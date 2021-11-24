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https://tr.sputniknews.com/20211124/pasinyan-koridor-acilmasi-meselesini-turkiyeyle-muzakere-etmeyecegiz--1051102335.html
Paşinyan: Koridor açılması meselesini Türkiye'yle müzakere etmeyeceğiz
Paşinyan: Koridor açılması meselesini Türkiye'yle müzakere etmeyeceğiz
Türkiye'yle ilişkileri normalleştirmek istediklerini söyleyen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ancak Ermenistan'dan geçerek Azerbaycan'ı Nahçıvan ve... 24.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-24T13:29+0300
2021-11-24T13:35+0300
ermenistan
türkiye
paşinyan
rusya
koridor
nikol paşinyan
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Video konferans yöntemiyle düzenlenen basın toplantısında konuşan Paşinyan, "Türkiye'yle ilişkileri düzeltmek istiyoruz ancak koridor açılması konusunu müzakere etmek istemiyoruz, (Güney Kafkasya'da) ulaşım yollarının açılması konusunu müzakere etmek istiyoruz" dedi. Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin ortak açıklamasında koridorla ilgili tek bir cümle dahi bulunmadığını, ulaşım yollarından bahsedildiğini ve bu nedenle koridor meselesine anlam veremediğini kaydeden Paşinyan şu ifadeleri kullandı: "Kendilerini 'tek millet, iki devlet' ilan eden Azerbaycan ve Türkiye'ye sormak istiyorum: Ermenistan'ı yok etmek istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Ermeni soykırımını devam ettirmek ve yapmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Eğer evetse, bize direnmekten başka bir seçenek kalmıyor. Eğer hayırsa, o zaman haklısınız, bu bölgede barışı tesis etmek için tarihi bir fırsat var. Bu soruya açıklamalarla değil eylemlerle cevap vermeliler." Paşinyan, Ermenistan'ın Türk dünyası içine sıkıştığını ve Türk dünyasının bir kısmının da Ermenistan'ın Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nden partneri olduğunu ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20211124/pasinyan-daglik-karabagin-statusunun-taninmasiyla-ilgili-soruyu-yanitladi-1051096641.html
https://tr.sputniknews.com/20211123/ermenistan-turkiyeyle-iliskileri-on-kosulsuz-olarak-normallestirmeye-haziriz-1051064253.html
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ermenistan, türkiye, paşinyan, rusya, koridor, nikol paşinyan

Paşinyan: Koridor açılması meselesini Türkiye'yle müzakere etmeyeceğiz

13:29 24.11.2021 (güncellendi: 13:35 24.11.2021)
© AFP 2021Nikol Paşinyan
Nikol Paşinyan - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2021
© AFP 2021
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Türkiye'yle ilişkileri normalleştirmek istediklerini söyleyen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ancak Ermenistan'dan geçerek Azerbaycan'ı Nahçıvan ve Türkiye'ye bağlayacak bir koridor açılmasını müzakere dahi etmeyeceklerini belirtti.
Video konferans yöntemiyle düzenlenen basın toplantısında konuşan Paşinyan, "Türkiye'yle ilişkileri düzeltmek istiyoruz ancak koridor açılması konusunu müzakere etmek istemiyoruz, (Güney Kafkasya'da) ulaşım yollarının açılması konusunu müzakere etmek istiyoruz" dedi.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2021
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Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin ortak açıklamasında koridorla ilgili tek bir cümle dahi bulunmadığını, ulaşım yollarından bahsedildiğini ve bu nedenle koridor meselesine anlam veremediğini kaydeden Paşinyan şu ifadeleri kullandı: "Kendilerini 'tek millet, iki devlet' ilan eden Azerbaycan ve Türkiye'ye sormak istiyorum: Ermenistan'ı yok etmek istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Ermeni soykırımını devam ettirmek ve yapmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Eğer evetse, bize direnmekten başka bir seçenek kalmıyor. Eğer hayırsa, o zaman haklısınız, bu bölgede barışı tesis etmek için tarihi bir fırsat var. Bu soruya açıklamalarla değil eylemlerle cevap vermeliler."
Paşinyan, Ermenistan'ın Türk dünyası içine sıkıştığını ve Türk dünyasının bir kısmının da Ermenistan'ın Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nden partneri olduğunu ekledi.
Ermenistan - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2021
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