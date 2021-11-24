Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211124/olmek-isteyen-genc-yardima-gelen-vatandasin-uzerine-duserek-kurtuldu-1051108255.html
Ölmek isteyen genç, yardıma gelen vatandaşın üzerine düşerek kurtuldu
Ölmek isteyen genç, yardıma gelen vatandaşın üzerine düşerek kurtuldu
Adana'da çocuklarını göremediği için 3 katlı evin çatısına çıkıp aşağı atlayan genç, yardıma koşan esnafın üzerine düşerek hayatta kalırken, bu anlar saniye... 24.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-24T15:29+0300
2021-11-24T15:29+0300
türkiye
adana
polis
seyhan
çocuk
ölüm
genç
atlama
intihar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/18/1051108220_0:95:1200:770_1920x0_80_0_0_54e16aa004ae1c0fe9364728d1b1c5a0.jpg
İddiaya göre Ali İ., bir süredir eşi Gözde İ. ile sıkıntı yaşamaya başladı. Bu nedenle 3 çocuğunu göremeyen Ali İ. oturduğu 3 katlı evin çatısına çıkarak intihar etmek istedi. Bunun üzerine çevredeki vatandaşlar polis, sağlık ekipleri ve Can-Kur'a haber verdi. Olay yerine gelen müzakereci polisler şahsı ikna etmeye çalıştı. Ancak şahıs bir türlü ikna olmayarak çatıdan kendini sarkıttı. Ali İ. kendini sarkıtınca pencereden bir kişi tutmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Can-Kur ekipleri de şahsın düşeceği yere hava yastığı açmak için bahçeye girdi. Bu sırada komşusu Ufuk A. da ekiplerle birlikte bahçeye girdi. Ali İ. ekiplerin geldiğini görünce kendini bıraktı. Şahıs, yardıma koşan Ufuk A.'nın üzerine düştü. Bu anlar saniye saniye görüntülendi. Ali İ.'nin eşi Gözde ve annesi Gülseren İ. ise sinir krizi geçirip, gözyaşı döktü.Sağlık görevlileri hafif şekilde yaralanan şahıs ile Ufuk A.'yı ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Bütün bunlar yaşanırken, evin birinci katındaki bir gencin olan biteni film izler gibi izlemesi dikkat çekti.
https://tr.sputniknews.com/20211124/esiyle-barismak-icin-koprude-intihara-kalkisti-esi-olay-yerine-gelmedi-1051090577.html
türkiye
adana
seyhan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/18/1051108220_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_8961e49d38d6c8c6801e9778cf88d4b6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
adana, polis, seyhan, çocuk, ölüm, genç, atlama, intihar

Ölmek isteyen genç, yardıma gelen vatandaşın üzerine düşerek kurtuldu

15:29 24.11.2021
© İHAÖlmek isteyen genç, yardıma gelen vatandaşın üzerine düşerek kurtuldu
Ölmek isteyen genç, yardıma gelen vatandaşın üzerine düşerek kurtuldu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2021
© İHA
Abone ol
Adana'da çocuklarını göremediği için 3 katlı evin çatısına çıkıp aşağı atlayan genç, yardıma koşan esnafın üzerine düşerek hayatta kalırken, bu anlar saniye saniye görüntülendi.
İddiaya göre Ali İ., bir süredir eşi Gözde İ. ile sıkıntı yaşamaya başladı. Bu nedenle 3 çocuğunu göremeyen Ali İ. oturduğu 3 katlı evin çatısına çıkarak intihar etmek istedi. Bunun üzerine çevredeki vatandaşlar polis, sağlık ekipleri ve Can-Kur'a haber verdi.
Olay yerine gelen müzakereci polisler şahsı ikna etmeye çalıştı. Ancak şahıs bir türlü ikna olmayarak çatıdan kendini sarkıttı. Ali İ. kendini sarkıtınca pencereden bir kişi tutmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.
Can-Kur ekipleri de şahsın düşeceği yere hava yastığı açmak için bahçeye girdi. Bu sırada komşusu Ufuk A. da ekiplerle birlikte bahçeye girdi.
Ali İ. ekiplerin geldiğini görünce kendini bıraktı. Şahıs, yardıma koşan Ufuk A.'nın üzerine düştü. Bu anlar saniye saniye görüntülendi. Ali İ.'nin eşi Gözde ve annesi Gülseren İ. ise sinir krizi geçirip, gözyaşı döktü.
Sağlık görevlileri hafif şekilde yaralanan şahıs ile Ufuk A.'yı ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Bütün bunlar yaşanırken, evin birinci katındaki bir gencin olan biteni film izler gibi izlemesi dikkat çekti.
Adana'da eşiyle boşanma aşamasında olan bir kişi barışmak için set köprüsünün üzerine çıkarak intihara kalkıştı. Polis, köprünün üzerine çıkan kişinin eşini olay yerine getirmek istedi ancak kadın, boşanma davası açtığını ve gelmeyeceğini söyledi. Bunun üzerine polis 2 saatlik ikna çalışmaları sonucunda intihara kalkışan şahsı köprüden indirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2021
TÜRKİYE
Eşiyle barışmak için köprüde intihara kalkıştı, eşi olay yerine gelmedi
04:56
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:24İzmir'deki Taliban protestosunda çarşaf atan kadınlar hakkında soruşturma açıldı
16:20Tarihi eserlere internetten müşteri aranıyor: Altın varaklı Kur'an 195 bin lira, İncil 1 milyon lira
16:15Rusya'da 12 yaş üstü çocuklar için koronavirüs aşısı bugün tescil edilecek
16:15Almanya, işyerlerinde ve toplu taşıma araçlarında 3G uygulamasını başlattı
16:13EGM: Halkı sokağa çağıran 271 sosyal medya hesabı için yasal işlem başlatıldı
16:11Çin'de hayran kitlesine sahip ünlülere sosyal medyada zenginlik ve şatafat sergileme yasağı
16:07Karamollaoğlu: Sayın Cumhurbaşkanı 'Ekonomik kurtuluş savaşı veriyoruz' ifadesinden vazgeçmeli
15:54İTO Başkanı Avdagiç: Hedefi faiz ve kur üzerinden hesap görmek olanlara imkan vermemeliyiz
15:49Futbolda 'Yeşil Tribün' dönemi: Plastik veya cam şişe getirene ücretsiz bilet
15:49Evinde ölen emekli öğretmenin cesedi 5 yıl sonra fark edildi
15:36Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Zayed El Nahyan'ı resmi törenle karşıladı
15:33Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İİT Genel Sekreteri Taha'yı kabul etti
15:31Putin, nazal koronavirüs aşısı yaptırdığını açıkladı
15:29Ölmek isteyen genç, yardıma gelen vatandaşın üzerine düşerek kurtuldu
15:27Arctic Monkeys biletleri dakikalar içinde tükendi, karaborsaya düştü
15:25Boji'nin evi neresi olsun?
15:25Rus turistler 2022'yi Avrupa, Türkiye ve BAE'de karşılamayı planlıyor
15:19Hamile kadının bulunduğu araca saldıran baklavacı kardeşler yeniden yargılanacak
15:13Kılıçdaroğlu: Sandığı getir, erken seçim talebi artık milletin talebidir
15:08Çıplak fotoğrafları internete sızdırılan Jennifer Lawrence: Travmam sonsuza dek sürecek