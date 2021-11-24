https://tr.sputniknews.com/20211124/rusyadaki-11-hastanenin-doktorlarindan-asi-karsitlarina-acik-mektup-1051114842.html

Rusya’daki 11 hastanenin doktorlarından aşı karşıtlarına açık mektup

Rusya’daki 11 hastanenin doktorlarından aşı karşıtlarına açık mektup

Rusya'daki 11 hastanenin doktorları, aralarında politikacı ve aktivistlerin de olduğu aşı karşıtlarına, hastanelerin kırmızı bölgelerini bizzat ziyaret... 24.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-24T18:21+0300

2021-11-24T18:21+0300

2021-11-24T18:21+0300

koronavirüs

rusya

mektup

doktor

aşı

salgın

zorunlu aşı

kovid-19

koronavirüs aşısı

aşı karşıtlığı

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Aralarında koronavirüsün tedavisinde uzmanlaşmış önde gelen hastanelerin başhekimleri ve bölüm başkanlarının da imzalarının bulunduğu mektupta, aşı karşıtlarına yönelik şu ifadeler kullanıldı: “Şu anda hepimiz oldukça meşgulüz ve muhtemelen ne ile meşgul olduğumuzu tahmin ediyorsunuzdur. Ancak, sizleri takip edenler, dinleyenler ve sözlerinizi dikkate alanların sayısını göz önüne alarak, sizleri hastanelerimizin kırmızı bölgeleri, yoğun bakım ve patolojik ünitelerinde gezdirmek için zaman bulacağımızı belirtmek isteriz.”Mektupta ayrıca, muhatapların hastane ziyaretlerinin ardından tutumlarının değişeceğine olan inanç dile getirilerek, daha fazla insanın hayatının kurtarılacağına dikkat çekildi.Kremlin’den, doktorların aşı karşıtlarına açık mektubuna destekKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, doktorların aşı karşıtlarına açık mektubunu olumlu değerlendirdiklerini belirterek destek verdiklerini kaydetti.Peskov, “Bu konuda dünyadaki diğer ülkelerden bir farkımız yok. Şükürler olsun ki aşı konusunda karamsar olanların sayısı çok değil, aksine sınırlı bir çevre. Aşı karşıtları bazı ülkelerde daha fazla, bazılarında daha az, ancak eğilim aynı. Tüm ülkelerde böyle bir insan kitlesi var. Almanya'da, Fransa'da, Avusturya'da, Hollanda'da neler olduğuna bir bakın. Her şey çok benzer, eğilimler aynı. Doktorların aşı karşıtlarına açık mektubunu olumlu değerlendiriyoruz” dedi.Roszdravnadzor’dan, aşılamaya ilişkin yanlış bilgilerle ilgili verilerin savcılığa bildirilmesi talimatıRusya Federal Sağlık Denetleme Servisi (Roszdravnadzor), aşılamaya ilişkin yanlış bilgilerle ilgili verilerin savcılığa gönderilmesi talimatı verdi.Roszdravnadzor’dan yapılan açıklamada, kuruma bağlı bölgesel organlara, aşı konusunda kasten yanlış bilgi yayan kişiler hakkındaki verilerin savcılık ve soruşturma makamlarına gönderilmesi talimatı verildiği belirtildi.Açıklamada, “Rusya Federal Sağlık Denetleme Servisi, kurumun bölgesel organlarına, koronavirüs aşının zararlı olduğu konusunda bilerek yanlış bilgi yayan kişiler ve faaliyetleri, Rusya Federasyonu Ceza kanununun 207.1 ve 207.2 maddeleri uyarınca suç sayılan kişiler hakkındaki verileri savcılık ve soruşturma makamlarına göndermesi talimatı verdi” denildi.

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rusya, mektup, doktor, aşı, salgın, zorunlu aşı, kovid-19, koronavirüs aşısı, aşı karşıtlığı, aşı zorunluluğu