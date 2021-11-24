https://tr.sputniknews.com/20211124/pakistan-buyukelciligi-turkiye-ve-pakistan-yakin-isbirligine-devam-ediyor-1051096829.html
Pakistan Büyükelçiliği: Türkiye ve Pakistan yakın işbirliğine devam ediyor
Pakistan Büyükelçiliği: Türkiye ve Pakistan yakın işbirliğine devam ediyor
Son günlerde bazı medya kuruluşlarında yer alan Türkiye ve Pakistan arasındaki ilişkilerin kötüleştiğine dair iddialar üzerine Sputnik’e açıklamada bulunan... 24.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-24T11:50+0300
2021-11-24T11:50+0300
2021-11-24T11:50+0300
taliban kontrolünde afganistan
ankara
recep tayyip erdoğan
afganistan
türkiye
taliban
pakistan
islamabad
imran han
pakistan'ın ankara büyükelçiliği
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Middle East Eye’da yayınlanan haberde, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pakistan Başbakanı İmran Han görüşmeyeli aylar oldu. Bu durum iki sabık dost arasındaki gerilimi gözler önüne seriyor. Analistler ve diplomatik kaynaklar Pakistan’ın yeni Afganistan yönetimiyle ilişkisini artırmak için Pakistan’ın yeteri kadar destek vermediği için Ankara’nın rahatsızlık duyduğunu öne sürdü” yorumu yapıldı.Haberde, Ankara’nın İslamabad yönetiminin Taliban’a karşı etkisini kullanarak Türkiye’nin ülkedeki varlığını artırması için lobi yapmasını beklediğini fakat Pakistan yönetiminin Türkiye’nin bu tutumunu bir tehdit olarak gördüğü öne sürüldü. İki ülke arasındaki güçlü ekonomik, dini ve askeri bağlara rağmen taraflar arasındaki ilişkinin soğuk olduğuna dikkat çekildi.Middle East Eye’a konuşan Türk diplomatik kaynakları ise, “Pakistan yönetimi, Taliban temsilcilerinin İstanbul’a gitmesine ikna edecek yapıcı adımlar atmadı. Pakistan yönetimi, Türkiye’nin Taliban ile özel bir ilişki kurmasından memnun olmadı. Bu durum Ankara için hayal kırıklığı yarattı” ifadesini kullandı.‘İki ülkenin liderleri birbirleriyle düzenli olarak iletişim kuruyor’Sputnik, bu iddiaları Pakistan Büyükelçiliği’ne sordu. Büyükelçilik kaynakları, “Pakistan ve Türkiye mükemmel kardeşlik ilişkilerine sahiptir” diyerek şunları ifade etti:
ankara
afganistan
pakistan
islamabad
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Turan Salcı
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Turan Salcı
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg
ankara, recep tayyip erdoğan, afganistan, türkiye, taliban, pakistan, islamabad, imran han, pakistan'ın ankara büyükelçiliği
Pakistan Büyükelçiliği: Türkiye ve Pakistan yakın işbirliğine devam ediyor
Özel
Son günlerde bazı medya kuruluşlarında yer alan Türkiye ve Pakistan arasındaki ilişkilerin kötüleştiğine dair iddialar üzerine Sputnik’e açıklamada bulunan Pakistan’ın Ankara Büyükelçiliği kaynakları, “Her iki ülke Afganistan da dahil olmak üzere çeşitli konularda yakın işbirliğine devam ediyor” ifadelerini kullandı.
Middle East Eye’da yayınlanan haberde, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pakistan Başbakanı İmran Han görüşmeyeli aylar oldu. Bu durum iki sabık dost arasındaki gerilimi gözler önüne seriyor. Analistler ve diplomatik kaynaklar Pakistan’ın yeni Afganistan yönetimiyle ilişkisini artırmak için Pakistan’ın yeteri kadar destek vermediği için Ankara’nın rahatsızlık duyduğunu öne sürdü” yorumu yapıldı.
Haberde, Ankara’nın İslamabad yönetiminin Taliban’a
karşı etkisini kullanarak Türkiye’nin
ülkedeki varlığını artırması için lobi yapmasını beklediğini fakat Pakistan yönetiminin Türkiye’nin
bu tutumunu bir tehdit olarak gördüğü öne sürüldü. İki ülke arasındaki güçlü ekonomik, dini ve askeri bağlara rağmen taraflar arasındaki ilişkinin soğuk olduğuna dikkat çekildi.
Middle East Eye’a konuşan Türk diplomatik kaynakları ise, “Pakistan yönetimi, Taliban temsilcilerinin İstanbul’a gitmesine ikna edecek yapıcı adımlar atmadı. Pakistan yönetimi, Türkiye’nin Taliban ile özel bir ilişki kurmasından memnun olmadı. Bu durum Ankara için hayal kırıklığı yarattı” ifadesini kullandı.
‘İki ülkenin liderleri birbirleriyle düzenli olarak iletişim kuruyor’
Sputnik
, bu iddiaları Pakistan Büyükelçiliği’ne
sordu. Büyükelçilik
kaynakları, “Pakistan ve Türkiye mükemmel kardeşlik ilişkilerine sahiptir”
diyerek şunları ifade etti:
İkili ilişkiler, çeşitli alanlardaki işbirliği ve artan ikili etkileşim sayesinde son zamanlarda yeni zirvelere ulaştı. İki ülkenin liderleri birbirleriyle düzenli olarak iletişim kuruyor. Her iki ülke de ortak bölgesel hedefleri paylaşıyor ve Afganistan da dahil olmak üzere çeşitli konularda yakın işbirliğine devam ediyor. Afganistan'da barış ve istikrarı desteklemek, ortak bir uluslararası sorumluluktur ve Afganistan'daki herhangi bir insani felaketi önlemek için sürekli uluslararası angajman hayati önem taşımaktadır.