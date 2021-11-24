https://tr.sputniknews.com/20211124/rusyada-ssj-superjet-100-yolcu-ucagi-inis-sirasinda-pistten-cikti-1051111741.html

Rusya'da SSJ Superjet-100 yolcu uçağı iniş sırasında pistten çıktı

Rusya'da SSJ Superjet-100 yolcu uçağı iniş sırasında pistten çıktı

Rusya’da Çelyabinsk-Norilsk seferini yapan Rus yapımı SSJ-100 tipi yolcu uçağının Norilsk havalanınına inişi sırasında pistten çıktığı bildirildi. 24.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-24T16:37+0300

2021-11-24T16:37+0300

2021-11-24T16:38+0300

rusya

uçak pisti

dünya

kaza

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/18/1051111678_0:260:3081:1993_1920x0_80_0_0_588d7d8a617ae9a6f3a909f1cce49129.jpg

Red Wings havayolu şirketinden yapılan açıklamada, Çelyabinsk-Norilsk seferini yapan SSJ-100 tipi yolcu uçağının Norilsk havalanına inişi sırasında pistten çıktığı belirtildi.Yaklaşık 30 metre pist dışına çıkan uçakta 81 yolcu ve 4 mürettebatın bulunduğu, olayda can kaybı ya da yaralanma olmadığı bilgisine yer verilen açıklamada, “Uçaktaki 84 yolcu ve 4 mürettebattan yaralanan olmadı. Yolcular uçaktan tahliye edildi. Gözle görülür herhangi bir hasarın tespit edilmediği SSJ 100 uçağı, bulunduğu yerden çekilerek bakıma alındı. Uçuşları, teknik durum değerlendirmesi tamamlanıncaya kadar askıya alındı” denildi.Açıklamada ayrıca, 25 Kasım'daki Norilsk-Çelyabinsk dönüş uçuşunun başka bir uçakla gerçekleştirileceği kaydedildi.Krasnoyarsk bölgesi müfettişlerinin olayla ilgili inceleme başlattıkları belirtildi.

https://tr.sputniknews.com/20211010/rusyada-parasutculeri-tasiyan-l-410-ucagi-dustu-1049681813.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, uçak pisti, kaza