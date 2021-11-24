https://tr.sputniknews.com/20211124/sergen-yalcin-finansal-kisitlamalar-var-euro-aldi-basini-gidiyor-transfer-kolay-degil-1051123718.html

Sergen Yalçın: Finansal kısıtlamalar var, euro aldı başını gidiyor, transfer kolay değil

Sergen Yalçın: Finansal kısıtlamalar var, euro aldı başını gidiyor, transfer kolay değil

Devre arasında transfer olacak mı?" sorusunu yanıtlayan Yalçın, "Finansal kısıtlamalar var, euro aldı başını gidiyor, transfer kolay değil" dedi. 24.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-24T23:49+0300

2021-11-24T23:49+0300

2021-11-24T23:49+0300

spor

sergen yalçın

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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ajax karşısında alınan 2-1'lik yenilgi sonrasında açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Biz 2'yi bulsak belki oyunu koparabilirdik ama bu seviyede böyle oluyor biraz. Bizim için iyi bir Şampiyonlar Ligi serüveni olmadı. Bu defteri bu sezon kapatıyoruz. Lige dönüp, orada kazanmanın yollarını arayacağız" dedi.UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu beşinci hafta maçında Hollanda temsilcisi Ajax'ı konuk eden Beşiktaş, ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı karşılaşmadan 2-1 yenik ayrıldı. Grupta henüz puanla tanışamayan Beşiktaş, böylece Avrupa defterini de kapattı."Bu kadar sıkıntılı bir süreçte oyuncuların öz verili şekilde mücadele etmesi iyi" diyen Sergen Yalçın, "Onlar geldiklerini buldular. Biz 2'yi bulsak belki oyunu koparabilirdik ama bu seviyede böyle oluyor biraz. Bizim için iyi bir Şampiyonlar Ligi serüveni olmadı. Bu defteri bu sezon kapatıyoruz. Lige dönüp, orada kazanmanın yollarını arayacağız" ifadelerini kullandı."Larin atsaydı, 2-0 olsaydı dönmezdi. Oradan dönmek kolay değil o kadar. Bulduğunu atacaksın, olmuyor bazen. Üzerimizde şanssızlık var. Kalemize gelen gol oluyor, girdiğimizi de atamıyoruz."Bu skorun ardından Beşiktaş, puansız olarak son sırada kaldı. Ajax ise 5'te 5 yaptı ve 15 puanla liderliğini sürdürdü.'Euro aldı başını gidiyor'"Devre arasında transfer olacak mı?" sorusunu yanıtlayan Yalçın, "Şu an devre arası için bir planlama yapmadık. Batshuayi yoktu, bugün sakatlıktan döndü. Hafta sonu onu kullanacağız. Kenan var, Güven var. Zaten yabancı kontenjanımız dolu. Gönderip oyuncu alabiliriz. Finansal kısıtlamalar var, euro aldı başını gidiyor" dedi.

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sergen yalçın