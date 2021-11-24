Rusya'da SSJ Superjet-100 yolcu uçağı iniş sırasında pistten çıktı

Red Wings havayolu şirketinden yapılan açıklamada, Çelyabinsk-Norilsk seferini yapan SSJ-100 tipi yolcu uçağının Norilsk havalanına inişi sırasında pistten çıktığı belirtildi.Yaklaşık 30 metre pist dışına çıkan uçakta 81 yolcu ve 4 mürettebatın bulunduğu, olayda can kaybı ya da yaralanma olmadığı bilgisine yer verilen açıklamada, “Uçaktaki 84 yolcu ve 4 mürettebattan yaralanan olmadı. Yolcular uçaktan tahliye edildi. Gözle görülür herhangi bir hasarın tespit edilmediği SSJ 100 uçağı, bulunduğu yerden çekilerek bakıma alındı. Uçuşları, teknik durum değerlendirmesi tamamlanıncaya kadar askıya alındı” denildi.Açıklamada ayrıca, 25 Kasım'daki Norilsk-Çelyabinsk dönüş uçuşunun başka bir uçakla gerçekleştirileceği kaydedildi.Krasnoyarsk bölgesi müfettişlerinin olayla ilgili inceleme başlattıkları belirtildi.
Rusya’da Çelyabinsk-Norilsk seferini yapan Rus yapımı SSJ-100 tipi yolcu uçağının Norilsk havalanınına inişi sırasında pistten çıktığı bildirildi.
Red Wings havayolu şirketinden yapılan açıklamada, Çelyabinsk-Norilsk seferini yapan SSJ-100 tipi yolcu uçağının Norilsk havalanına inişi sırasında pistten çıktığı belirtildi.
Yaklaşık 30 metre pist dışına çıkan uçakta 81 yolcu ve 4 mürettebatın bulunduğu, olayda can kaybı ya da yaralanma olmadığı bilgisine yer verilen açıklamada, “Uçaktaki 84 yolcu ve 4 mürettebattan yaralanan olmadı. Yolcular uçaktan tahliye edildi. Gözle görülür herhangi bir hasarın tespit edilmediği SSJ 100 uçağı, bulunduğu yerden çekilerek bakıma alındı. Uçuşları, teknik durum değerlendirmesi tamamlanıncaya kadar askıya alındı” denildi.
Açıklamada ayrıca, 25 Kasım'daki Norilsk-Çelyabinsk dönüş uçuşunun başka bir uçakla gerçekleştirileceği kaydedildi.
Krasnoyarsk bölgesi müfettişlerinin olayla ilgili inceleme başlattıkları belirtildi.