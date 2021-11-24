https://tr.sputniknews.com/20211124/reuters-merkez-bankasi-ile-bae-yetkilileri-arasinda-swap-gorusmesi-var-1051112063.html

Reuters: Merkez Bankası ile BAE yetkilileri arasında swap görüşmesi var

Reuters: Merkez Bankası ile BAE yetkilileri arasında swap görüşmesi var

Reuters, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun bugün Türkiye’yi ziyaret eden BAE yetkilileriyle olası bir swap anlaşması için ön görüşme yürüttüğünü yazdı. 24.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-24T16:50+0300

2021-11-24T16:50+0300

2021-11-24T16:55+0300

ekonomi

bae

merkez bankası

şahap kavcıoğlu

swap işlemleri

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Reuters ajansının adı belirtilmeyen iki kaynağa dayandırdığı habere göre Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu olası bir swap anlaşması için bugün Cumhurbaşkanlığı'nda Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yetkilileriyle ön görüşme yürütüyor.Merkez Bankası konuyla ilgili açıklama yapmadı. TCMB'nin Çin ile 6 milyar dolar, Katar ile 15 milyar dolar ve Güney Kore ile 2 milyar dolar olmak üzere toplam 23 milyar dolara vara swap anlaşması bulunuyor.

https://tr.sputniknews.com/20211124/cumhurbaskani-erdogan-abu-dabi-veliaht-prensi-zayed-el-nahyani-resmi-torenle-karsiliyor-1051108691.html

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bae, merkez bankası, şahap kavcıoğlu, swap işlemleri