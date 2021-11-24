Rusya'da 12 yaş üstü çocuklara yönelik Sputnik M koronavirüs aşısı tescil edildi

Basın toplantısında konuşan Logunov, "Sputnik M'nin çocuk nüfusta kullanılmasına yönelik izin bugün alındı. Aşı tescil edildi, bu sevindirici gelişmeyi paylaşabiliriz" dedi.Rusya Başbakan Yardımcısı Golikova, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin başkanlığındaki hükümet toplantısında söz konusu aşısının Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından bugün tescil edileceğini belirtmişti. Golikova, federal yasalara uygun olarak önleyici aşıların 15 yaş altı çocuklara ebeveynlerden birinin izniyle, 15 yaşın üzerindeki reşit olmayan çocuklara ise kendi rızalarıyla yapıldığını söylemişti. Putin’in çocuklar için geliştirilen koronavirüs aşısının Rusya’da ne zaman sivil dolaşıma girebileceği sorması üzerine Golikova, “Olumlu gelişmeler durumunda aralık sonu olabileceğini düşünüyorum” açıklamasında bulunmuştu.
Gamaleya Araştırma Merkezi'nin Başkan Yardımcısı Denis Logunov, 12-17 yaş grubundaki çocuklarda uygulanmak üzere geliştirilen Sputnik M koronavirüs aşısının tescil edildiğini duyurdu.
Basın toplantısında konuşan Logunov, "Sputnik M'nin çocuk nüfusta kullanılmasına yönelik izin bugün alındı. Aşı tescil edildi, bu sevindirici gelişmeyi paylaşabiliriz" dedi.
Rusya Başbakan Yardımcısı Golikova, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin başkanlığındaki hükümet toplantısında söz konusu aşısının Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından bugün tescil edileceğini belirtmişti. Golikova, federal yasalara uygun olarak önleyici aşıların 15 yaş altı çocuklara ebeveynlerden birinin izniyle, 15 yaşın üzerindeki reşit olmayan çocuklara ise kendi rızalarıyla yapıldığını söylemişti.
Putin’in çocuklar için geliştirilen koronavirüs aşısının Rusya’da ne zaman sivil dolaşıma girebileceği sorması üzerine Golikova, “Olumlu gelişmeler durumunda aralık sonu olabileceğini düşünüyorum” açıklamasında bulunmuştu.