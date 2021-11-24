DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
Rusya: ABD bağımsız ülkelerin enerji politikasına karışıyor
© SputnikMariya Zaharova
© Sputnik
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Enerji Bakanı’nın ülkesinin ne kadar petrol tükettiğini bilmezken Washington’un bağımsız ülkelerin enerji politikasına müdahale ettiğini belirtti.
Zaharova, Telegram kanalından, ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm’un, bir gazetecinin ABD'de günde kaç varil petrol tüketildiği yönündeki sorusuna cevap vermekte zorlandığını gösteren videoyu paylaştı.
Rus diplomat, “ABD Enerji Bakanı, ülkesinin günde ne kadar petrol tükettiğinden bihaber. Buna rağmen Washington, kendi kıtasında bile olmayan bağımsız ülkelerin enerji politikasına karışıyor, kimlerin ne kadar ve hangi enerjiye ihtiyaç duyduğunu, hangi boru hatlarının iyi hangilerinin kötü olduğunu, Kuzey Akım-2 projesine katılımdan dolayı yaptırım uygulanması gerektiğini anlatıyor” diye yazdı.
Zaharova, “ABD, kendisi hakkında temel bilgilere bile sahip olmazken tüm dünyayı değiştirmeye kalkışıyor” diye ekledi.
Rus diplomat, “ABD Enerji Bakanı, ülkesinin günde ne kadar petrol tükettiğinden bihaber. Buna rağmen Washington, kendi kıtasında bile olmayan bağımsız ülkelerin enerji politikasına karışıyor, kimlerin ne kadar ve hangi enerjiye ihtiyaç duyduğunu, hangi boru hatlarının iyi hangilerinin kötü olduğunu, Kuzey Akım-2 projesine katılımdan dolayı yaptırım uygulanması gerektiğini anlatıyor” diye yazdı.
Zaharova, “ABD, kendisi hakkında temel bilgilere bile sahip olmazken tüm dünyayı değiştirmeye kalkışıyor” diye ekledi.