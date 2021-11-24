Reuters: Merkez Bankası ile BAE yetkilileri arasında swap görüşmesi var

Reuters ajansının adı belirtilmeyen iki kaynağa dayandırdığı habere göre Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu olası bir swap anlaşması için bugün Cumhurbaşkanlığı'nda Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yetkilileriyle ön görüşme yürütüyor.Merkez Bankası konuyla ilgili açıklama yapmadı. TCMB'nin Çin ile 6 milyar dolar, Katar ile 15 milyar dolar ve Güney Kore ile 2 milyar dolar olmak üzere toplam 23 milyar dolara vara swap anlaşması bulunuyor.
Reuters, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun bugün Türkiye’yi ziyaret eden BAE yetkilileriyle olası bir swap anlaşması için ön görüşme yürüttüğünü yazdı.
Reuters ajansının adı belirtilmeyen iki kaynağa dayandırdığı habere göre Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu olası bir swap anlaşması için bugün Cumhurbaşkanlığı'nda Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yetkilileriyle ön görüşme yürütüyor.
Merkez Bankası konuyla ilgili açıklama yapmadı.
TCMB'nin Çin ile 6 milyar dolar, Katar ile 15 milyar dolar ve Güney Kore ile 2 milyar dolar olmak üzere toplam 23 milyar dolara vara swap anlaşması bulunuyor.