Rus ve Lübnan devletleri olarak bunu teşvik ediyor ve bu aşının üretimine ve ihracatına engel olan tüm sorunları ortadan kaldırıyoruz” vurgusunu yaptı.Lübnanlı diplomat, ülke nüfusunun büyük bir kısmının Rus aşısını yaptırdıklarını sözlerine ekledi.Lübnan ilaç şirketi Arvan başkanı, ağustos ayında Sputnik’e verdiği demeçte bu yılsonuna kadar Sputnik V aşısından 25 milyon doza kadar üretmeyi, gelecekte ise tek bileşenli Sputnik Light aşısının üretimini kurmayı planladığını aktarmıştı. Toplam üretim kapasitesi yılda yaklaşık 60 milyon doz olacak.‘Suriyeli sığınmacıların vatanlarına dönme zamanı geldi’Buhabib, Lübnan makamlarının ülkede bulunan Suriyeli sığınmacıların vatanlarına dönme zamanının geldiği kanısında olduklarını belirtti.Şu anda Lübnan’da yaklaşık 1.5 milyon Suriyeli ve 500 bin Filistinlinin olduğunu hatırlatan Buhabib, ‘bu kişilerin statüsünün elbette farklı olduğunu’ ifade etti.Lübnanlı diplomat, “Fakat Suriyelilerin vatanlarına dönme zamanı geldiğini düşünüyorum. Rusya’nın bu konuda girişimi var, sığınmacıları kabul eden Türkiye, Irak, Ürdün gibi komşu ülkelerin girişimi var, ayrıca bir de sığınmacılarla ilgilenen uğraşan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) var” diye konuştu.Lübnanlı makamların Suriyelilere dağıtılan insani yardımın sürekli hale geleceğinden ve sığınmacıların onlarca yıl daha ülkede kalacaklarından endişe duyduklarını dile getiren Buhabib, “Suriye’de istikrar var, artık geri dönsünler, biz Rus tarafı ile birlikte bu konunun üzerinde çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

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rusya, sergey lavrov, lübnan, patlama