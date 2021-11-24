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Rusya: ABD bağımsız ülkelerin enerji politikasına karışıyor
Rusya: ABD bağımsız ülkelerin enerji politikasına karışıyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Enerji Bakanı’nın ülkesinin ne kadar petrol tükettiğini bilmezken Washington’un bağımsız ülkelerin... 24.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-24T16:33+0300
2021-11-24T16:33+0300
dünya
abd
rusya
mariya zaharova
petrol
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Zaharova, Telegram kanalından, ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm’un, bir gazetecinin ABD'de günde kaç varil petrol tüketildiği yönündeki sorusuna cevap vermekte zorlandığını gösteren videoyu paylaştı.Rus diplomat, “ABD Enerji Bakanı, ülkesinin günde ne kadar petrol tükettiğinden bihaber. Buna rağmen Washington, kendi kıtasında bile olmayan bağımsız ülkelerin enerji politikasına karışıyor, kimlerin ne kadar ve hangi enerjiye ihtiyaç duyduğunu, hangi boru hatlarının iyi hangilerinin kötü olduğunu, Kuzey Akım-2 projesine katılımdan dolayı yaptırım uygulanması gerektiğini anlatıyor” diye yazdı.Zaharova, “ABD, kendisi hakkında temel bilgilere bile sahip olmazken tüm dünyayı değiştirmeye kalkışıyor” diye ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20211118/abd-yonetiminin-duzenledigi-petrol-ve-dogal-gaz-ihalesi-cevrecilerin-tepkisini-cekti-1050943214.html
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abd, rusya, mariya zaharova, petrol

Rusya: ABD bağımsız ülkelerin enerji politikasına karışıyor

16:33 24.11.2021
© SputnikMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2021
© Sputnik
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Enerji Bakanı’nın ülkesinin ne kadar petrol tükettiğini bilmezken Washington’un bağımsız ülkelerin enerji politikasına müdahale ettiğini belirtti.
Zaharova, Telegram kanalından, ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm’un, bir gazetecinin ABD'de günde kaç varil petrol tüketildiği yönündeki sorusuna cevap vermekte zorlandığını gösteren videoyu paylaştı.

Rus diplomat, “ABD Enerji Bakanı, ülkesinin günde ne kadar petrol tükettiğinden bihaber. Buna rağmen Washington, kendi kıtasında bile olmayan bağımsız ülkelerin enerji politikasına karışıyor, kimlerin ne kadar ve hangi enerjiye ihtiyaç duyduğunu, hangi boru hatlarının iyi hangilerinin kötü olduğunu, Kuzey Akım-2 projesine katılımdan dolayı yaptırım uygulanması gerektiğini anlatıyor” diye yazdı.

Zaharova, “ABD, kendisi hakkında temel bilgilere bile sahip olmazken tüm dünyayı değiştirmeye kalkışıyor” diye ekledi.
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