NASA'nın DART misyonu başladı
10:39 24.11.2021 (güncellendi: 10:48 24.11.2021)
© AP PhotoNASA- DART misyonu
© AP Photo
NASA'nın uzay aracı, Dünya'ya çarpma riski taşıyan asteroidleri yörüngeden saptırma denemesi olan DART misyonu için yola koyuldu.
ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), Dünya'ya çarpma tehlikesi olan asteroidlere çarpıp yörüngelerini değiştirecek teknolojiyi test için uzay aracı fırlattı.
'DART' (Çift Asteroid Yeniden Yönlendirme Testi) adı verilen 330 milyon dolarlık misyon kapsamında SpaceX Falcon 9 roketinin üstüne yerleştirilen uzay aracı, Vandenberg Uzay Gücü Üssü'nden ateşlendi.
On our way!— NASA (@NASA) November 24, 2021
55 minutes into its flight, the #DARTMission spacecraft has separated from the @SpaceX Falcon 9 second stage, and will soon begin to orient itself toward the Sun. pic.twitter.com/hI6NoQ11zw
Uzay aracı, her şey yolunda giderse, Dünya'ya tehlike arz etmese de 24.139 km/s hızla hareket eden 160 metrelik Dimorphos asteroidine Eylül 2022'de çarpacak ve yörüngesini değiştirmeye çalışacak. Çarpışmanın Dünya'nın 11 milyon kilometre uzağında gerçekleşmesi bekleniyor.
NASA'nın açıklamalarına göre uzay aracı, asteroidi tamamen parçalamayacak, sadece çarpma hızıyla yörüngesinden çıkarmaya çalışacak.
Become a #PlanetaryDefender!— NASA (@NASA) November 24, 2021
Take a five-question quiz on the #DARTMission to test your knowledge on the world’s first planetary defense test mission, earn your certificate and share it online: https://t.co/FH5Ac01sDC pic.twitter.com/ro5KZ3HmRn
Misyon yetkililerinden Lindley Johnson, "Dünya'ya çarpma ihtimali olan, bilinen bir asteroid yok ama Dünya yakınlarında çok sayıda asteroid olduğunu biliyoruz. Bu misyonun amacı da çarpma tehlikesi oluşturmadan onları bulmak" ifadelerini kullandı.