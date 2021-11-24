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Rus turistler 2022'yi Avrupa, Türkiye ve BAE'de karşılamayı planlıyor
Rus turistler 2022'yi Avrupa, Türkiye ve BAE'de karşılamayı planlıyor
Rus turistlerin yılbaşı tatilinde en çok Avrupa, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gitmeyi tercih ettiği belirtildi. 24.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-24T15:25+0300
2021-11-24T15:25+0300
yaşam
avrupa
rusya
türkiye
yılbaşı tatili
birleşik arap emirlikleri (bae)
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'AlfaStrahovaniya' adlı sigorta şirketinden Sputnik'e yapılan açıklamaya göre yılbaşı için planlanan turlardan elde edilen ilk veriler, Rus turistlerin büyük bölümü yeni yılı Avrupa, Türkiye ve BAE'de karşılamaya hazırlandığını gösteriyor.'AlfaStrahovaniya' uzmanları, "2019-2020'de Kovid-19 öncesi dönemde olduğu gibi Schengen ülkeleri Ruslar tarafından yine tercih ediliyor. Turistlerin yüzde 51.4'ü yılbaşı için bu destiyonları seçiyor" dedi.2022'yi Türkiye'de karşılamayı planlayan Rusların oranının yüzde 7.8 olduğunu belirten uzmanlar, BAE ve Hırvatistan'ın yüzde 4.5'er puana sahip olduğunu kaydetti.Mısır'a da ilgi gösterildiğini söyleyen uzmanlar, planlanan turların yüzde 3.9'unun bu ülkeye yönelik olduğunu ifade etti.Bu yılbaşına yönelik tatil tercihlerinde önemli değişiklikler gözlendiğini anlatan uzmanlar, geçen yıl koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle Avrupa ülkelerinin kapalı olmasından dolayı Rus turistlerin yüzde 20.5'nin Türkiye'yi tercih ettiklerini de anımsattı.
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avrupa, rusya, türkiye, yılbaşı tatili, birleşik arap emirlikleri (bae)

Rus turistler 2022'yi Avrupa, Türkiye ve BAE'de karşılamayı planlıyor

15:25 24.11.2021
© Sputnik / Aleksandr Kryazhev / Fotoğraf bankasına girSibirya'da Grelka Fest etkinliği
Sibirya'da Grelka Fest etkinliği - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2021
© Sputnik / Aleksandr Kryazhev
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Rus turistlerin yılbaşı tatilinde en çok Avrupa, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gitmeyi tercih ettiği belirtildi.
'AlfaStrahovaniya' adlı sigorta şirketinden Sputnik'e yapılan açıklamaya göre yılbaşı için planlanan turlardan elde edilen ilk veriler, Rus turistlerin büyük bölümü yeni yılı Avrupa, Türkiye ve BAE'de karşılamaya hazırlandığını gösteriyor.
'AlfaStrahovaniya' uzmanları, "2019-2020'de Kovid-19 öncesi dönemde olduğu gibi Schengen ülkeleri Ruslar tarafından yine tercih ediliyor. Turistlerin yüzde 51.4'ü yılbaşı için bu destiyonları seçiyor" dedi.
2022'yi Türkiye'de karşılamayı planlayan Rusların oranının yüzde 7.8 olduğunu belirten uzmanlar, BAE ve Hırvatistan'ın yüzde 4.5'er puana sahip olduğunu kaydetti.
Mısır'a da ilgi gösterildiğini söyleyen uzmanlar, planlanan turların yüzde 3.9'unun bu ülkeye yönelik olduğunu ifade etti.
Bu yılbaşına yönelik tatil tercihlerinde önemli değişiklikler gözlendiğini anlatan uzmanlar, geçen yıl koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle Avrupa ülkelerinin kapalı olmasından dolayı Rus turistlerin yüzde 20.5'nin Türkiye'yi tercih ettiklerini de anımsattı.
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