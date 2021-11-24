https://tr.sputniknews.com/20211124/olmek-isteyen-genc-yardima-gelen-vatandasin-uzerine-duserek-kurtuldu-1051108255.html

Ölmek isteyen genç, yardıma gelen vatandaşın üzerine düşerek kurtuldu

Ölmek isteyen genç, yardıma gelen vatandaşın üzerine düşerek kurtuldu

Adana'da çocuklarını göremediği için 3 katlı evin çatısına çıkıp aşağı atlayan genç, yardıma koşan esnafın üzerine düşerek hayatta kalırken, bu anlar saniye... 24.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-24T15:29+0300

2021-11-24T15:29+0300

2021-11-24T15:29+0300

türkiye

adana

polis

seyhan

çocuk

ölüm

genç

atlama

intihar

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İddiaya göre Ali İ., bir süredir eşi Gözde İ. ile sıkıntı yaşamaya başladı. Bu nedenle 3 çocuğunu göremeyen Ali İ. oturduğu 3 katlı evin çatısına çıkarak intihar etmek istedi. Bunun üzerine çevredeki vatandaşlar polis, sağlık ekipleri ve Can-Kur'a haber verdi. Olay yerine gelen müzakereci polisler şahsı ikna etmeye çalıştı. Ancak şahıs bir türlü ikna olmayarak çatıdan kendini sarkıttı. Ali İ. kendini sarkıtınca pencereden bir kişi tutmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Can-Kur ekipleri de şahsın düşeceği yere hava yastığı açmak için bahçeye girdi. Bu sırada komşusu Ufuk A. da ekiplerle birlikte bahçeye girdi. Ali İ. ekiplerin geldiğini görünce kendini bıraktı. Şahıs, yardıma koşan Ufuk A.'nın üzerine düştü. Bu anlar saniye saniye görüntülendi. Ali İ.'nin eşi Gözde ve annesi Gülseren İ. ise sinir krizi geçirip, gözyaşı döktü.Sağlık görevlileri hafif şekilde yaralanan şahıs ile Ufuk A.'yı ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Bütün bunlar yaşanırken, evin birinci katındaki bir gencin olan biteni film izler gibi izlemesi dikkat çekti.

https://tr.sputniknews.com/20211124/esiyle-barismak-icin-koprude-intihara-kalkisti-esi-olay-yerine-gelmedi-1051090577.html

türkiye

adana

seyhan

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adana, polis, seyhan, çocuk, ölüm, genç, atlama, intihar