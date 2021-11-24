https://tr.sputniknews.com/20211124/microsofttan-xbox-icin-20-yila-ozel-metaverse-muzesi-1051102603.html

Microsoft'tan Xbox için 20. yıla özel metaverse müzesi

Microsoft'tan Xbox için 20. yıla özel metaverse müzesi

Microsoft'un oyun konsolu Xbox 20. yaşına giriyor. Şirket Xbox'ın tarihçesi için sanal bir müze açtı. Metaverse olarak tasarlanan müzeyi avatarla gezmek... 24.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-24T13:33+0300

2021-11-24T13:33+0300

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metaverse

yaşam

microsoft

müze

xbox

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Microsoft'un Xbox adındaki oyun konsolu 20. yaşını kutluyor. Şirket bu etkinlik kapsamında bir müze kurdu.Muadillerinden farklı olarak bu müze sanal ortamda oluşturuldu.20 yıllık yolculukMetaverse şeklinde tasarlanan müze bir sanal evrenin nasıl olabileceğine dair fikir veriyor. NTV’nin aktardığına göre, evrende 20 yıllık yolculuk ele alınıyor. Oyun konsolunun tarihçesindeki kilometre taşlarını görebiliyorsunuz.Ayrıca Xbox hesabınızla giriş yaparsanız kişiselleştirilmiş bir evrene de erişebiliyorsunuz.Daha önce oynadığınız oyunlar, Xbox dünyasına attığınız ilk adım gibi anlar da kişiselleştirilmiş sanal evrende bulunuyor.Her anın kendine ait bir linki bulunuyor. İsteğe göre bu linkler başkalarıyla paylaşılabiliyor.

https://tr.sputniknews.com/20211112/facebook-ile-microsoft-arasinda-metaverse-ortakligi-1050727803.html

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metaverse, microsoft, müze, xbox