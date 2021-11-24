https://tr.sputniknews.com/20211124/putin-rusya-tacikistan-hava-savunma-anlasmasini-dumaya-sundu-1051087513.html
Putin, Rusya-Tacikistan hava savunma anlaşmasını Duma'ya sundu
Putin, Rusya-Tacikistan hava savunma anlaşmasını Duma'ya sundu
Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya ile Tacikistan arasındaki hava savunma anlaşmasını onaylanmak üzere parlamentoya sundu. 24.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-24T01:35+0300
2021-11-24T01:35+0300
2021-11-24T01:35+0300
dünya
rusya
vladimir putin
tacikistan
anlaşma
hava savunma
rusya parlamentosunun alt kanadı duma
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova ile ve Duşanbe arasında imzalanan ve Orta Asya bölgesinde birleşik hava savunması oluşturulmasını öngören anlaşmayı, onaylanması için Rus parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması'na sundu.Duma'ya sunulan anlaşmanın metninde, bölgedeki hava savunma sorunlarını çözme etkinliğinin artırılması amacıyla tarafların, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üye ülkelerinin birleşik hava savunma sisteminin bir parçası olarak birleşik bölgesel hava savunma sistemini oluşturacağı ifade edildi.Anlaşmanın 5 yıl vadeyle yapıldığı, sürenin otomatikman uzatılacağı kaydedildi.
https://tr.sputniknews.com/20211108/rus-askerler-tacikistandaki-ussu-seyir-fuzelerinden-koruma-tatbikati-gerceklestirdi-1050597596.html
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rusya, vladimir putin, tacikistan, anlaşma, hava savunma, rusya parlamentosunun alt kanadı duma
Putin, Rusya-Tacikistan hava savunma anlaşmasını Duma'ya sundu
Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya ile Tacikistan arasındaki hava savunma anlaşmasını onaylanmak üzere parlamentoya sundu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova ile ve Duşanbe arasında imzalanan ve Orta Asya bölgesinde birleşik hava savunması oluşturulmasını öngören anlaşmayı, onaylanması için Rus parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması'na sundu.
Duma'ya sunulan anlaşmanın metninde, bölgedeki hava savunma sorunlarını çözme etkinliğinin artırılması amacıyla tarafların, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üye ülkelerinin birleşik hava savunma sisteminin bir parçası olarak birleşik bölgesel hava savunma sistemini oluşturacağı ifade edildi.
Anlaşmanın 5 yıl vadeyle yapıldığı, sürenin otomatikman uzatılacağı kaydedildi.