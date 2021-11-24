https://tr.sputniknews.com/20211124/rusya-suriye-hava-savunmasi-israil-ucaklarinin-attigi-12-fuzenin-10unu-vurdu-1051122130.html
Rusya: Suriye hava savunması İsrail uçaklarının attığı 12 füzenin 10'unu vurdu
Rusya: Suriye hava savunması İsrail uçaklarının attığı 12 füzenin 10'unu vurdu
Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, dün gece İsrail'e ait F-16 jetlerinin Suriye'ye 12 füze saldırısı düzenlediğini, Suriye'nin Rus yapımı... 24.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-24T22:50+0300
2021-11-24T22:50+0300
2021-11-24T22:50+0300
savunma
rusya
suriye
israil
f-16
füze saldırısı
buk-m2e
pantsir-s
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Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Tuğamiral Vadim Kulit, İsrail uçakları tarafından dün gece Suriye'nin Humus kenti yakınlarında düzenlenen saldırıya ilişkin bilgi verdi.Kulit, bugün düzenlediği basın toplantısında, "İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 taktik savaş uçakları, saat 02.28 ila 02.38 arasında, Lübnan’ın hava sahasından, Suriye'nin Humus vilayetindeki hedeflere 12 adet güdümlü füzeyle saldırı düzenledi. Suriye ordusunun hava savunma birlikleri, Rusya yapımı Buk-M2E ve Pantsir-S sistemleri sayesinde 10 füzeyi imha etti" ifadelerini kullandı.Kulit, İsrail saldırısında bir Suriye askerinin yaralandığını söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20211124/israilden-suriyeye-bir-saldiri-daha-1051089717.html
rusya
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rusya, suriye, israil, f-16, füze saldırısı, buk-m2e, pantsir-s
Rusya: Suriye hava savunması İsrail uçaklarının attığı 12 füzenin 10'unu vurdu
Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, dün gece İsrail'e ait F-16 jetlerinin Suriye'ye 12 füze saldırısı düzenlediğini, Suriye'nin Rus yapımı Buk-M2E ve Pantsir-S sistemlerinin 10 füzeyi imha ettiğini duyurdu.
Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Tuğamiral Vadim Kulit, İsrail uçakları tarafından dün gece Suriye'nin Humus kenti yakınlarında düzenlenen saldırıya ilişkin bilgi verdi.
Kulit, bugün düzenlediği basın toplantısında, "İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 taktik savaş uçakları, saat 02.28 ila 02.38 arasında, Lübnan’ın hava sahasından, Suriye'nin Humus vilayetindeki hedeflere 12 adet güdümlü füzeyle saldırı düzenledi. Suriye ordusunun hava savunma birlikleri, Rusya yapımı Buk-M2E ve Pantsir-S sistemleri sayesinde 10 füzeyi imha etti" ifadelerini kullandı.
Kulit, İsrail saldırısında bir Suriye askerinin yaralandığını söyledi.