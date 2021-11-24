https://tr.sputniknews.com/20211124/rus-turistler-2022yi-avrupa-turkiye-ve-baede-karsilamayi-planliyor-1051107892.html

Rus turistler 2022'yi Avrupa, Türkiye ve BAE'de karşılamayı planlıyor

Rus turistler 2022'yi Avrupa, Türkiye ve BAE'de karşılamayı planlıyor

Rus turistlerin yılbaşı tatilinde en çok Avrupa, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gitmeyi tercih ettiği belirtildi. 24.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-24T15:25+0300

2021-11-24T15:25+0300

2021-11-24T15:25+0300

yaşam

avrupa

rusya

türkiye

yılbaşı tatili

birleşik arap emirlikleri (bae)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103304/90/1033049095_0:0:2731:1537_1920x0_80_0_0_b0ff44d488ff2671cc75bef81483d2f8.jpg

'AlfaStrahovaniya' adlı sigorta şirketinden Sputnik'e yapılan açıklamaya göre yılbaşı için planlanan turlardan elde edilen ilk veriler, Rus turistlerin büyük bölümü yeni yılı Avrupa, Türkiye ve BAE'de karşılamaya hazırlandığını gösteriyor.'AlfaStrahovaniya' uzmanları, "2019-2020'de Kovid-19 öncesi dönemde olduğu gibi Schengen ülkeleri Ruslar tarafından yine tercih ediliyor. Turistlerin yüzde 51.4'ü yılbaşı için bu destiyonları seçiyor" dedi.2022'yi Türkiye'de karşılamayı planlayan Rusların oranının yüzde 7.8 olduğunu belirten uzmanlar, BAE ve Hırvatistan'ın yüzde 4.5'er puana sahip olduğunu kaydetti.Mısır'a da ilgi gösterildiğini söyleyen uzmanlar, planlanan turların yüzde 3.9'unun bu ülkeye yönelik olduğunu ifade etti.Bu yılbaşına yönelik tatil tercihlerinde önemli değişiklikler gözlendiğini anlatan uzmanlar, geçen yıl koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle Avrupa ülkelerinin kapalı olmasından dolayı Rus turistlerin yüzde 20.5'nin Türkiye'yi tercih ettiklerini de anımsattı.

rusya

birleşik arap emirlikleri (bae)

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

avrupa, rusya, türkiye, yılbaşı tatili, birleşik arap emirlikleri (bae)