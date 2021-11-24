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NASA'nın DART misyonu başladı
NASA'nın DART misyonu başladı
NASA'nın uzay aracı, Dünya'ya çarpma riski taşıyan asteroidleri yörüngeden saptırma denemesi olan DART misyonu için yola koyuldu. 24.11.2021, Sputnik Türkiye
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ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), Dünya'ya çarpma tehlikesi olan asteroidlere çarpıp yörüngelerini değiştirecek teknolojiyi test için uzay aracı fırlattı. 'DART' (Çift Asteroid Yeniden Yönlendirme Testi) adı verilen 330 milyon dolarlık misyon kapsamında SpaceX Falcon 9 roketinin üstüne yerleştirilen uzay aracı, Vandenberg Uzay Gücü Üssü'nden ateşlendi. Uzay aracı, her şey yolunda giderse, Dünya'ya tehlike arz etmese de 24.139 km/s hızla hareket eden 160 metrelik Dimorphos asteroidine Eylül 2022'de çarpacak ve yörüngesini değiştirmeye çalışacak. Çarpışmanın Dünya'nın 11 milyon kilometre uzağında gerçekleşmesi bekleniyor.NASA'nın açıklamalarına göre uzay aracı, asteroidi tamamen parçalamayacak, sadece çarpma hızıyla yörüngesinden çıkarmaya çalışacak.Misyon yetkililerinden Lindley Johnson, "Dünya'ya çarpma ihtimali olan, bilinen bir asteroid yok ama Dünya yakınlarında çok sayıda asteroid olduğunu biliyoruz. Bu misyonun amacı da çarpma tehlikesi oluşturmadan onları bulmak" ifadelerini kullandı.
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spacex, nasa, asteroit, dart

NASA'nın DART misyonu başladı

10:39 24.11.2021 (güncellendi: 10:48 24.11.2021)
© AP PhotoNASA- DART misyonu
NASA- DART misyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2021
© AP Photo
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NASA'nın uzay aracı, Dünya'ya çarpma riski taşıyan asteroidleri yörüngeden saptırma denemesi olan DART misyonu için yola koyuldu.
ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), Dünya'ya çarpma tehlikesi olan asteroidlere çarpıp yörüngelerini değiştirecek teknolojiyi test için uzay aracı fırlattı.
'DART' (Çift Asteroid Yeniden Yönlendirme Testi) adı verilen 330 milyon dolarlık misyon kapsamında SpaceX Falcon 9 roketinin üstüne yerleştirilen uzay aracı, Vandenberg Uzay Gücü Üssü'nden ateşlendi.
Uzay aracı, her şey yolunda giderse, Dünya'ya tehlike arz etmese de 24.139 km/s hızla hareket eden 160 metrelik Dimorphos asteroidine Eylül 2022'de çarpacak ve yörüngesini değiştirmeye çalışacak. Çarpışmanın Dünya'nın 11 milyon kilometre uzağında gerçekleşmesi bekleniyor.
NASA'nın açıklamalarına göre uzay aracı, asteroidi tamamen parçalamayacak, sadece çarpma hızıyla yörüngesinden çıkarmaya çalışacak.
Misyon yetkililerinden Lindley Johnson, "Dünya'ya çarpma ihtimali olan, bilinen bir asteroid yok ama Dünya yakınlarında çok sayıda asteroid olduğunu biliyoruz. Bu misyonun amacı da çarpma tehlikesi oluşturmadan onları bulmak" ifadelerini kullandı.
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