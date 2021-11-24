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Microsoft'tan Xbox için 20. yıla özel metaverse müzesi
Microsoft'tan Xbox için 20. yıla özel metaverse müzesi
Microsoft'un oyun konsolu Xbox 20. yaşına giriyor. Şirket Xbox'ın tarihçesi için sanal bir müze açtı. Metaverse olarak tasarlanan müzeyi avatarla gezmek... 24.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-24T13:33+0300
2021-11-24T13:56+0300
metaverse
yaşam
microsoft
müze
xbox
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Microsoft'un Xbox adındaki oyun konsolu 20. yaşını kutluyor. Şirket bu etkinlik kapsamında bir müze kurdu.Muadillerinden farklı olarak bu müze sanal ortamda oluşturuldu.20 yıllık yolculukMetaverse şeklinde tasarlanan müze bir sanal evrenin nasıl olabileceğine dair fikir veriyor. NTV’nin aktardığına göre, evrende 20 yıllık yolculuk ele alınıyor. Oyun konsolunun tarihçesindeki kilometre taşlarını görebiliyorsunuz.Ayrıca Xbox hesabınızla giriş yaparsanız kişiselleştirilmiş bir evrene de erişebiliyorsunuz.Daha önce oynadığınız oyunlar, Xbox dünyasına attığınız ilk adım gibi anlar da kişiselleştirilmiş sanal evrende bulunuyor.Her anın kendine ait bir linki bulunuyor. İsteğe göre bu linkler başkalarıyla paylaşılabiliyor.
https://tr.sputniknews.com/20211112/facebook-ile-microsoft-arasinda-metaverse-ortakligi-1050727803.html
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metaverse, microsoft, müze, xbox

Microsoft'tan Xbox için 20. yıla özel metaverse müzesi

13:33 24.11.2021 (güncellendi: 13:56 24.11.2021)
© Xbox Microsoft'tan Xbox Metaverse müzesi
Microsoft'tan Xbox Metaverse müzesi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2021
© Xbox
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Microsoft'un oyun konsolu Xbox 20. yaşına giriyor. Şirket Xbox'ın tarihçesi için sanal bir müze açtı. Metaverse olarak tasarlanan müzeyi avatarla gezmek mümkün.
Microsoft'un Xbox adındaki oyun konsolu 20. yaşını kutluyor. Şirket bu etkinlik kapsamında bir müze kurdu.
Muadillerinden farklı olarak bu müze sanal ortamda oluşturuldu.

20 yıllık yolculuk

Metaverse şeklinde tasarlanan müze bir sanal evrenin nasıl olabileceğine dair fikir veriyor. NTV’nin aktardığına göre, evrende 20 yıllık yolculuk ele alınıyor. Oyun konsolunun tarihçesindeki kilometre taşlarını görebiliyorsunuz.
Ayrıca Xbox hesabınızla giriş yaparsanız kişiselleştirilmiş bir evrene de erişebiliyorsunuz.
Daha önce oynadığınız oyunlar, Xbox dünyasına attığınız ilk adım gibi anlar da kişiselleştirilmiş sanal evrende bulunuyor.
Her anın kendine ait bir linki bulunuyor. İsteğe göre bu linkler başkalarıyla paylaşılabiliyor.
Facebook - Meta - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2021
YAŞAM
Facebook ile Microsoft arasında 'metaverse' ortaklığı
12 Kasım, 09:51
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