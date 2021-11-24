https://tr.sputniknews.com/20211124/rusya-turkiyeden-ozel-gaz-ithalatcilarinin-faaliyetiyle-ilgili-net-garantiler-talep-edecek-1051087857.html
'Rusya, Türkiye'den özel gaz ithalatçılarının faaliyetiyle ilgili net garantiler talep edecek'
'Rusya, Türkiye'den özel gaz ithalatçılarının faaliyetiyle ilgili net garantiler talep edecek'
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in Rusya'yla yeni kontratların sürelerinin 3 ila 10 yıl olacağı yönündeki sözlerini değerlendiren Rus uzman... 24.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-24T02:00+0300
2021-11-24T02:00+0300
2021-11-24T02:00+0300
görüş
rusya
türkiye
doğalgaz
aleksey grivaç
anlaşma
fatih dönmez
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Rusya Ulusal Enerji Güvenliği Fonu Başkan Yardımcısı Aleksey Grivaç, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in, Türkiye'nin Rusya ile doğalgaz görüşmelerinde prensipte anlaşma sağladığı, ancak yeni kontratların sürelerinin 'eskisi kadar uzun değil, 3 ila 10 yıl gibi vadeler' olacağı yönündeki sözlerini değerlendirdi.Sputnik'e konuşan Grivaç, "Mevcut piyasa ortamında kontrat ne kadar kısa vadeli olursa fiyat o kadar yüksek olur. Uzun vadeli kontratlar, fiyatları tüketiciler için daha konforlu ve öngörülebilir hale getiriyor ve aynı zamanda tedarikçilerin çıkarlarını koruyor. Böylelikle Rus-Türk gaz kontratlarının vadelerinin kısaltılması Türkiye'deki son tüketiciler için gaz fiyatının artmasına yol açabilir" ifadelerini kullandı.Rus uzman ayrıca, doğalgaz alımıyla ilgili bazı yetkilerin özel şirketlere devredilmesinin kaçınılmaz olarak garanti sisteminin netleştirilmesi konusunu gündeme getireceğini belirtti.Grivaç, "Türkiye'de gaz piyasasının serbestleştirilmesi beklenen sonuçları vermedi. İthalat kontratlarının özel şirketlere devredilmesi ilk birkaç yıl iyi sonuç verdi. Ancak son yıllarda bu alanda sorunlar yaşanmakta. Yeni kontratlara bu kez de özel şirketlerin dahil edilmesi durumunda, Rusya’nın Türkiye’den bu özel ithalatçıların faaliyeti ve ödeme yeteneğine ilişkin net garanti sistemini talep edeceğini düşünüyorum" yorumunu yaptı.
https://tr.sputniknews.com/20211123/bakan-donmez-dogalgaz-konusunda-rusya-ile-prensipte-anlastik-1051068323.html
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Amur Gadjiev
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rusya, türkiye, doğalgaz, aleksey grivaç, anlaşma, fatih dönmez
'Rusya, Türkiye'den özel gaz ithalatçılarının faaliyetiyle ilgili net garantiler talep edecek'
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in Rusya'yla yeni kontratların sürelerinin 3 ila 10 yıl olacağı yönündeki sözlerini değerlendiren Rus uzman Grivaç, doğalgaz kontratlarının sürelerinin kısaltılmasının nihai tüketiciler için fiyat artışına yol açacağını söyledi.
Rusya Ulusal Enerji Güvenliği Fonu Başkan Yardımcısı Aleksey Grivaç, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in, Türkiye'nin Rusya ile doğalgaz görüşmelerinde prensipte anlaşma sağladığı, ancak yeni kontratların sürelerinin 'eskisi kadar uzun değil, 3 ila 10 yıl gibi vadeler' olacağı yönündeki sözlerini değerlendirdi.
Sputnik'e konuşan Grivaç, "Mevcut piyasa ortamında kontrat ne kadar kısa vadeli olursa fiyat o kadar yüksek olur. Uzun vadeli kontratlar, fiyatları tüketiciler için daha konforlu ve öngörülebilir hale getiriyor ve aynı zamanda tedarikçilerin çıkarlarını koruyor. Böylelikle Rus-Türk gaz kontratlarının vadelerinin kısaltılması Türkiye'deki son tüketiciler için gaz fiyatının artmasına yol açabilir" ifadelerini kullandı.
Rus uzman ayrıca, doğalgaz alımıyla ilgili bazı yetkilerin özel şirketlere devredilmesinin kaçınılmaz olarak garanti sisteminin netleştirilmesi konusunu gündeme getireceğini belirtti.
Grivaç, "Türkiye'de gaz piyasasının serbestleştirilmesi beklenen sonuçları vermedi. İthalat kontratlarının özel şirketlere devredilmesi ilk birkaç yıl iyi sonuç verdi. Ancak son yıllarda bu alanda sorunlar yaşanmakta. Yeni kontratlara bu kez de özel şirketlerin dahil edilmesi durumunda, Rusya’nın Türkiye’den bu özel ithalatçıların faaliyeti ve ödeme yeteneğine ilişkin net garanti sistemini talep edeceğini düşünüyorum" yorumunu yaptı.