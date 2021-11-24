https://tr.sputniknews.com/20211124/rusyada-12-yas-ustu-cocuklar-icin-koronavirus-asisi-bugun-tescil-edilecek-1051110403.html

Rusya'da 12 yaş üstü çocuklar için koronavirüs aşısı bugün tescil edilecek

Rusya'da 12 yaş üstü çocuklar için koronavirüs aşısı bugün tescil edilecek

Rusya Başbakan Yardımcısı Golikova, 12-17 yaş grubundaki çocuklar için geliştirilen koronavirüs aşısının Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından bugün tescil... 24.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-24T16:15+0300

2021-11-24T16:15+0300

2021-11-24T16:17+0300

rusya

çocuk

tatyana golikova

koronavirüs aşısı

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in hükümet üyeleri ile gerçekleştirdiği toplantıda açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, 12-17 yaş grubundaki çocuklar için geliştirilen Kovid-19 aşısının Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından bugün tescil edileceğini ifade etti. Golikova, “12-17 yaş arası çocuklar için Gamaleya Merkezi tarafından geliştirilen GamCovid-Vac M aşısı bugün Sağlık Bakanlığı tarafından tescil edilecek” diye konuştu. Golikova aynı zamanda federal yasalara uygun olarak önleyici aşıların 15 yaş altı çocuklara ebeveynlerden birinin izniyle, 15 yaşın üzerindeki reşit olmayan çocuklara ise kendi rızalarıyla yapıldığını söyledi.

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rusya, çocuk, tatyana golikova, koronavirüs aşısı