https://tr.sputniknews.com/20211124/pasinyan-daglik-karabagin-statusunun-taninmasiyla-ilgili-soruyu-yanitladi-1051096641.html

Paşinyan, Dağlık Karabağ’ın statüsünün tanınmasıyla ilgili soruyu yanıtladı

Paşinyan, Dağlık Karabağ’ın statüsünün tanınmasıyla ilgili soruyu yanıtladı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ’ın tanınmasının ne getireceğinin anlaşılması ve, müzakere sürecinin en kısa zamanda yeniden başlatılması... 24.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-24T11:37+0300

2021-11-24T11:37+0300

2021-11-24T11:37+0300

dünya

ermenistan

dağlık karabağ

paşinyan

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İnternet üzerinden gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Paşinyan, Dağlık Karabağ’ın statüsünün tanınmasıyla ilgili soruya yanıt verdi.Paşinyan, “Görevimiz bu meselenin çözüme kavuşturulması için her şeyi yapmak. En kısa zamanda müzakere sürecini yeniden başlatmalıyız. Karabağ’ın tanınmasının ne getireceğini anlamalıyız. Bu konu 30 yıl tartışıldı, ancak bir karar alınmış değil. Neden? Zira herkes en azından Ermenistan’ın bu kararı veren ilk ve tek ülke olmaması gerektiğinin farkındaydı” dedi.Paşinyan, Karabağ konusunun sadece Ermenistan’ın yaklaşımlarıyla çözülemeyecek uluslararası bir sorun olduğunu kaydetti. Paşinyan, “Bizim en büyük görevimiz Karabağ’daki Ermenilerin hakları ile ilgili konulardaki tutumumuzla uluslararası yaklaşımlar arasında eşgüdüm sağlamak” ifadelerini kullandı.‘32 askerimiz esir alındı’Azerbaycan’la sınırda 16 Kasım’da yaşanan çatışmalarla ilgili konuşan Paşinyan, “Esir sayısı açıklanandan daha fazla olabilir. Ön verilere göre şu an altı askerin öldüğü doğrulandı” dedi.Paşinyan, 32 askerin esir alınmış olabileceğini, ancak bunun da net veri olmadığını kaydetti.Daha önce sınırdaki çatışmalarda altı askerin öldüğü, 13 askerin esir düştüğü, 24 askerden de haber alınamadığı belirtilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20210927/aliyev-daglik-karabag-isimli-bir-olusumu-kabul-ederiz-ancak-bizim-topraklarimizda-degil-1049276711.html

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