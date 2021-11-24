Rusya'da 12 yaş üstü çocuklar için koronavirüs aşısı bugün tescil edilecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in hükümet üyeleri ile gerçekleştirdiği toplantıda açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, 12-17 yaş grubundaki çocuklar için geliştirilen Kovid-19 aşısının Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından bugün tescil edileceğini ifade etti. Golikova, “12-17 yaş arası çocuklar için Gamaleya Merkezi tarafından geliştirilen GamCovid-Vac M aşısı bugün Sağlık Bakanlığı tarafından tescil edilecek” diye konuştu. Golikova aynı zamanda federal yasalara uygun olarak önleyici aşıların 15 yaş altı çocuklara ebeveynlerden birinin izniyle, 15 yaşın üzerindeki reşit olmayan çocuklara ise kendi rızalarıyla yapıldığını söyledi.
Rusya Başbakan Yardımcısı Golikova, 12-17 yaş grubundaki çocuklar için geliştirilen koronavirüs aşısının Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından bugün tescil edileceğini açıkladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in hükümet üyeleri ile gerçekleştirdiği toplantıda açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, 12-17 yaş grubundaki çocuklar için geliştirilen Kovid-19 aşısının Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından bugün tescil edileceğini ifade etti.
Golikova, “12-17 yaş arası çocuklar için Gamaleya Merkezi tarafından geliştirilen GamCovid-Vac M aşısı bugün Sağlık Bakanlığı tarafından tescil edilecek” diye konuştu.
BREAKING: Russia’s Health Ministry will register Sputnik vaccine for children aged 12-17 today.
Sputnik M vaccine for children will be a welcome member in the Sputnik family both in Russia and in global markets.
Golikova aynı zamanda federal yasalara uygun olarak önleyici aşıların 15 yaş altı çocuklara ebeveynlerden birinin izniyle, 15 yaşın üzerindeki reşit olmayan çocuklara ise kendi rızalarıyla yapıldığını söyledi.