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https://tr.sputniknews.com/20211124/moldova-hukumeti-gazproma-olan-borcun-odenmesi-icin-kaynak-aktaracak-1051085493.html
Moldova hükümeti, Gazprom'a olan borcun ödenmesi için kaynak aktaracak
Moldova hükümeti, Gazprom'a olan borcun ödenmesi için kaynak aktaracak
Moldova Başbakan Yardımcısı ve Altyapı Bakanı Andrey Spinu, Gazprom'a olan borcun ödenmesi için MoldovaGaz'a kaynak aktarılacağını belirtti. 24.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-24T00:13+0300
2021-11-24T00:13+0300
dünya
gazprom
moldova
andrey spinu
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Gazprom'un Moldova'yı dün 48 saat içinde ödeme yapılmadığı halde gaz tedarikini keseceği konusunda uyarmasının ardından Kişinev'den açıklama geldi.Başbakan Yardımcısı Spinu, hükümetin Gazprom'a olan borcun ödenmesi için MoldovaGaz'a kaynak aktaracağını ve bununla ilgili kararın 25 Kasım'da parlamentoda alınacağını söyledi.Spinu, "Acil Durumlar Komisyonu'nun kararıyla bütçeden 1.7 milyar dolar ayrıldı. Bunun 1.4 milyar doları MoldovaGaz'a tahsis edilecek. Moldova parlamentosu, bu kararı perşembe günü nihai oturumda onaylayacak" dedi.Gazprom'un tutumundan üzüntü duyduklarını kaydeden Spinu, zira Rus şirkete ödemeler konusunda sorun yaşanabileceğini önceden bildirdiklerini de belirtti.Gazprom ve Moldova'nın ulusal gaz şirketi MoldovaGaz, 29 Ekim tarihinde doğalgaz tedarik sözleşmesini 1 Kasım’dan itibaren 5 yıllığına uzatmıştı.Sözleşmeye Kişinev'in talebi üzerine 'Moldova cari gaz ödemelerini yüzde 100 olarak zamanında gerçekleştirir' maddesi eklenmiş ancak Kişinev, 22 Kasım'da vadesi gelen borcunu ödememişti.Gazprom Sözcüsü Sergey Kupriyanov da, dünkü açıklamasında Gazprom'un sözleşme hükümlerine uygun olarak Moldova tarafını, ödeme olmaması halinde gaz tedarikinin 48 saat sonra kesileceği konusunda uyardığını duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211122/gazprom-moldovanin-sozlesme-yukumluluklerini-yerine-getirmemesinden-hayal-kirikligina-ugradik-1051044937.html
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gazprom, moldova, andrey spinu

Moldova hükümeti, Gazprom'a olan borcun ödenmesi için kaynak aktaracak

00:13 24.11.2021
© REUTERS / Benoit TessierGazprom
Gazprom - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2021
© REUTERS / Benoit Tessier
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Moldova Başbakan Yardımcısı ve Altyapı Bakanı Andrey Spinu, Gazprom'a olan borcun ödenmesi için MoldovaGaz'a kaynak aktarılacağını belirtti.
Gazprom'un Moldova'yı dün 48 saat içinde ödeme yapılmadığı halde gaz tedarikini keseceği konusunda uyarmasının ardından Kişinev'den açıklama geldi.
Başbakan Yardımcısı Spinu, hükümetin Gazprom'a olan borcun ödenmesi için MoldovaGaz'a kaynak aktaracağını ve bununla ilgili kararın 25 Kasım'da parlamentoda alınacağını söyledi.
Spinu, "Acil Durumlar Komisyonu'nun kararıyla bütçeden 1.7 milyar dolar ayrıldı. Bunun 1.4 milyar doları MoldovaGaz'a tahsis edilecek. Moldova parlamentosu, bu kararı perşembe günü nihai oturumda onaylayacak" dedi.
Gazprom'un tutumundan üzüntü duyduklarını kaydeden Spinu, zira Rus şirkete ödemeler konusunda sorun yaşanabileceğini önceden bildirdiklerini de belirtti.
Gazprom ve Moldova'nın ulusal gaz şirketi MoldovaGaz, 29 Ekim tarihinde doğalgaz tedarik sözleşmesini 1 Kasım’dan itibaren 5 yıllığına uzatmıştı.
Sözleşmeye Kişinev'in talebi üzerine 'Moldova cari gaz ödemelerini yüzde 100 olarak zamanında gerçekleştirir' maddesi eklenmiş ancak Kişinev, 22 Kasım'da vadesi gelen borcunu ödememişti.
Gazprom Sözcüsü Sergey Kupriyanov da, dünkü açıklamasında Gazprom'un sözleşme hükümlerine uygun olarak Moldova tarafını, ödeme olmaması halinde gaz tedarikinin 48 saat sonra kesileceği konusunda uyardığını duyurmuştu.
Gazprom - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2021
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