https://tr.sputniknews.com/20211124/pakistan-buyukelciligi-turkiye-ve-pakistan-yakin-isbirligine-devam-ediyor-1051096829.html

Pakistan Büyükelçiliği: Türkiye ve Pakistan yakın işbirliğine devam ediyor

Pakistan Büyükelçiliği: Türkiye ve Pakistan yakın işbirliğine devam ediyor

Son günlerde bazı medya kuruluşlarında yer alan Türkiye ve Pakistan arasındaki ilişkilerin kötüleştiğine dair iddialar üzerine Sputnik’e açıklamada bulunan... 24.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-24T11:50+0300

2021-11-24T11:50+0300

2021-11-24T11:50+0300

taliban kontrolünde afganistan

ankara

recep tayyip erdoğan

afganistan

türkiye

taliban

pakistan

islamabad

imran han

pakistan'ın ankara büyükelçiliği

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Middle East Eye’da yayınlanan haberde, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pakistan Başbakanı İmran Han görüşmeyeli aylar oldu. Bu durum iki sabık dost arasındaki gerilimi gözler önüne seriyor. Analistler ve diplomatik kaynaklar Pakistan’ın yeni Afganistan yönetimiyle ilişkisini artırmak için Pakistan’ın yeteri kadar destek vermediği için Ankara’nın rahatsızlık duyduğunu öne sürdü” yorumu yapıldı.Haberde, Ankara’nın İslamabad yönetiminin Taliban’a karşı etkisini kullanarak Türkiye’nin ülkedeki varlığını artırması için lobi yapmasını beklediğini fakat Pakistan yönetiminin Türkiye’nin bu tutumunu bir tehdit olarak gördüğü öne sürüldü. İki ülke arasındaki güçlü ekonomik, dini ve askeri bağlara rağmen taraflar arasındaki ilişkinin soğuk olduğuna dikkat çekildi.Middle East Eye’a konuşan Türk diplomatik kaynakları ise, “Pakistan yönetimi, Taliban temsilcilerinin İstanbul’a gitmesine ikna edecek yapıcı adımlar atmadı. Pakistan yönetimi, Türkiye’nin Taliban ile özel bir ilişki kurmasından memnun olmadı. Bu durum Ankara için hayal kırıklığı yarattı” ifadesini kullandı.‘İki ülkenin liderleri birbirleriyle düzenli olarak iletişim kuruyor’Sputnik, bu iddiaları Pakistan Büyükelçiliği’ne sordu. Büyükelçilik kaynakları, “Pakistan ve Türkiye mükemmel kardeşlik ilişkilerine sahiptir” diyerek şunları ifade etti:

ankara

afganistan

pakistan

islamabad

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ankara, recep tayyip erdoğan, afganistan, türkiye, taliban, pakistan, islamabad, imran han, pakistan'ın ankara büyükelçiliği