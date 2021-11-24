https://tr.sputniknews.com/20211124/putin-nazal-koronavirus-asisi-yaptirdigini-acikladi-1051108389.html

Putin, nazal koronavirüs aşısı yaptırdığını açıkladı

Putin, nazal koronavirüs aşısı yaptırdığını açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kovid-19'a karşı geliştirilen toz formundaki nazal aşıyı uyguladığını söyledi. 24.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-24T15:31+0300

2021-11-24T15:31+0300

2021-11-24T16:24+0300

koronavirüs

vladimir putin

koronavirüs

koronavirüs aşısı

sputnik light

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Önceki gün koronavirüse karşı Sputnik Light aşısı ile tekrar aşılandığını duyuran ve toz formundaki nazal aşıyı uygulama deneyinde gönüllü olmak istediğini belirten Rusya lideri Putin, nazal aşının uygulandığını açıkladı.Nazal aşının Sputnik Light'tan bir gün sonra uygulandığını kaydeden Putin, "İlk aşılamadan tam altı ay sonra antikor titrelerim düştü ve uzmanlar yeniden aşılama prosedürünü uygulamayı tavsiye etti. Birkaç gün önce bunu yaptım. Önce aşı şeklinde yapıldı, bir gün sonra da bu prosedürün ikinci bölümü, yani toz formundaki nazal aşı yapıldı. Yine şırınga var, sadece sıvı yerine tozu eline aldı, üçe kadar sayarak derin nefes almamı istedi, daha sonra iki tarafa aşıyı sıktı. Ardından on beş dakika oturdum ve her şey bitti. Hiçbir şey hissetmedim. Hem de hiçbir şey" dedi.Putin, iki uygulamanın ardından bugün spor yaptığını anlattı.'İki yaşından büyük çocuklar için koronavirüs aşısı geliştirmeliyiz'Hükümet üyeleriyle toplantıda konuşan Putin, iki yaşından büyük çocuklar için koronavirüs aşısı geliştirmenin düşünülmesi gerektiğini belirtti.Rusya lideri, "Uzmanların bana anlattıklarına göre bazı ülkelerde, özellikle de Çin'de iki yaşından büyük çocuklar için aşı geliştirme çalışmalarına başlandı. Biz de bunun üzerine düşünmeliyiz. Bizde de çocuk aşıları olmalı. Bu nedenle hükümetten buna gereken önemi göstermesini, gerekli finansmanı sağlamasını, izlerin ilerleyişini takip etmesini ve bu alandaki uzmanları desteklemesini talep ediyorum" ifadelerini kullandı.'Ülkenin tüm askeri birimlerinde durum normale döndü, insanlar kendilerini güvende hissediyor'Rusya ordusundaki aşılama sürecinden övgüyle söz eden ve orduda bu konuda bir düzen bulunduğunu kaydeden Putin, "Ülkenin tüm askeri birimlerinde durum normale döndü. İnsanlar kendilerini güvende hissediyor, görevlerini yerine getiriyor, çalışıyor. Gelin Rusya vatandaşlarını ikna etmek için bu yolu izleyelim. Sakince, sessizce, dayatma olmaksızın. İkna ederek ve gerekli kararları zamanında alarak ilerleyelim" diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20210830/putin-asi-sonrasinda-antikor-gostergelerim-iyi-1048452238.html

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vladimir putin, koronavirüs, koronavirüs aşısı, sputnik light