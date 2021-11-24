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Pentagon, yeni bir UFO inceleme birimi kuruyor
13:17 24.11.2021 (güncellendi: 13:42 24.11.2021)
© Fotoğraf : CC0ABD Donanması, ilk kez 'UFO' videolarının varlığını kabul etti: 'Tanımlanamayan Hava Fenomenleri'
© Fotoğraf : CC0
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), kısıtlı hava sahasındaki UFO varlığına dair ortaya atılan iddiaları inceleme amacıyla yeni bir birim kurdu.
Haziran ayında, son 17 yılda gözlemlenen 144 'UFO' olayıyla ilgili incelemelerin yer aldığı bir rapor yayınlayan ve gizemli uçan nesnelerin doğasını anlayabilmek için yeterli veri bulunmadığını açıklayan Pentagon, kısıtlı hava sahasında meydana gelen UFO olayları iddialarını mercek altına almakla sorumlu yeni bir birim kurulduğunu duyurdu.
'Havadaki Nesneleri Tanımlama ve Yönetim Senkronizasyon Grubu' olarak adlandırılan yeni grup, ABD'nin İstihbarattan Sorumlu Savunma Müsteşarı, Müşterek Kurmay direktörü ve Ulusal İstihbarat Dairesi'nden yetkililerce denetlenecek.
ABD ordusuna bağlı mevcut 'Tanımlanamayan Hava Fenomenleri Çalışma Grubu', kurulan yeni birimin altında faaliyet gösterecek.
Pentagon'un açıklamasına göre yeni grup, nesneleri tespit etme, tanımlama ve ilişkilendirme, ilgili tehditleri değerlendirme ve azaltma görevi üstlenecek.
ABD Savunma Bakan Yardımcısı Kathleen Hicks konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kısıtlı hava sahasındaki tanımlanamayan hava olgularının uçuş ekipleri için potansiyel bir uçuş güvenliği riski oluşturduğunu ve ulusal güvenlik endişelerine yol açtığını belirtti.
Sosyal medya, 'telaffuz edilemeyen' kısatlmasıyla dalga geçti
Pentagon'un ilan ettiği yeni UFO birimi, sosyal medyada 'telaffuz edilemeyen kısaltmasıyla' gündeme oturdu.
US @DeptofDefense establishes unpronounceable acronym to investigate UAPs. AOIMSG will synchronise detection, identification of ‘objects of interests in Special Use Airspace (SUA)’, and assess threats to safety of flight and national security. https://t.co/uIBRh4LbIq— Ross Coulthart (@rosscoulthart) November 24, 2021
Grubun İngilizce adı 'Airborne Object Identification and Management Executive Council'in 'AOIMEXEC' şeklindeki kısaltmasına dair sosyal medya kullanıcıları, çeşitli komik video ve görsellerle paylaşım yaparken, kısaltmanın telaffuz edilemiyor olmasıyla dalga geçti.
Miley trying to pronounce #AOIMSG. pic.twitter.com/pE8fHkWxld— Danny Silva (@SilvaRecord) November 24, 2021
AOIMSG.— Daniel James (@dulhunty) November 24, 2021
Nobody trolls #ufotwitter like the US Govt. 😂 https://t.co/3ryOB0V8Cq
ABD ordusu, 1940'lardan bu yana tanımlanamayan uçan cisimler ve "uçan daireler" hakkındaki iddiaları yalanlamak ve geçersiz ilan etmek için çaba harcıyor.